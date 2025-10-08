Napoli, le condizioni di Lobotka e Politano. E scatta l'allarme sugli infortuni

Napoli, 8 ottobre 2025 - Una sosta agrodolce, come spesso succede quando c'è da stilare un primo rendiconto di quanto fatto finora: se il campo sorride al Napoli, sempre vittorioso finora con l'eccezione della sconfitta patita in casa del Milan, l'infermeria continua a restare un problema piuttosto fastidioso per Antonio Conte. E stavolta senza neanche poter biasimare le tanto discusse Nazionali.

Le condizioni di Lobotka, Politano e Milinkovic-Savic

Gli ultimi ingressi in infermeria in ordine cronologico sono quelli di Stanislav Lobotka e Matteo Politano, le due note stonate della vittoria in rimonta con il Genoa. Entrambi hanno ovviamente rinunciato alla chiamata della propria rappresentativa, mentre poi c'è chi come Vanja Milinkovic-Savic è tornato a casa, ma solo per un fastidio alla schiena che non dovrebbe preoccupare nel lungo termine. Ben diversa è la situazione di due pedine chiave di entrambi gli ultimi scudetti, rispettivamente il regista che detta i tempi di gioco come pochi sanno fare in Serie A e l'esterno tuttofare in tutte e due le fasi che fa felice ogni allenatore pur magari a volte senza rubare l'occhio al tifoso. Per entrambi l'esito degli esami è stato impietoso: lesione muscolare di basso grado per tutti e due, ma a Politano al bicipite femorale e a Lobotka all'adduttore. La prognosi in questi casi di norma oscilla dalle 3 alle 4 settimane e, quindi, con ogni probabilità nessuno due dei tornerà in tempo per sfidare il Torino al rientro dalla sosta, con lo stesso match di Champions League contro il PSV Eindhoven in forte dubbio. Politano, tra l'altro da ex, dovrebbe rivedersi contro l'Inter, in quello che per il Napoli sarà il secondo scontro diretto dopo quello (perso) contro il Milan, ma stavolta di scena al Maradona e, quindi, a maggior ragione da non fallire, mentre Lobotka, le cui condizioni appaiono più serie rispetto a quelle del compagno, sembra in predicato di saltare anche questo match. Naturalmente, tutto può cambiare da qui al 25 ottobre, giorno della sfida tra le squadre che si sono contese lo scudetto fino all'ultima giornata dello scorso campionato, e la cosa vale anche per chi è già in infermiera come Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno: soprattutto il kosovaro sembra infatti a un passo da un ritorno che si prospetta determinante per una difesa che in sua assenza, al di là del buon ruolino di marcia mantenuto nel frattempo dalla squadra, ha cominciato a ballare e a perdere quelle sicurezze determinanti un anno fa.

Il problema infortuni e il confronto con un anno fa

Rispetto ad allora, all'ombra del Vesuvio è cambiato molto. Da uno scudetto cucito in più sul petto, non esattamente un dettaglio, ai maggiori oneri in termini di aspettative ma pure di match da disputare, con il tanto atteso ritorno degli azzurri in Champions League. Per qualcuno, l'incidenza dei guai fisici viene storicamente associata proprio al doppio impegno settimanale, ma in casa Napoli il 'festival degli infortuni' è cominciato già in piena estate con lo stop di Romelu Lukaku, che ne avrà fino a dicembre inoltrato. Togliendo il belga, fermatosi qualche giorno prima dell'inizio della stagione, finora gli stop muscolari in casa Napoli, al netto delle 8 partite disputate finora tra Serie A e Champions League, sono stati 5: le vittime, appunto, i vari Rrahmani, Buongiorno, Politano e Lobotka. Ad essi andrebbe aggiunto il terzo portiere Nikita Contini, che a inizio settembre aveva rimediato la frattura del terzo metacarpo della mano destra. Poi ci sarebbe il discorso Rrahmani, infortunatosi con la Nazionale e quindi, in un certo senso, non legato puramente ai fatti di casa Napoli. In realtà, per chi crede alla teoria dell'usura, anche lo stop del kosovaro potrebbe avere un nesso con quanto accade nel quartier generale di Castel Volturno, tra le sedute estenuanti di Conte e il numero maggiore di partite da disputare. A tal riguardo, l'elenco già fatto potrebbe essere allungato, considerando anche problemi muscolari lievi, come i semplici affaticamenti, dai vari Alex Meret, Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola e David Neres, con il computo generale che salirebbe dunque a 10. Un anno fa di questi tempi, considerando il solo campionato visto che il Napoli non disputava competizioni europee, gli stop a questo punto della stagione furono solo 3, che coinvolsero Meret, Rrahmani e Lobotka, tutti per giunta di natura muscolare. Dunque, in parte, decade la teoria che collega la quantità degli impegni da disputare al numero degli infortuni muscolari, con il testa a testa puro, in tal senso, che recita 3 a 4 partendo dal 2024 e arrivando ai giorni nostri. Allargando lo spettro ai problemi minori e coinvolgendo chi come Rrahmani si è infortunato con la propria Nazionale, il computo attuale sale a 10 contro i sempre 3 infortuni di un anno fa, lasciando invece in questo caso intuire quanto un'impennata ci sia. Con molta previdenza e lungimiranza, il mercato operato dal Napoli la scorsa estate ha avuto come proprio principale obiettivo allungare le rotazioni a disposizione di Conte, a sua volta notoriamente un tecnico più a suo agio con una formazione base che cambiandone tante nel corso della stagione. Le contingenze del momento hanno però un proprio peso, così come le ambizioni del club partenopeo di essere competitivo su ogni fronte dopo, in passato, aver trascurato qualche competizione in situazioni analoghe. A livello di risultati, con 6 vittorie ottenute nelle 8 partite disputate in stagione, premiano la linea societaria e la gestione di Conte, ma dall'infermeria arrivano notizie agrodolci e da tarare nel lungo periodo. Gli infortuni di natura muscolare non sono pochi e, soprattutto, non stanno riguardando delle pedine di scarsa importanza per il tecnico salentino, che conta nella sosta di recuperare qualche acciaccato: con la speranza che dalle Nazionali e dai rispettivi ritiri non arrivino intanto altre cattive novelle.

