Napoli, divide a la scelta di Conte su De Bruyne

Napoli, 19 settembre 2025 - Quando le squadre italiane soccombono nelle varie competizioni europee, l'espressione 'a testa alta' è spesso abusata e quasi inflazionata. Ci sono però delle eccezioni, come può essere la sconfitta del Napoli in casa del Manchester City, onorevole nel passivo ('solo' di 2 reti) e soprattutto nella trama del match. Gli azzurri, infatti, a meno di metà del primo tempo sono rimasti con un uomo in meno quando capitan Giovanni Di Lorenzo (non proprio una pedina qualunque) va fuori per rosso diretto dopo aver atterrato Erling Haaland (al gol numero 313 in 362 partite in carriera, il 130esimo in 151 match con i Citizens), lanciato a rete alla perfezione da Phil Foden, un assist che nella ripresa si ripresenterà e stavolta con il massimo fatturato possibile prima che Jérémy Doku chiuda le marcature quando ormai da tempo l'Etihad Stadium aveva salutato l'ex idolo Kevin De Bruyne, il sacrificato di Antonio Conte dopo l'inferiorità numerica. Proprio l'allenatore salentino, dopo il triplice fischio, non ha nascosto le sensazioni positive del ritorno in Champions League dei suoi e, sotto molti aspetti, è difficile dargli torto.

Milinkovic-Savic sugli scudi

Specialmente nell'economia di un format del genere, inedito per il Napoli ma non per le altre big in gioco, la differenza reti assume un ruolo di prim'ordine e uscire dall'Etihad Stadium con 'appena' 2 reti incassate nonostante un'inferiorità numerica nata al 20' del primo tempo alla fine ha il sapore dell'affare. Bene, nonostante tutte le contingenze e le problematiche, la difesa azzurra, ma ancora meglio Vanja Milinkovic-Savic, il migliore dei suoi con un plebiscito figlio dei propri miracoli ma anche della prova gagliarda ma anche di quella di verso opposto di molti suoi compagni di squadra. L'uomo in meno nel calcio è un fardello pesantissimo, che diventa una sentenza quando si palesa in certi campi e contro determinati avversari, al punto che con il senno del poi, un esercizio di stile inutile nei fatti, verrebbe quasi da pensare che forse Di Lorenzo avrebbe fatto meglio a lasciare andar via Haaland verso la meta, probabile ma non certa quando di fronte c'è un altro gigante come Milinkovic-Savic da superare. Il capitano, in quella frazione di secondo a disposizione, ha optato per un'altra scelta, quella di istinto che avrebbe poi fatto finire lì la partita dei suoi, almeno dal punto di vista offensivo. Qui si apre un dibattito non nuovo nel calcio che tira in ballo in particolare i fautori della teoria che vede le squadre giocare addirittura meglio con l'uomo in meno: forse, nonostante quel rosso maledetto, il Napoli avrebbe comunque potuto tentare qualcosa in più davanti, specialmente considerando che il City non ha nella difesa il proprio fiore all'occhiello. A confermare questa tesi ci sono le sortite, poche ma tutte molto insidiose, tentate in particolare da un generosissimo Leonardo Spinazzola, ieri più offensivo che mai a maggior ragione alla luce del sacrificio, dall'altro lato, di Matteo Politano, di fatto un terzino aggiunto. Memorabile l'esultanza come dopo aver segnato dell'esterno quando un suo intervento difensivo stava quasi per beffare Milinkovic-Savic, invece reattivo a inchiodare la sfera quasi sulla linea. E' storia del primo tempo: nella ripresa i padroni di casa passano con Haaland e Doku e, dopo aver stappato la partita, complicata nonostante il lungo power play, sembrano quasi accontentarsi cominciando a giocare con il cronometro anziché provare a rimpinguare il bottino. Proprio nel finale del match, la parte meno spettacolare su entrambi i fronti, c'è l'essenza del petto gonfio mostrato da Conte ai microfoni del dopopartita: il suo Napoli perde ma non crolla, salvando così la faccia, la situazione in classifica della fase campionato della Champions League e la propria autostima.

La scelta di Conte su De Bruyne

Certo, quando sei campione d'Italia e ostenti quel tricolore tanto agognato, l'asticella delle aspettative si alza, così come si abbassa quella degli alibi e delle scusanti. Ecco perché la sconfitta, nonostante i fiumi di parole e di inchiostro spesi per sviscerarla bene in ogni sua componente, tale resta su un palcoscenico, quello della Champions League, sul quale il Napoli non è tornato per recitare la parte della comparsa. Lo vuole la stanza dei bottoni del club partenopeo, che nelle ultime due estati si è spesa - nel vero senso della parola - per imbastire un'autentica corazzata competitiva su più fronti e lo ha fatto ancor prima di avere la certezza di tornare in Europa dalla porta principale, ma lo vuole lo stesso Conte, che paga la nomea dell'allenatore poco vincente (per usare un eufemismo) quando si varcano i confini nazionali. La prima al ritorno in Champions League e in generale in Europa non sorride al Napoli e a Conte, inerme di fronte alle contingenze del momento, l'espulsione di Di Lorenzo, ma non nella scelta di chi sacrificare per riequilibrare l'assetto difensivo. Il prescelto è De Bruyne, il grande ex accolto con immutato affetto dal suo ex stadio, dal quale esce di scena dopo 25' e di fatto senza aver mai toccato la palla. Una scelta, quella di Conte, che in quanto tale ha diviso. Per qualcuno è stato giusto togliere di mezzo il fuoriclasse belga, che in una situazione del genere avrebbe potuto ben poco nonostante il talento cristallino e la legittima voglia di mettersi in mostra davanti al suo passato, mentre per altri proprio queste qualità avrebbero potuto aiutare il Napoli a provare a tenere di più la sfera, senza consegnarsi all'avversario con un baricentro abbassato troppo e troppo presto. Conte ha scelto De Bruyne, forse pensando anche alla sua carta d'identità, a un motore da centellinare e agli imminenti impegni, anche se il prossimo in campionato, lunedì sera al Maradona contro il Pisa, non sembra il più complicato possibile. Forse anche per questo motivo si poteva osare di più, o forse contro questi Haaland e Doku c'era davvero ben poco da fare: specialmente con un uomo in meno.

