Napoli, brutte notizie da Lukaku: l'infortunio è grave. Piacciono Zirkzee e Mitrovic

Napoli, 18 agosto 2025 - I timori del momento e soprattutto dei giorni successivi sulle condizioni di Romelu Lukaku, fermatosi durante il primo tempo dell'amichevole contro l'Olympiacos, sono stati confermati dagli esami effettuati in mattinata: al belga presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno è stata diagnosticata una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Come un po' di consueto, il Napoli non si è sbilanciato sui tempi di recupero, asserendo soltanto che il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e che sarà poi sottoposto anche a consulenza chirurgica, il che lascia presagire uno stop lunghissimo che stravolgerà anche i piani di mercato di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna.

Le prospettive dell'infortunio di Lukaku

Dall'angoscia per aver perso Lukaku fino alla prima sosta del campionato, quella piazzata a metà settembre per far posto alle Nazionali, con il passare delle ore nel capoluogo campano si è passati quasi alla speranza che l'assenza dal campo di Big Rom durasse effettivamente 'soltanto' circa un mesetto. Accertata quasi subito la presenza di una lesione, l'eventuale gravità della stessa (confermata negli esami di stamattina) avrebbe spostato molto più in là il rientro sul rettangolo verde di Lukaku, con i timori del Napoli di averlo perso per almeno un paio di mesi, che potrebbero anche lievitare, forse pure raddoppiare, qualora fosse necessaria un'operazione chirurgica. Assodato che il belga ne avrà per molto tempo, cosa tra l'altro già abbastanza chiara dalla mimica facciale sua e del vicino Matteo Politano subito dopo il tentativo di tiro costato lo strappo in questione, ora la palla passa al mercato che, ironia del destino, proprio nelle ultime settimane ha visto il Napoli salutare prima Giovanni Simeone e poi Giacomo Raspadori. A onor del vero, c'è però Lorenzo Lucca, il bomber dell'estate con 4 gol siglati in 7 amichevoli, e gli stessi due partenti, sbarcati rispettivamente a Torino e Atletico Madrid, apparivano ormai fuori dai piani di Antonio Conte (soprattutto il Cholito) o comunque desiderosi di guadagnare un minutaggio finalmente alto (come per Jack). Quindi, a prescindere da ciò che è stato già fatto in sede di mercato, lo spazio per i rimpianti è poco: ora tocca agire dopo aver avuto la certezza che Lukaku, 14 gol e 11 assist nella sua prima stagione in azzurro, starà fermo ai box per diverso tempo. Quasi come una beffa, nell'annata preceduta da un'estate turbolenta e da separato in casa con il Chelsea, con annessi dubbi sul futuro che sarebbe stati spazzati via solo in coda alla sessione di mercato, Lukaku non ha avuto particolari intoppi fisici, pur ricevendo sempre un'estrema attenzione dal suo mentore Conte e dallo staff sanitario di un Napoli all'epoca impegnato praticamente nel solo campionato e, quindi, con un'intera settimana di tempo per lavorare su tutto, dalla tattica alla forma dei propri giocatori. Quest'estate tutto stava andando a gonfie vele per Big Rom: scudetto alle spalle, vinto tra l'altro da protagonista, certezza sul proprio destino, sempre tinto di azzurro, e intera preparazione fisica svolta alla corte di Conte, tra le coccole nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Proprio in questo contesto in teoria ben più soft e comodo, Lukaku si fa male, lasciando al Napoli una voragine là davanti che, a prescindere dal modulo che sarà adoperato da Conte, a questo punto necessiterà di un'altra pescata dal mercato. Oltre a rimandarne probabilmente ad autunno inoltrato il debutto nello stesso club con Kevin De Bruyne, il compagno di mille battaglie con la maglia del Belgio.

Le alternative a Lukaku

La primissima conseguenza dell'esito degli esami effettuati sul bomber è che viene tolto dal mercato, momentaneamente o meno, Giuseppe Ambrosino, il talentino dall'esito incerto ancora prima di quanto accaduto nell'ultima amichevole dell'estate. Tra mercato italiano ed estero, il classe 2003 ha tanti estimatori, aumentati dopo il gol prodezza su punizione siglato in Under-21 nel match tra Italia e Germania, purtroppo non sufficiente ad avanzare nell'Europeo di categoria. La scelta, presa da Conte, è quasi una reazione di nervi alle contingente del momento, arrivate dopo aver già venduto Simeone e Raspadori. Nella rosa del Napoli, parlando di prime punte in teoria con la valigia in mano, ci sarebbe ancora anche Walid Cheddira, promesso sposo dell'Udinese: anche in questo caso, almeno fino al match di esordio del campionato contro il Sassuolo, potrebbe non essere escluso un momentaneo congelamento della trattativa. Poi, se non prima della gara del Mapei Stadium, sarà tempo di attingere dal mercato. I nomi sul taccuino di Manna, almeno in questa primissima fase esplorativa, sembrano due. Si parte da Joshua Zirkzee, un vecchio pallino fin dai tempi della sua militanza al Bologna. Poi, dopo un inizio al fulmicotone con tanto di gol al debutto, la sua avventura in un Manchester United alle prese con tempi complicatissimi è arenata, fino alla panchina nel match di esordio della Premier League, quello perso contro l'Arsenal. L'operazione non sembra impossibile, ma soltanto con la formula del prestito, tra incognite sulla resa dell'olandese, non esattamente il ritratto della continuità sul rettangolo verde, e ingaggio altissimo (3,5 milioni netti più bonus). Ci sarebbe poi anche il discorso tattico: Zirkzee, attaccante più votato al servizio della manovra di squadra che alla caccia al gol, potrebbe mal incastrarsi con le idee di Conte, specialmente nel contesto di quella che sarebbe una supplenza a tempo determinato. Ecco che guadagna credito Aleksandar Mitrovic, l'usato sicuro che pur di tornare in Europa dopo l'esperienza a tinte miste all'Al-Hilal si ridurrebbe volentieri lo stipendio. Il casting sembra però essere soltanto alle primissime battute, e le certezze sono due: lo stop verosimilmente molto lungo di Lukaku e l'ascesa di Lucca a uomo subito chiave per le sorti del Napoli. Alle spalle dei due azzurri, alle prese con emozioni diametralmente opposte, c'è un vuoto che Manna, dietro indicazione di Conte, proverà a colmare magari già prima dell'attesissimo match contro il Sassuolo.

Masters 1000 di Cincinnati, Sinner-Alcaraz: orario e dove vedere la finalissima