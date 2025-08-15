Napoli, paradosso Lukaku: l'infortunio nell'estate migliore

Napoli, 15 agosto 2025 – Il tempismo, nella vita e nello sport, è tutto o quasi. Succede così che a poche ore dalla chiacchierata davanti ai microfoni di Radio Crc, un concentrato di ottimismo, belle speranze e auspici per un futuro ancora più roseo per sé e per il Napoli, l'estate finora perfetta e serena di Romelu Lukaku si tinga improvvisamente di giallo a causa di un problema muscolare al quadricipite della coscia sinistra accusato nell'ultimo test pre-campionato. Il minuto è il 31' dell'amichevole, poi vinta, contro l'Olympiacos ed è un istante, quello successivo a un tentativo di tiro dopo aver rubato una palla alta, che rischia già di finire negli highlights dell'inizio di stagione degli azzurri e di un nervosissimo Antonio Conte.

Il paradosso di Lukaku

Ancora prima dello stop del suo pupillo, il tecnico azzurro aveva esternato il suo malcontento (per usare un eufemismo) nei confronti del piglio non esattamente da test estivo dei greci e della relativa gestione arbitrale che però, va detto, ha graziato anche un altrettanto indomito Kevin De Bruyne, a sua volta protagonista di un intervento da cartellino arancione. Insomma, sul prato del Teofilo Patini, teatro dell'ultimo atto di un'estate come sempre lunghissima nel segno di due ritiri, il Napoli non si risparmia emozioni di vario genere, tra prodezze, come le reti siglate da Matteo Politano e Lorenzo Lucca, qualche gaffe difensiva, come l'uscita un po' così di Vanja Milinkovic-Savic che spiana la strada al gol last minute di Chiquinho e, appunto, il brivido peggiore e potenzialmente dallo strascico più lungo: Lukaku si ferma proprio nell'ultimo impegno antecedente un campionato che gli azzurri, stavolta, non potranno approcciare nascondendo le proprie reali ambizioni.

Il tutto, appunto, dopo un'estate senza intoppi di alcun genere. Si parte dalla stabilità: per una volta Big Rom è arrivato alla bella stagione già certo del suo destino dopo anni tribolati tra prestiti, ritorni alla base e nuove partenze sempre a tempo determinato, un iter che finiva per danneggiarlo mentalmente e fisicamente, con la preparazione spesso vissuta da separato in casa e con tutte le incognite del caso. Il copione si era riproposto anche un'estate fa, quella del lungo tira e molla tra Chelsea e Napoli prima di trovare quella quadra da formalizzare in 30 milioni più 15 milioni di bonus e il 30% sulla futura rivendita. Le premesse non erano ottime: tra dubbi sull'età, sulla forma fisica e sui numeri delle precedenti annate, l'acquisto di Lukaku non era stato accompagnato da un'ovazione unanime che gradualmente il diretto interessato ha spazzato a suon di numeri e prestazioni. Nel suo primo anno al Napoli, il belga ha messo a referto la cosiddetta ambitissima 'doppia doppia': 14 gol e 11 assist firmati in 38 presenze.

Numeri importanti, e non da giocatore dalla condizione fisica balbettante, come si poteva temere alla vigilia di una stagione preceduta da un'estate turbolenta, non esattamente una manna per un bomber dal telaio così 'ingombrante'. Certo, una gestione da parte di Conte, uno che conosce benissimo Big Rom, c'è stata sia a livello di minutaggio che di richiamo di preparazione fisica nelle lunghe settimane di lavoro a disposizione di un Napoli un anno fa senza impegni infrasettimanali, esclusa la brevissima avventura in Coppa Italia, ma alla fine il sodalizio è stato vincente. Quasi come un paradosso, proprio al termine dell'estate vissuta con stabilità, certezze e un lavoro meticoloso senza soluzione di continuità, Lukaku si ferma e rischia di farlo per neanche poco tempo.

Le partite che Lukaku rischia di saltare

Gli esami strumentali del caso saranno effettuati probabilmente nella giornata di sabato, ma il timore di uno stiramento è forte e accettato quasi come una certezza. Qualora le sensazioni negative fossero confermate, Lukaku salterebbe l'esordio contro il Sassuolo, praticamente una partita da cancellare dall'elenco personale a prescindere da ciò che sanciranno gli accertamenti che saranno performati sulla coscia sinistra, e anche il debutto in casa contro il Cagliari, con il ritorno che slitterebbe a metà settembre contro la Fiorentina, nella gara che seguirà la sosta per lasciare spazio alle Nazionali. Nel mezzo però esisteranno anche gli impegni di Champions League, la piacevole novità di quest'anno del Napoli di Conte che dunque, per il noto gioco di onori e oneri, non potrà più contare sul jolly della settimana piena di lavoro per curare al dettaglio la preparazione dei propri giocatori. Il ritorno di Lukaku, in caso di lesione muscolare, potrebbe essere indirizzato proprio verso la prima di Champions League, con Lucca chiamato dunque a fare gli straordinari in campionato.

L'ex Udinese, costato a sua volta 40 milioni tra parte fissa e bonus, in questa pre-season non sta deludendo sul piano del fatturato offensivo, ma in caso di ulteriore opzione tattica proprio ieri contro l'Olympiacos è stata varata una soluzione intrigante: 4-3-3 (dopo aver iniziato il match con il 3-5-2), con De Bruyne al centro dell'attacco. Altre soluzioni supplementari, proprio nei giorni successivi alle partenze prima di Giovanni Simeone e poi soprattutto di Giacomo Raspadori non ce ne sono. Proprio il debutto ufficiale in un club dei due gemelli diversi che hanno fatto le fortune del Belgio rischia di slittare praticamente di un mesetto, quasi come fosse una maledizione per due giocatori che, eccezion fatta per la Nazionale, faticano a intrecciare i propri destini. Se questa è la cattiva notizia, la buona (in attesa delle ulteriori news che potrebbero arrivare sulle condizioni della gamba) è che prima o poi Lukaku e De Bruyne giocheranno insieme in azzurro: sul quando se ne saprà qualcosa di più nelle prossime ore, probabilmente già domani.