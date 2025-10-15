Napoli, Juan Jesus: “Qui ho toccato l'apice della mia carriera”

Napoli, 15 ottobre 2025 - Passano le stagioni, cambiano allenatori e obiettivi ma il Napoli ha sempre bisogno di Juan Jesus, che oggi si è concesso ai microfoni di Radio Crc, testimoniando la sua immensa leadership in campo e fuori.

Le prime 100 presenze al Napoli di Juan Jesus

Partendo dal primo ambito, il brasiliano (con passaporto italiano celebrato nei mesi scorsi anche sui propri profili social) ha da poco toccato le 100 presenze in azzurro: un traguardo non esattamente scontato per un giocatore che all'ombra del Vesuvio ha vissuto diversi momenti di tensione, con sul tavolo anche l'ipotesi dell'addio anticipato. "Le 100 presenze hanno un significato importante per me: con due scudetti ancora meglio. Spero di continuare questa storia: mi hanno accolto sempre bene qui a Napoli, nonostante le critiche. Onorare questo traguardo con questa squadra è importantissimo per me".

In questa tripla cifra di gettoni in azzurro è compreso quello recentissimo contro il Genoa, un'altra vittoria complicata del Napoli contro una squadra sulla carta di categoria inferiore, nonché l'attuale fanalino di coda della classifica. "Abbiamo fatto sempre il nostro gioco, loro hanno approfittato di un'occasione, ma abbiamo sempre dominato la partita. Non credo ci siano state due facce nella gara: non abbiamo mollato un minuto e il risultato è venuto fuori perché lo meritavamo". Insomma, Juan Jesus ha un'altra chiave di lettura di un match che ai più invece aveva dato altre impressioni: il Napoli aveva fatto il Napoli, sbattendo solo contro un episodio isolato, appunto il gol dei rossoblù.

La sfida in casa con l’Inter

Dal passato e da un Maradona in cui finora gli azzurri hanno sempre e solo vinto in stagione (oltre a essere imbattuti a Fuorigrotta nel 2025) si passa allo Stadio Olimpico Grande Torino, sabato teatro di un match delicato per entrambe le contendenti alla luce delle rispettive ambizioni in campionato: tra le principali minacce del giorno per il Napoli ci saranno i freschi ex Giovanni Simeone e Cyril Ngonge. "Il Torino ha avuto un inizio complicato in campionato, ma è una buona squadra. Hanno anche due nostre conoscenze, Ngonge e Simeone, che possono farci male. Dobbiamo preparare bene questa partita: non sarà facile".

Poi, sfogliando in avanti il calendario del Napoli, si tornerà al Maradona per sfidare l'Inter, l'avversaria in chiave scudetto nell'ultimo campionato, per un testa a testa durato fino all'ultima giornata, ma anche parte del passato in Italia per Juan Jesus, ex dell'incontro così come lo sarà l'allenatore Antonio Conte. "Non credo che sarà una svolta nel campionato come partita. E' importante per capire dove possiamo arrivare - continua il classe '91 - considerando che l'Inter è una squadra forte: conosco il mister (Cristian Chivu, ndr), col quale ho giocato insieme. Non dobbiamo dare troppo peso alla sfida in sé: non è una finale, dobbiamo giocare bene e fare il nostro gioco".

Gli altri compagni di difesa

Juan Jesus prova saggiamente a smorzare la tensione intorno a una partita mai banale in generale e ancora meno dall'anno scorso e da quella sfida fino all'ultima palla nella quale, a distanza, ci entrò anche il Bologna di Sam Beukema, passato in estate al Napoli: la sconfitta all'ultimo respiro dei nerazzurri al Dall'Ara grazie all'acrobazia di Riccardo Orsolini aveva di fatto indirizzato psicologicamente la contesa verso gli azzurri, che intanto hanno accolto il difensore olandese, diventato titolare fisso negli ultimi match a causa dell'emergenza infortuni.

"Mi trovo bene in coppia con Beukema: è un ragazzo pronto, l'anno scorso ha fatto una stagione importante con il Bologna. Sta capendo cosa significa giocare in una piazza come Napoli e anche in Champions League ha fatto bene. E' ancora giovane, ha cose da imparare, come io a 34 anni ho cose da imparare da lui. Noi difensori siamo pronti a difendere e a fare bene per la squadra".

Dai quasi 27 anni di Beukema si scende ulteriormente: Luca Marianucci di primavere ne ha 21 e, nonostante l'esordio complicato in casa del Milan (difficile anche per l'intera squadra), resta un investimento economico e tecnico nel quale il Napoli e lo stesso Juan Jesus credono tanto. "È bravo, viene dall'Empoli ed ha fatto un bel campionato. È un ragazzo molto sicuro, tecnicamente molto forte: sembra più grande dell'età che ha. Mi auguro che faccia una buona carriera, perché è un bravo ragazzo e si impegna tantissimo. In allenamento fa sempre bene e si è fatto trovare pronto in una partita importante come quella contro il Milan: la gente parla di errore, ma solo chi gioca può capire determinate dinamiche. Secondo me è un ragazzo che farà tanta strada".

Juan Jesus fa il difensore anche fuori dal campo e, appunto, entra in tackle in difesa del compagno: anche in questo sta la leadership del brasiliano, definito 'immortale' da Conte. "Ho sempre dato il meglio di me in tutte le squadre per cui ho giocato. A Napoli ho raggiunto l'apice della mia carriera, perché ho trovato una società che mi ha dato fiducia e una serenità in generale. L'età per me è un numero, in allenamento sono sempre quello che spinge di più perché devo dare l'esempio. Voglio continuare a giocare, ho 34 anni ma non mi pesa: continuerò a dare sempre di più".

Si torna a parlare del collettivo, una squadra e un gruppo che vogliono fare bene in ogni competizione, magari tornando a blindare la difesa come fatto l'anno scorso. "Non mi interessa quanti gol abbiamo subito, dobbiamo fare sempre del nostro meglio, ma mi interessa fare più punti e giocare bene: sia in Champions League che in campionato. Sembra che conosciamo i nuovi arrivati da una vita: il nostro gruppo è sano, fatto di bravi ragazzi, infatti siamo la squadra che prende meno cartellini. I nuovi si sono sentiti subito a proprio agio, sono tutti ragazzi umili. Si sono inseriti benissimo".

