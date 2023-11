"Napoli: De Laurentiis al D-Day, Garcia a rischio Esonero"

napoli

0

empoli

1

NAPOLI (4-2-3-1): Gollini 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Ostigard 5.5, Olivera 5.5 ( 39’ st Mário Rui sv.); Anguissa 6 (27’ st Cajuste 6), Lobotka 6; Politano 5.5 (27’ st Lindstrøm 6), Raspadori 5.5, Elmas 5.5 (9’ st Kvaratskhelia 6); Simeone 5.5 (9’ st Zielinski 6). All. Garcia 5.

EMPOLI (3-4-2-1): Berisha 7.5; Bereszynski 6 (18’ st Ebuehi 6), Ismajli 6, Luperto 6, Cacace 6; Fazzini 6.5 (26’ st Kovalenko 7.5), Ranocchia 6 (35’ st Grassi sv.), Maleh 6.5; Cancellieri 6 (35’ st Maldini sv.), Cambiaghi 6.5 (18’ st Gyasi 6); Caputo 6. All. Andreazzoli 6,5

Arbitro: Prontera di Bologna 6

Rete: 46’ st Kovalenko.

Note: ammoniti Cajuste, Cancellieri.

Il D-Day, dove la quarta lettera dell’alfabeto sta per De Laurentiis, va in scena oggi alle 13 negli uffici della Filmauro. E’ lì che si deciderà di fermare la roulette impazzita dei nomi – Tudor, il ritorno di Mazzarri, Cannavaro e addirittura Conte – mentre ieri sera ADL ha riunito i suoi per decidere quel che sembra inevitabile, cioè l’esonero di Rudi Garcia, a meno di clamorosi ripensamenti. La crisi presidenziale, ieri, era partita già molto prima del gol di Kovalenko, quando un furente De Laurentiis era piombato negli spogliatoi. Si narra che ADL ci sia andato giù pesante e che Rudi Garcia – mai difeso dalla proprietà come avrebbe dovuto – non abbia incassato in silenzio. Le segrete stanze del Maradona dicono che la rottura era già arrivata quando mancavano ancora 45’ minuti alla fine del match con l’Empoli. Rudi Garcia avrà anche le sue colpe, ma nessuno s’è sognato di mettere in discussione giocatori, Kvara in primis, che paiono vittime della classica sindrome della ’pancia piena’, cioè di aver un po’ mollato dopo la stagione pazzesca dello scorso anno. O come Osimhen, che pare si senta un gradino sopra a Maradona. E di sicuro Garcia, scelto da ADL non ha mai goduto del sostegno che meriterebbe.

