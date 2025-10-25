Napoli-Inter, polemica tra Marotta e Conte sull'arbitraggio

Napoli, 25 ottobre 2025 - Un tris per spazzare i primi venti di crisi e, soprattutto, per riprendersi la vetta della classifica, solitaria aspettando la Roma: con De Bruyne (che si infortuna tirando proprio dal dischetto), McTominay e Anguissa, il Napoli batte l'Inter, che crea, sciupa, sbatte sui legni colpiti da Bastoni e Bonny prima di trasformare con Calhanoglu il rigore che vale solo come il gol della bandiera.

Le dichiarazioni di Marotta

Sponda ospite, ai microfoni di Dazn si presenta il presidente Giuseppe Marotta, che si scaglia contro l'arbitraggio e in particolare sull'episodio del rigore che ha aperto le danze a favore del Napoli. "La mia presenza è un contributo che voglio dare al sistema: al di là del Napoli che ha meritato la vittoria, l'arbitro non aveva fischiato sul rigore e meglio di lui non poteva esserci nessuno. Questa dinamica richiedeva l'intervento del VAR, da lì la partita ha preso una piega particolare. Poi il Napoli ha legittimato la vittoria, la squadra ha dato il massimo e onore ai vincitori. La vittoria del Napoli è scaturita principalmente da questo elemento. Io valuto quello che è accaduto in campo, Rocchi (il designatore arbitrale, ndr) ha detto più volte basta rigorini. Cerchiamo chiarezza una volta per tutte, io sono per la centralità dell'arbitro ma se subentra un assistente l'arbitro non può farsi condizionare così facilmente. L'episodio ha creato amarezza e rabbia (usa una parola più colorita, ndr), il condizionamento c'è stato. Poi il Napoli avrebbe potuto vincere ugualmente". Marotta commenta poi uno degli episodi più tesi dell'intero match: il confronto a distanza, tutt'altro che elegante, tra Conte e Lautaro. "Tra loro non c'era nulla di sospeso, assolutamente: sono quelle dinamiche da campo ma poi hanno chiarito tra di loro".

Le dichiarazioni di Conte

Proprio Conte replica al suo ex dirigente e lo fa senza nascondersi e senza celare qualche acredine con il suo passato. "La differenza fra Napoli e Inter è che loro mandano Marotta o gli altri dirigenti mentre da noi vengono io. Le grandi squadre non devono creare alibi, io non lo avrei permesso ai miei dirigenti. Marotta è diventato anche presidente, sta facendo una grande escalation ma che le lasci le cose a chi ha fatto la partita e non intervenga perché così sminuisce anche l'allenatore. Queste difese d'ufficio diventano un po', non so. Ma va bene così". Non solo i casi arbitrali e il nervosismo: c'è spazio anche per il calcio giocato, che ha premiato il Napoli nonostante l'emergenza infortuni. "Oggi l'Inter era venuta per ammazzarci sportivamente parlando, contro una squadra in difficoltà, ma noi di morire non ne avevamo voglia e quindi ne è venuta fuori una prestazione gagliarda dove nonostante le difficoltà, tra le quali i tanti infortuni, siamo riusciti a fare una grande prestazione".

