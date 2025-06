Napoli, idea Chiesa per le fasce

Napoli, 16 giugno 2025 - La 'Chiesa' di nuovo al centro del villaggio: l'Italia del neo ct Gennaro Gattuso sembra pronta a ripartire da Federico Chiesa, uno dei principali eroi di Euro 2020, che in azzurro ha già raccolto 51 presenze e 7 reti, per dare la caccia a un pass per il Mondiale 2026, impresa già tremendamente in salita dopo la debacle contro la Norvegia che ha di fatto segnato la fine dell'avventura in panchina di Luciano Spalletti. Gattuso e Spalletti, curiosamente due ex allenatori del Napoli, in diverse ere e con alterne vicende, seppur entrambi 'con portafoglio': il nuovo ct della Nazionale aggiunse al palmares degli azzurri una Coppa Italia, nella stagione 2019-2020, mentre l'ormai ex guida riportò lo scudetto in città dopo 33 anni di attesa nell'annata 2022-2023. Tra le due, la parentesi Gattuso è quella più lontana nel tempo e in generale nella vita di un club che da allora ha cambiato pelle sotto tutti gli aspetti, ma un punto in comune tra due mondi così distanti c'è e si chiama, appunto, Chiesa, uno dei numerosi esterni che il Napoli sta seguendo per rimpolpare la sua batteria offensiva, nonché forse il nome più suggestivo tra i tanti.

I numeri di Chiesa al Liverpool

L'attualità della Serie A vede le quotazioni (e i prezzi) di elementi come Dan Ndoye e Ademola Lookman molto più in alto, ma quando in panchina c'è un autentico Re Mida come Antonio Conte, un altro trait d'union tra la Nazionale e il club partenopeo, il desiderio di lanciarsi in sfide sulla carta più complicate ma potenzialmente più redditizie è tanto. Già, perché oggi Chiesa sembra una sorta di esubero di lusso in un calcio che corre via rapido e dimentica altrettanto velocemente i suoi interpreti più talentuosi, specialmente quando di mezzo ci si mettono problemi fisici o annate storte. In fondo, questa via il Napoli nella sessione estiva appena alle prime battute ha già iniziato a percorrerla tesserando Kevin De Bruyne, uno dei talenti più cristallini degli ultimi decenni di calcio in Europa, ma anche un azzardo qualora la tenuta del 'motore' continuasse a non essere più quella dei giorni d'oro, quelli che per Chiesa sono i precedenti alla rottura del crociato sinistro. Per accaparrarsi il belga, quasi 34 anni, gli azzurri hanno sborsato 10 milioni alla firma più un biennale da 6 milioni, che diventerebbero 5 qualora se fosse attivata l'opzione per un terzo anno insieme. Dunque, un investimento da 30 milioni soltanto per quanto riguarda i costi fissi: Chiesa, di 6 anni più giovane, potrebbe costare decisamente meno e, chissà, magari avere anche una resa migliore. Basti pensare che già un anno fa, al termine dell'avventura a tinte miste alla Juventus, tra inizio al fulmicotone e lento ma inesorabile declino, il figlio d'arte passò al Liverpool per 'appena' 12 milioni di parte fissa più 3 milioni di bonus. Nella sua prima (e unica?) stagione con i Reds, Chiesa ha raccolto appena 6 presenze in Premier League, per appena 104' in campo, e 3 in Champions League (con 107' sul rettangolo verde), con tanto di assist a referto. Nella English Football League Cup il classe '97 trova un gol e un assist, oltre a un'altra rete nelle FA Cup contro l'Accrington Stanley, la prima con la prima squadra, ma il feeling con Arne Slot, che lo reputa poco adatto all'intensità del calcio britannico anche a causa dei ricorrenti problemi fisici, non scatta. Chiesa viene così spesso retrocesso nella formazione Under-23, con la quale raccoglie la prima gioia segnando ai pari età del Nordsjaelland: un po' la fotografia della stagione del classe '97, che comunque è entrato nel roster della squadra che ha vinto la Premier League. Comunque troppo poco per essere felice di quanto raccolto in un anno solare quasi da dimenticare.

L'ipotesi di Chiesa al Napoli

Età matura ma non ancora troppo avanzata, quotazioni di mercato in picchiata e, fisico permettendo, tanta voglia di tornare grande prima con i club e poi in Nazionale: sulla carta l'affare Chiesa sembra servito per un Napoli a caccia di (almeno) un esterno offensivo, possibilmente se con già esperienza a livello internazionale e capace di giocare su entrambe le corsie. Le parti già a gennaio si erano cercate, senza pervenire alla proverbiale quadra quando gli azzurri cercavano, in fretta e furia e forse senza molte idee e convinzione, un rimpiazzo di Khvicha Kvaratskhelia: non se ne fece nulla, con il Napoli costretto a ripiegare sulla soluzione low cost chiamata Noah Okafor. Lo svizzero, come da previsioni, non sarà riscattato, e così al Milan andrà versato solo il milione e mezzo per il prestito oneroso: il resto delle risorse economiche, molte delle quali derivanti proprio dalla cessione di Kvara al Paris Saint-Germain, sarà dirottato alla caccia a un nuovo esterno, se non addirittura più di uno viste le quattro competizioni da disputare, tutte ad alto livello, nella prossima stagione. Dunque, l'eventuale arrivo di Chiesa non esclude l'acquisto di uno tra Lookman e Ndoye, le alternative decisamente costose a quell'idea di cosiddetto usato sicuro che mai come oggi stuzzica molto il quartier generale di Castel Volturno e pure quello di Coverciano. Chiesa per rinascere al Napoli, ma anche Chiesa per far rinascere la Nazionale sulla strada verso i prossimo Mondiali: una doppia missione difficile, ma non impossibile, in cui gli interessi in ballo sono tanti e molteplici. L'Italia potrebbe ritrovare uno dei suoi numeri 10 più talentuosi degli ultimi (complicatissimi) anni, mentre il Napoli a breve libererà la 14 che nell'ultima stagione è stata del terzo portiere Nikita Contini ma che in un passato lontano ma non lontanissimo ha visto Dries Mertens segnare a raffica per poi diventare il miglior marcatore della storia del club. Difficile per Chiesa, eventualmente, superare le 148 marcature del belga, ma il viatico per la rinascita potrebbe essere quello giusto.

Leggi anche - Lazio, Pedro rinnova