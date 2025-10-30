Napoli, Gilmour: “Siamo un bel gruppo. Como ed Eintracht? Due match difficili”

Napoli, 30 ottobre 2025 – L'infortunio di Stanislav Lobotka, una pedina di norma inamovibile dalla cabina di regia, ha spalancato le porte della titolarità a Billy Gilmour, che dal canto suo ha risposto presente garantendo ad Antonio Conte qualità, quantità e pure tanta personalità: ingredienti necessari al Napoli per continuare a vincere sia in Serie A che in Champions League nonostante le tante criticità che stanno falcidiando la rosa, con la presa di Lecce come ultimo successo in ordine cronologico commentato ai microfoni di Radio Crc proprio dall'ex Brighton.

Gilmour e il modulo preferito

La chiacchierata dello scozzese parte proprio da una vittoria sporca nelle modalità e nell'economia del gioco proposto ma non per quanto poco importante. Anzi: per certi aspetti, il sacco firmato dall'incornata vincente di André-Frank Zambo Anguissa può valere il ragionamento opposto. "La cosa più importante sono i tre punti. È sempre complicato giocare lì, quindi sono stati dei punti pesantissimi e costruiamo partendo da quelli". Poi il classe 2001 svela un retroscena che, almeno dall'esterno, non è emerso ma che sicuramente avrà fatto preoccupare Conte a ridosso del fischio d'inizio di un match molto più delicato di quanto potesse sembrare di primo acchito. "Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio".

A stare meglio, nel complesso, è anche il Napoli in generale, a prescindere dalle recenti oscillazioni tattiche tra 4-1-4-1 e 4-3-3, rispettivamente il modulo utilizzato per tutelare l'investimento e il talento cristallino di Kevin De Bruyne (che sarà fuori causa per almeno 4 mesi) e la veste tattica consueta degli azzurri, tornata in voga al Via del Mare. "Non cambia molto per noi giocare a tre o a quattro centrocampisti, sappiamo come il mister vuole lavorare e ci alleniamo in questo senso. Siamo pronti anche a scendere in campo con diverse formazioni, sappiamo quello che dobbiamo fare". Poi ci sono le preferenze ancora più personali di Gilmour, che confessa un suo sogno nel contesto di un percorso di crescita ancora in divenire per un giocatore tuttora giovane.

"Mi piacerebbe segnare di più: aggiungere più gol al mio gioco ed aiutare la squadra a vincere, sarebbe bello". A remare dalla parte dell'ex Brighton, società che nell'estate 2024 aveva incassato 19 milioni tra parte fissa e bonus tramite quest'operazione, c'è il calendario fittissimo che attende ancora il Napoli prima della sosta. "Sono un sacco di partite tra una pausa e l'altra, quindi è importantissimo per noi lavorare sodo, prepararsi bene ad ogni sfida. Dobbiamo dare il massimo anche nella fase di recupero per assicurarci di essere pronti per la prossima partita e dimostrare quanto siamo una buona squadra".

Il Maradona, un fortino da difendere

In questo lasso temporale, il Napoli è stato bravo a spezzare il tabù trasferta espugnando il Via del Mare dopo ben 4 sconfitte di fila lontano da Fuorigrotta tra Serie A e Champions League. La prima buona notizia per gli azzurri è questa: la seconda è che nel prossimo turno, per la precisione sabato 1 novembre, la capolista (in coabitazione con la Roma) tornerà al Maradona per provare a mantenere un'imbattibilità che dura dall'inizio del 2025. "È una grande cosa il fatto che siamo imbattuti in casa, speriamo che al Maradona resti così: tutte le squadre che vengono vogliono battere il Napoli, ma noi lavoriamo sodo e restiamo sempre uniti". Le prossime due che proveranno a violare l'impianto di Fuorigrotta sono Como ed Eintracht Francoforte, avversarie rispettivamente in Serie A e Champions League: il focus di Gilmour va inevitabilmente sui lariani, come da previsioni di inizio campionato in piena lotta per un posto per l'Europa, seppur con un rendimento spesso non uniforme tra casa e trasferta, un punto in comune curiosamente proprio con il Napoli. "Sono due squadre forti con ottimi giocatori e non sarà facile. Quanto al Como, abbiamo analizzato gli aspetti da monitorare maggiormente. Hanno una squadra giovane, ma con ottimi giocatori. Dal nostro punto di vista non cambierà nulla: daremo tutto, lavoreremo sodo e ci atterremo a ciò che pensiamo sia meglio". Poi il Napoli martedì sera dovrà fare l'ennesimo switch stagionale per rituffarsi in quella Champions League nell'ultima giornata foriera di un risultato storico, ma in accezione negativa: il clamoroso 6-2 inferto dal PSV Eindhoven che ha costretto il club partenopeo ad aggiornare il primo libro dei primati in Europa, e stavolta di certo non per ragioni lusinghiere, oltre a togliere tantissime certezze difensive (e non) all'intera squadra. "L'ultima partita che abbiamo giocato in Champions League non è stata per niente buona e sappiamo di voler cambiare questa narrazione. Speriamo da subito di scendere in campo e mostrare come i giocatori del Napoli possono essere squadra". Di positivo, dalla prospettiva degli azzurri, c'è che dopo quel tonfo dalle proporzioni tennistiche e quello precedente patito in casa del Torino sono arrivati due successi importanti, quelli contro Inter e Lecce che hanno rilanciato i sogni scudetto della formazione detentrice del titolo, oltre a certificarne uno spirito di squadra comunque importante, come ribadito da Gilmour al termine del suo intervento in radio: con tanto di confessione sul buon inserimento dei nuovi acquisti, un tasto spesso dolente soprattutto quando a parlarne, nelle settimane scorse, era stato Conte. "Noi siamo davvero un bel gruppo, penso si sia visto dall'inizio della passata stagione. Anche con i nuovi arrivati ci siamo integrati bene, sia in campo che fuori dal campo. Penso che mantenere questo spirito di squadra ci aiuti molto anche in partita".

Juventus, inizia l'era Spalletti GIUSY ANNA MARIA D'ALESSIO