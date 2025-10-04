Napoli-Genoa, probabili formazioni e dove vederla. Conte conferma Hojlund

Napoli, 4 ottobre 2025 - La risposta in Champions League, ai danni dello Sporting Lisbona, c'è stata: 2-1 e prima vittoria stagionale in ambito continentale. Ora il Napoli, reduce dal tonfo in casa del Milan, dovrà andare a caccia del successo anche in campionato: l'ostacolo da superare al Maradona, alle 18 di domenica 5 ottobre, è il Genoa.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. Allenatore: Vieira

Napoli-Genoa (fischio d'inizio alle 18) sarà trasmessa in diretta da Dazn, la cui app è disponibile anche sui dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, TIMVISION Box e sulle console PlayStation e XBox. Il match sarà trasmesso anche da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251): disponibile anche lo streaming sul dispositivo Sky Go.

Troppo importante vincere per Antonio Conte, che non parla alla vigilia ma conta di farlo schierando la miglior formazione possibile a dispetto delle fatiche di Champions League e al netto delle perduranti assenze di Romelu Lukaku, Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Rispetto al match con lo Sporting, tra i pali dovrebbe rivedersi Alex Meret, con Vanja Milinkovic-Savic a riposare dopo aver salvato la vittoria degli azzurri con un miracolo all'ultimo respiro sull'incornata di Morten Hjulmand, vecchia conoscenza della Serie A. Chi si aspetta una staffetta anche in attacco, quella ormai consueta tra Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca, potrebbe rimanere deluso. Si fa per dire: la doppietta di mercoledì ha certificato l'ottima forma del danese, che sta costruendo con Kevin De Bruyne un asse di tutto rispetto. Dunque, dalla prospettiva di Conte meglio battere il ferro finché è caldo per una squadra forse a caccia ancora della forma migliore nonostante l'ottima partenza in stagione. Poi c'è la questione Genoa, una trappola di cui il tecnico salentino non si fida nonostante l'attuale ultimo posto in classifica con appena 2 punti in carniere che già sta facendo traballare la panchina di Patrick Vieira. Anzi, forse proprio in queste suggestioni che si porta con sé questo quasi testa-coda sono nascoste le stesse insidie che il Napoli ha conosciuto contro Cagliari e Pisa, tra l'altro sempre al Maradona: vittorie di misura, stentate e faticate che hanno evidentemente lasciato delle scorie a Conte, che vuole regalarsi e regalare al Napoli una sosta serena, magari da capolista, in solitaria o meno.

