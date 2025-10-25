Napoli-Inter 3-1, il tris azzurro vale il primo posto

Napoli, 25 ottobre 2025 - Al match del Maradona, e due squadre si erano presentate con un ruolino di marcia e un umore diametralmente opposti: Napoli reduce da due sconfitte di fila, tra le quali quella clamorosa contro il PSV Eindhoven in Champions League, e Inter invece con il vento in poppa. Invece, a sorpresa gli azzurri passano in vantaggio con un rigore trasformato da De Bruyne, che nell'occasione si infortuna anche e apparentemente pure in modo serio, mentre gli ospiti sbattono sui legni con Bastoni e Bonny, oltre a sciupare tante chance e a perdere a loro volta per un guaio fisico Mkhitaryan, che si fa male proprio mentre commette fallo su Di Lorenzo. Nella ripresa lo spartito è il medesimo, con il Napoli che trova il raddoppio con McTominay pur soffrendo molto dietro, ma stavolta l'Inter replica subito: fallo di mano di Buongiorno e altro giro dal dischetto, con stavolta Calhanoglu a colpire. Gli azzurri, oggi estremamente cinici nonostante la mancanza di una prima punta (avanti c'è Neres come falso nove), calano il tris con Anguissa, e questo stavolta è davvero il colpo del ko per gli ospiti: seppur soffrendo tanto nel primo tempo, vince il Napoli, che torna così al primo posto in classifica.

Le formazioni ufficiali

Conte si affida a un 4-1-4-1 aperto da Milinkovic-Savic, protetto da Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Spinazzola, a loro volta schermati da Gilmour: davanti, confermata l'indiscrezione della vigilia, c'è Neres come finto nove, assistito da Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Chivu si schiera con un 3-5-2 che tra i pali vede Sommer, con Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa e la coppia Dumfries-Dimarco sulle bande: in mezzo al campo ci sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre in attacco tocca a Bonny e Martinez.

Primo tempo

La prima iniziativa del Napoli è un cross fuori misura di Politano, mentre dall'altro lato un traversone di Dimarco frutta il primo corner del match: batte Calhanoglu e svetta Bastoni, la cui torsione sfiora il palo alla sinistra di Milinkovic-Savic. Al 13' Calhanoglu si mette in proprio con un destro da fuori a chiusura di un'azione condotta dall'Inter con tocchi di prima in velocità e chiusa in modo non all'altezza. Poco dopo fanno ancora peggio da una parte Spinazzola e dall'altra Martinez: il terzino di casa, sul pressing di Barella, perde una palla sanguinosa, che Lautaro sciupa centrando in pieno Milinkovic-Savic. La replica del Napoli è affidata a una conclusione dal limite di Gilmour che termina fuori bersaglio: anche in questo caso è stata vanificata un'azione condotta con convinzione in particolare da De Bruyne. Gli azzurri alzano il ritmo e al 26' costruiscono a sinistra sull'asse Spinazzola-Neres, ma il successivo cross è troppo lungo per tutti. Al 29' Di Lorenzo penetra in area e alle sue spalle si fa sotto Mkhitaryan, che nell'occasione si fa anche male, con Zielinski a subentrare in seguito: l'arbitro Mariani inizialmente fa giocare e poi, quasi da centrocampo, assegna il rigore, che De Bruyne trasforma nonostante Sommer avesse intuito l'angolo. L'esultanza del belga però non c'è, perché proprio nell'occasione arriva un infortunio muscolare apparentemente anche serio: il numero 11 esce portato via a braccio, sostituito da Olivera. L'Inter prova a fiondarsi subito in attacco e al 38' Dimarco cerca dall'altro lato Bonny, anticipato prontamente proprio da Olivera. Gli ospiti vanno ancora più vicini al gol ancora dagli sviluppi di corner e sempre con gli stessi protagonisti: batte ancora Calhanoglu e svetta di nuovo Bastoni, che stavolta prende in pieno la traversa. I minuti di recupero sono 6, aperti da due doppie chance dei nerazzurri: prima Calhanoglu impegna Milinkovic-Savic di controbalzo e poi il diagonale di Martinez su assist di Dumfries sfila sul fondo. Non è finita qui, perché al 48' Bastoni crossa per Bonny, che svetta alla perfezione ma sbattendo sul palo, il secondo legno del pomeriggio dell'Inter, non esattamente fortunato nella sua prima metà: ben diverso il discorso per il Napoli, che chiude la frazione in vantaggio, ed è un affare.

Secondo tempo

L'Inter riprende da dove aveva lasciato, e lo spartito ha il medesimo esito: Zielinski arma il rimorchio di Calhanoglu, che dal limite alza troppo la mira. Poi c'è il Napoli, che soffre ma appena può colpisce e lo fa ancora una volta alla perfezione: complici le praterie lasciate dai nerazzurri, Spinazzola lancia per McTominay, che fa rimbalzare la palla una volta e con il destro trafigge Sommer, forse colpevole ad aver ritardato l'uscita. Sembra il colpo del ko per l'Inter, che invece un po' dal nulla si ritrova la chance di riaprire i giochi quando Buongiorno allarga troppo il braccio sul colpo di testa di Lautaro: dopo on field review, Mariani indica il dischetto per la seconda volta del pomeriggio e anche in questo caso il battitore (Calhanoglu) è implacabile, con il portiere spiazzato. Dopo questo episodio, in campo esplode il nervosismo, con Conte che finisce sull'elenco dei cattivi, ma questa pausa è anche l'occasione per Chivu per inserire Esposito, che rimpiazza Bonny. L'inerzia sembra tornata pro Inter, ma dagli sviluppi di una rimessa laterale Neres tocca per Anguissa, che da destra va a sinistra e con il mancino firma il 3-1: il numero 7 si ripete armando il destro di McTominay (in posizione irregolare), che stavolta termina sul fondo. Stavolta il colpo sembra mortifero per i nerazzurri, che soffrono per la prima volta nell'intero arco del match la manovra dei padroni di casa. Chivu cambia ancora e getta nella mischia Sucic, Frattesi e Luis Henrique, che rilevano Calhanoglu, Barella e Dumfries. Al 79' Neres porta a spasso l'intera difesa ospite, ma così facendo si decentra e consente a Bastoni di chiudere: il brasiliano alza bandiera bianca e dalla panchina entrano Lang ed Elmas, con quest'ultimo che rimpiazza invece Politano. Gli ospiti guadagnano un corner dai cui sviluppi Luis Henrique sparacchia sul fondo: Conte invece si gioca gli ultimi cambi, Gutierrez per Spinazzola e Beukema per Buongiorno. I minuti di recupero sono ancora 6, nei quali Esposito gira sul fondo il cross di Akanji: poi Mariani fischia tre volte, certificando il ritorno del Napoli al primo posto.