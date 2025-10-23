Napoli, smarrita la solidità difensiva: cosa succede alla squadra di Antonio Conte

Napoli, 23 ottobre 2025 – Una delle regole auree dell'Antonio Conte allenatore è la compattezza difensiva, da cercare e possibilmente trovare a ogni costo. Il concetto è stato subito espresso, chiarito e quasi impresso a fuoco nel suo primo anno al Napoli, con i risultati strabilianti sotto gli occhi di tutti: azzurri miglior difesa d'Italia e addirittura anche d'Europa, con lo scudetto aggiunto nel palmares a maggio come conferma del vecchio brocardo del calcio che per vincere le partite basta l'attacco, mentre per portare a casa interi campionati occorre necessariamente una retroguardia insuperabile (o quasi). Un po' l'antitesi di quanto si sta vedendo alle medesime latitudini in questa primissima parte di stagione.

La difesa del Napoli: il confronto con l'anno scorso

L'annata è ancora alle battute iniziali, ma non più in fase embrionale per desistere dalla tentazione di emettere qualche primo verdetto. Nella prudenza generale comune in questi casi, ci pensano i numeri a fornire una prima fotografia, che nel caso del Napoli e della sua difesa è anche piuttosto inquietante. Nella scorsa stagione, le reti totali incassate dagli azzurri furono 30 (27 in Serie A e 3 nella brevissima avventura in Coppa Italia) in 41 partite disputate: certo, in calendario non figuravano impegni internazionali, ma il dato globale resta il migliore in Europa dell'annata passata. Con i 6 incassati in un colpo solo contro il PSV Eindhoven, le reti subite dal Napoli in questo primo quarto di stagione (10 match in totale) sono già 16: parlando del dato totale, quasi la metà di quelle subite l'anno scorso, e stringendo il cerchio al solo campionato, praticamente già più della metà.

Gli infortuni di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani non hanno aiutato di certo in ottica stabilità, ma il primo ha saltato anche gran parte dello scorso torneo sempre per il medesimo infortunio e il secondo quest'estate, in sede di mercato, era stato affiancato a Sam Beukema, considerato l'alter ego del kosovaro e pagato 34 milioni: per l'olandese, dopo un ottimo impatto con tanto di gol all'esordio contro la Fiorentina, una flessione importante sfociata nella sostituzione del Philips Stadion per fare spazio a Juan Jesus che alla fine della fiera, tra infortuni ricorrenti ed errori di concetto, collettivi e personali, ad oggi sembra il centrale più affidabile dell'intero lotto. Trattandosi di un 34enne, le notizie non sembrano proprio rincuoranti per il Napoli, il cui passivo stagionale di reti incassate, senza diversi interventi importanti di Alex Meret e soprattutto Vanja Milinkovic-Savic, avrebbe potuto essere ancora più gravoso.

Il problema dello spogliatoio e il caos tattico

Curiosamente, il serbo rientra nelle ormai famose 9 teste nuove del cui inserimento più o meno complicato in spogliatoio Conte aveva parlato nel turbolento post PSV Eindhoven. Almeno tra i pali, il livello per il Napoli sembra essersi alzato vertiginosamente rispetto al recente passato, quando ogni onere grava sul 'povero' Meret, che oggi invece rischia paradossalmente di vedere il suo minutaggio fin troppo ridotto rispetto ai recenti standard. Verrebbe da chiedersi se da parte del friulano, magari almeno per un istante, ci sia stato un pentimento per quel rinnovo firmato all'inizio della scorsa estate, prima dell'arrivo di Milinkovic-Savic, forse colui che ad oggi si è inserito meglio nell'esercito dei 9 tanto citato in queste ore.

E poi? L'altra eccezione risponde al nome di Rasmus Hojlund, 4 gol in 6 presenze, ma anche in questo caso la mannaia degli infortuni è intervenuta togliendolo di mezzo dalle trasferte (entrambe perse) contro Torino e PSV Eindhoven e mettendolo in dubbio anche per la gara interna con l'Inter, quella che rischia di diventare già un primo crocevia in ottica scudetto. Poi, tra oggetti misteriosi dal minutaggio limitato e comunque balbettante e giocatori ancora di inserire nel quadro tattico a dispetto anche di un esborso importante, la questione si fa più spinosa. Il comune denominatore di entrambi i fattori è Kevin De Bruyne, che fin dal suo arrivo ha stravolto il pianeta Napoli. Da allora, è cambiato tutto, compreso il modulo, diventato in pianta stabile un 4-1-4-1 che, come ribadito a più riprese da Conte, altro però non è che un 4-3-3 fluido. In questi casi, il confine tra appunto fluidità ed elasticità e confusione tattica rischia di essere molto labile e a farne le spese potrebbe essere l'intera fase arretrata che, come noto, non coinvolge i soli difensori. Il belga ha risposto a questa pesante investitura confezionando 3 reti (tutte su calcio piazzato) e 2 assist in 10 presenze, ma qualcosa ancora non torna, specialmente in proporzione a quelle che sono la caratura del giocatore e le aspettative dell'estate.

Pesa forse la leggera flessione di De Bruyne nelle ultimissime partite ma forse, ancora di più, ha rilevanza tutto ciò che accade o non accade intorno all'ex Manchester City. Il nuovo modulo ha in parte depotenziato offensivamente, oltre a dirottarlo a sinistra, Scott McTominay, paradossalmente l'unica nota lieta della serataccia di Champions League: per lo scozzese una doppietta vana ai fini del risultato finale, ma magari non nel computo di un format in cui ogni singolo gol può pesare e ancora meno per interrompere un digiuno che in azzurro durava dalla prima giornata.

Curiosamente, entrambi i gol McTominay li ha segnati di testa dalla sua zolla preferita, quella centrale che in questo primo quarto di stagione è diventata un po' troppo affollata per lui. Ulteriori appunti annotati sul taccuino di Conte al ritorno da un trasferta amara ma non per questo inutile: forse da una caduta del genere il Napoli potrebbe ritrovare se stesso, sia per quanto riguarda gli automatismi offensivi che soprattutto per quella solidità difensiva andata a svanire insieme ai festeggiamenti per lo scudetto.