Napoli, inizio complicato per Neres e Lang: le motivazioni della scelta di Conte

Napoli, 26 settembre 2025 - Chi vince ha sempre ragione, specialmente se si chiama Antonio Conte e se in carriera, giusto per restare in tema, di vittorie ne ha centrate tante, tra l'altro anche nella sua avventura al Napoli: la premessa è d'obbligo e affonda le sue radici nello storico dell'allenatore salentino, uno che non ha bisogno di presentazioni, e nel collettivo degli azzurri, l'unica squadra rimasta a punteggio pieno in campionato dopo 4 giornate e con la prospettiva di poter allungare ulteriormente in caso di vittoria in casa del Milan. Insomma, trovare sbavature al quadro dipinto finora da Conte risulta quasi un esercizio di stile, per non dire un gioco molto complicato, ma proprio il tecnico azzurro dopo il recente (sudatissimo) successo sul Pisa ha tirato in ballo il mercato operato dalla società, ridimensionato al cospetto del lavoro altrui. Eppure, tra questa sessione estiva e la precedente a sua disposizione sono finite delle risorse che, complici le scelte operate a livello di modulo, oggi appaiono sfruttate solo in parte, per non dire nulla.

La parabola di Neres

L'accantonamento (momentaneo o meno) del 4-3-3 ha di fatto relegato in panchina David Neres e Noa Lang. Il primo si è vestito di azzurro un anno fa dal Benfica per 30 milioni, in teoria per rimpiazzare Khvicha Kvaratskhelia, ceduto al Paris Saint-Germain a gennaio e sostituito da Noah Okafor giusto per un semestre. Una toppa o poco più che il Napoli appose prima di scatenarsi in estate regalando a Conte un'ala di piede mancino capace di coprire entrambe le fasce con egual profitto. L'impatto del brasiliano con la nuova realtà fu devastante: velocità, dribbling e tanta energia al servizio della causa, con le difese altrui inermi di fronte a un prospetto semisconosciuto da queste parti nonostante l'età non proprio giovanissima. Come spesso succede in questi casi, dopo un inizio al fulmicotone, quello che fa gridare al fenomeno e al grande acquisto sul mercato nell'ottica di qualità-prezzo, arriva una fase di flessione più o meno fisiologica figlia soprattutto dello studio operato nel frattempo dagli altri allenatori. Nel caso di Neres, ci si sono messi i tanti, troppi, intoppi fisici a rallentarne la prima stagione in azzurro, chiusa comunque apponendo il proprio mattoncino alla conquista dello scudetto: memorabile in particolare la rete segnata al Franchi contro la Fiorentina a gennaio, in un momento in cui la squadra doveva lanciare dei segnali a se stessa e alle rivali sulle sue reali ambizioni tricolori. In totale, finora al Napoli il brasiliano ha collezionato 33 presenze, impreziosite da 3 gol e 8 assist: numeri leggermente inferiori al resto della sua carriera e sicuramente influenzati dai frequenti passaggi in infermeria. In realtà c'entra anche (se non soprattutto) Conte, che non a caso ha eletto Neres a esterno sinistro e non solo per il vuoto anche carismatico lasciato da Kvara: a destra da gennaio 2020 vige inesorabilmente il regno di Matteo Politano. Un regno che ha vissuto anche dei momenti complicati, con tanti venti di addio spazzati via dal recentissimo rinnovo fino al 30 giugno 2028 che sa di ipoteca per il fine carriera, ma che oggi garantisce qualità e quantità in entrambe le fasi, proprio come vuole Conte, che non a caso dopo il passaggio al 4-1-4-1 ha 'salvato' soltanto l'esterno romano. E gli altri? Tanta panchina, e non solo per Neres.

Il mistero di Lang

Quest'estate Lang è stato prelevato dal PSV Eindhoven per 25 milioni più altri 2 di bonus e il 10% della futura rivendita e stavolta con le credenziali di diventare il padrone della fascia sinistra. In realtà, fin da subito la questione, dalla prospettiva dell'olandese, si è complicata quando il Napoli è tornato sul mercato per provare ad acquistare anche Dan Ndoye, invece poi passato dal Bologna al Nottingham Forest per 45 milioni. Proprio il prezzo alto dell'operazione ha inciso nel passo indietro del Napoli, notoriamente poco avvezzo alle aste, a maggior ragione quando subentra la ricca Premier League, ma non solo. Fin dall'estate, praticamente fin dal suo arrivo in pompa magna, tutto o quasi nel capoluogo campano ha cominciato a ruotare intorno a Kevin De Bruyne e alla sua migliore collocazione in campo. Dopo tanti esperimenti tra i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, alla fine si è optato per quel 4-1-4-1 che sta fornendo ottime garanzie, valorizzando il belga ma anche chi come Scott McTominay e André-Frank Zambo Anguissa era già presente in rosa. L'eccezione, a destra, è rappresentata da Politano, la duttilità fatta giocatore, nonché un leader carismatico come emerso in casa del Manchester City, con quell'esultanza per un gol evitato sulla linea. Un'immagine iconica ed emblematica di ciò che chiede Conte ai suoi giocatori e, per restare in tema, ai suoi esterni e che oggi, evidentemente, né Neres né Lang possono garantire. Parlando dell'olandese, da qui a immaginarsi appena 17' in campo, spalmati in 2 presenze, nelle prime 5 partite stagionali ce ne passa: specialmente se poi si ripensa alla frase con cui il classe '99 si era presentato ai propri nuovi tifosi. "Vi farò impazzire: da solo valgo il prezzo del biglietto allo stadio": con queste parole Lang aveva caricato a molle la piazza prima di sbattere contro le scelte prese da Conte per questa primissima parte di stagione. Sulla propria pagina Instagram, l'olandese ha postato una serie di foto con la maglia del Napoli e, in conclusione della carrellata, il personaggio anime Goku mentre 'si ricarica'. Forse un messaggio a Conte o forse a se stesso, come risposta alle fatiche di queste prime settimane vissute in azzurro, come a dire che tempi migliori arriveranno per lui e per Neres, 57 milioni e oltre in panchina. Modulo e soprattutto Conte permettendo.

