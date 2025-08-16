Napoli, Lucca subito protagonista: un'estate da bomber e ora la supplenza a Lukaku

Napoli, 16 agosto 2025 - In teoria a ogni nuovo acquisto dovrebbe essere riservato un periodo di ambientamento più o meno lungo prima dell'ingresso vero e proprio nel nuovo progetto. Nei piani del Napoli l'iter per Lorenzo Lucca avrebbe dovuto essere questo anche grazie alla presenza al centro dell'attacco del totem inamovibile che risponde al nome di Romelu Lukaku. In effetti, l'estate dei due aveva visto prendere piede a quella staffetta voluta da Antonio Conte per gestire al meglio le forze della rosa, e in particolare del belga, nella dispendiosa stagione all'orizzonte. Poi, proprio nell'ultimo test pre-campionato, quello contro l'Olympiacos, arriva il colpo di scena: Lukaku si ferma per un risentimento al bicipite della coscia sinistra che fin da subito non sembra cosa da poco, lasciando presagire immediatamente uno stop di diverse settimane. Con relativo impiego da titolare di Lucca, l'acquisto che ha un po' diviso e che ora è chiamato a mettere presto tutti d'accordo.

Lucca, le perplessità e il confronto economico con la cessione di Raspadori

Nonostante un'annata da 14 reti totali (12 in campionato e 2 in Coppa Italia), l'operazione che ha trasferito il piemontese dall'Udinese al Napoli non ha raccolto un plauso unanime. Un po' (tanto) c'entra il prezzo (9 milioni per il prestito oneroso, 26 milioni per l'obbligo di riscatto e 5 milioni supplementari di bonus, per un totale di 40 milioni) e un po' c'entrano le caratteristiche di un attaccante che, soprattutto dalla prospettiva di una squadra dal recente futuro molto nel segno del 'giochismo', non offre molto all'estetica. Le due questioni si intrecciano ancora di più grazie (o, a seconda dei punti di vista, per colpa di) a Giacomo Raspadori, ceduto di recente all'Atletico Madrid per 22 milioni più 4 milioni di bonus. Nonostante il primo non sia stato il sostituto del secondo sul mercato, inevitabile che sia partito un po' il gioco sempre pericoloso dei raffronti. Entrambi classe 2000 ma dalle caratteristiche tecniche molto diverse, così come un palmares che vede Raspadori avere già in carniere due scudetti e, a livello di Nazionale, l'Europeo vinto nel 2021. Inoltre, l'ormai giocatore dell'Atletico Madrid è un autentico jolly dell'attacco e, alla bisogna, anche del centrocampo grazie agli esperimenti operati da Luciano Spalletti nella pausa invernale di quel campionato troncato a metà dal Mondiale 2022 e che gli azzurri avrebbero vinto a maggio. Dall'altro lato c'è Lucca, dal passato meno suggestivo, nonostante quella parentesi infelice all'Ajax, e dall'adattabilità in campo ben più ridotta, con il solo ruolo di punta centrale presente nel proprio bagaglio tattico. Eppure, nonostante tutte queste considerazione che su un'ipotetica bilancia avrebbero un peso ben diverso, le due operazioni hanno avuto costi ben diversi, con Lucca a costare ben 14 milioni più di Raspadori, che a sua volta non era stato messo esattamente alla porta dal Napoli: alla fine, come da ammissione di Conte, ha prevalso la volontà dell'ex Sassuolo di cambiare aria su quella degli azzurri di continuare ad avere a disposizione in panchina un jolly con pochi eguali, e questo dettaglio (che poi tanto tale non è) potrebbe aver inevitabilmente influenzato al ribasso il prezzo di vendita.

A caccia di un ruolo da leader

Vale anche l'opposto, come il Napoli ha constatato in lungo e in largo in questa sessione di mercato ancora da completare: la consapevolezza delle controparti che tutti i nomi cercati sono richieste esplicite e quasi inderogabili di Conte ha finito inevitabilmente con l'alzare i costi. Lo stesso Lucca è stato individuato da tempo dal tecnico salentino come il profilo migliore, forse addirittura l'unico, per dare respiro e fiato a Lukaku, magari con vista su un futuro più o meno lontano da titolare. Naturalmente, da qui a immaginarsi un impatto subito così forte con la nuova realtà ce ne passa. Di logico e prevedibile nel mondo del calcio c'è ben poco, e così Lucca si ritroverà con ogni probabilità a dover reggere da solo il peso dell'attacco azzurro forse addirittura fino a settembre inoltrato. Stazza alla mano (201 centimetri per 80 chilogrammi), il classe 2000 il physique du role del leader ce l'ha tutto, ma adesso tocca sfoderare altre qualità finora rimaste un po' più nascoste. Il pasticcio dell'ormai famigerato rigore della discordia in Lecce-Udinese ha segnato un punto di rottura, con il senno del poi insanabile, con la sua ex squadra, ma ha dipinto di Lucca anche un poco lusinghiero quadro di un giocatore egoista e affamato soltanto di gol, tra l'altro non esattamente un difetto per una prima punta. Quando però il salto in una grande squadra ha luogo, tocca ridimensionare tutto: compresi i propri appetiti. A Lucca, di professione bomber, segnare a raffica continuerà a essere la prima missione richiesta, ma senza mai anteporre il proprio ego al gruppo, un concetto sacro in particolare per Conte. E, chiaramente, non si parla soltanto della scelta di presentarsi sul dischetto quando ce ne sarà l'occasione. A maggior ragione durante la supplenza forzata a Lukaku, Lucca dovrà diventare un uomo più di raccordo nell'economia della manovra offensiva, oltre naturalmente ad andare a bersaglio, come fatto ampiamente in questa pre-season ormai in archivio: 4 gol in 7 amichevoli, di diverso rango a livello di avversari, fanno di Lucca il miglior bomber dell'estate azzurra. Ora però serve uno sforzo supplementare per provare a non far rimpiangere Lukaku, un altro attaccante a sua volta sempre destinato a dividere le platee nonostante un bottino offensivo (quasi) sempre soddisfacente. Lucca e Lukaku, la 'Lu Lu' al servizio di Conte che fin da subito assumerà i contorni della staffetta, seppur non nel senso auspicato: Big Rom è già fuori causa e così il suo alter ego dovrà subito farne le veci. L'inizio è incoraggiante, ma le partite e i gol avranno un valore soltanto dalla prossima settimana in poi.

