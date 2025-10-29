Napoli, De Bruyne come Lukaku: l’intervento e i tempi di recupero

Napoli, 29 ottobre 2025 – Bottino pieno contro Inter e Lecce, rispettivamente uno scontro diretto già pesante in ottica classifica e una vittoria in trasferta buona a interrompere l'emorragia di sconfitte di fila lontano dal Maradona, primato in classifica ritrovato subito e una fase difensiva che prova ad assestarsi dopo i colpi subiti nelle ultime settimane alla propria solidità: poi, per il Napoli e per Antonio Conte, c'è l'altra faccia della medaglia che conduce agli infortuni, una tassa che per qualcuno significa saltare qualche partita, mentre per altri addirittura gran parte della stagione. Ironia del destino, una sorte comune a Romelu Lukaku prima e Kevin De Bruyne poi, i due 'gemelli diversi' del calcio belga appiedati da due gravissimi guai muscolari.

De Bruyne: tempi di recupero e analogia con Lukaku

I due in Nazionale si sono scambiati 19 assist in 79 apparizioni insieme e nella loro avventura in azzurro hanno condiviso soltanto allenamenti estivi e amichevoli, prima che Lukaku (beneficiario di ben 16 passaggi vincenti dal compagno di mille avventure nel Belgio) si facesse male contro l'Olympiacos, con una prognosi oscillante, nella migliore delle ipotesi, tra i 3 e i 4 mesi. Anche per De Bruyne lo stop dovrebbe aggirarsi sulla stessa misura, ma con una variazione rispetto a Big Rom: quest'ultimo ad agosto scelse una terapia conservativa, mentre l'ex Manchester City è stato operato oggi ad Anversa per la lesione di alto grado al bicipite femorale destro accusata contro l'Inter, nell'atto di battere il calcio di rigore della discordia che tuttora sta facendo discutere tifosi, addetti ai lavori e persino i vertici arbitrali italiani.

L'intervento, come comunicato dal Napoli, è perfettamente riuscito sotto l'osservanza del dottor Raffaele Canonico, il responsabile dello staff sanitario del club partenopeo: per De Bruyne, sempre come confermato dal Napoli, ora un primo periodo di riabilitazione post operatoria in Belgio, proprio come accaduto a Lukaku. Insomma, il destino delle due principali icone del calcio belga ha scritto una trama per l'inizio della loro avventura in azzurro dai tratti grotteschi, quasi kafkiani. Se in estate, in molti ipotizzavano per i due un brillante cammino a braccetto pronto a fare le fortune del Napoli dopo quelle della propria Nazionale, in autunno il colpo di scena riserva un fato comune a Lukaku e De Bruyne, ma non nel verso auspicato. Nel caso del trequartista, i problemi al bicipite femorale destro non sono esattamente inediti, così come non lo è l'operazione chirurgica per provare a risolvere la questione una volta per tutte: proprio dal calvario cominciato nell'estate 2023, l'epopea di De Bruyne al Manchester City ha perso la strada del viale del tramonto prima del divorzio di quest'estate. E del conseguente approdo al Napoli in pompa magna al punto che inizialmente qualcuno ipotizzava anche il ritorno a Fuorigrotta di quella maglia numero 10 da decenni in cantina in onore di Diego Armando Maradona.

I numeri di De Bruyne al Napoli

Con l'ingresso di De Bruyne in infermeria per diversi mesi, e ipotizzando al suo rientro un ritorno soft per evitare ricadute, cambiano i piani di Conte, che fin dall'estate aveva plasmato il Napoli post scudetto sulla scorta di questo acquisto ben diverso dagli altri anche mediaticamente. Il 4-1-4-1 era stato il modulo varato per valorizzare al meglio l'estro del classe '91, immutato nonostante l'incedere inesorabile del tempo. Il fatturato di De Bruyne in zona gol, parziale nell'economia del prosieguo della stagione ma definitivo per il 2025 e anche per la prima parte del 2026, parla di 4 reti e 2 assist: per la precisione, parlando delle reti, 3 rigori trasformati e 1 punizione beffarda a ingannare il Sassuolo alla prima giornata. Numeri forse in linea con le aspettative estive di un'operazione mediatica diversa dalle altre ma forse sotto le aspettative specialmente se rapportati alla sola natura delle reti, tutte da calcio piazzato, e del resto, nel quale includere un coinvolgimento spesso marginale di De Bruyne nella manovra azzurra.

Anzi, per qualcuno addirittura il belga è stato un problema per il Napoli e in particolare per Scott McTominay, che quasi a voler confermare questa tesi, nonostante i 3 gol firmati nell'ultima settimana, ha vissuto un inizio di stagione leggermente al di sotto delle aspettative e del rendimento dell'anno scorso. Eclissatosi per i prossimi mesi l'astro di De Bruyne, il Napoli è tornato subito a vestire il 4-3-3 che ha fatto le fortune nel recente passato, ma per Conte guai a pensare a un risvolto quasi positivo dell'infortunio del proprio numero 11. Se queste sono le cosiddette cose di campo, in quanto tali opinabili (almeno fino a prova contraria), c'è poi la prospettiva di una società che si è in parte snaturata per mettere a referto un colpo ben lontano dai target economici consueti (e virtuosi) che hanno fatto le fortune della creatura di Aurelio De Laurentiis. De Bruyne si è legato al Napoli con un biennale con opzione per un'ulteriore stagione per 10 milioni sborsati subito alla firma, ai quali aggiungere 5,5 milioni di stipendio.

In tutto, dunque, il fantasista dovrebbe costare sui 30 milioni al Napoli, che insieme a lui ha 'parcheggiato' in infermeria anche Lukaku, il 'paperone' della rosa grazie a uno stipendio di 6 milioni, sempre netti. Insomma, il doppio infortunio in salsa belga è un bagno di sangue per il club partenopeo, a prescindere dall'opinione sui risvolti sportivi del forfait in tandem. A lenire le ferite c'è il rendimento della squadra, che dopo un momento di difficoltà è tornata a vincere, anche in trasferta, riconquistando il primo posto in classifica e cominciando già a mettere pressione alle inseguitrici. Il tutto, senza Lukaku, De Bruyne e il resto degli infortunati più o meno di lungo corso.