Napoli, beffa Lukaku: è il più pagato della rosa ma sarà fuori fino a dicembre

Napoli, 8 settembre 2025 - L'imprevedibilità del calcio che finisce con il beffare anche le società più lungimiranti e previdenti, come appunto il Napoli: nell'anno dell'incremento del monte ingaggi, con il dato che si attesta sul +30,7%, per mantenere quella competitività figlia della conferma in panchina di Antonio Conte, e in generale della voglia di mantenersi ad altissimi livelli dopo lo scudetto, evitando il tracollo del precedente post tricolore, il club partenopeo è costretto a relegare ai box per diverso tempo Romelu Lukaku, che resta il più pagato della rosa anche dopo un'altra campagna acquisti di lusso.

Il monte ingaggi del Napoli e il confronto con le altre di Serie A

A testimoniarlo c'è innanzitutto l'ingresso del Napoli nella ristrettissima cerchia di squadre dal monte ingaggi superiore ai 100 milioni: davanti a tutti c'è l'Inter (141,5 milioni), seguita dalla Juventus (123 milioni) e poi proprio dai partenopei (110,1 milioni), che chiudono così l'ipotetico podio delle società più 'spendaccione' quando si tratta di versare gli emolumenti ai calciatori. Per la cronaca e per una fotografia più completa di tutte le compagini che proveranno a scucire il tricolore dal petto degli azzurri, anche Roma e Milan pagano più di 100 milioni ai propri giocatori (rispettivamente 107,5 milioni e 104,5 milioni), mentre nella top 10 c'è da registrare l'impennata dell'ambizioso Como (47,8 milioni) e, curiosità, il monte ingaggi più alto del Torino rispetto a quello del Bologna (nell'ordine, 41,2 milioni e 38,5 milioni). Numeri, che come il Napoli sa bene possono significare tutto e niente, perché alla fine il campo, e solo lui, emetterà i suoi verdetti, che potrebbero premiare chi avrà osato di più sul mercato, tra acquisti e stipendi, o invece chi avrà avuto le intuizioni più low cost e meno appariscenti. Impossibile prevedere cosa accadrà, così come è stato appunto per Lukaku le cui sorti comunque, giusto ribadirlo, sarebbero state comunque ancorate a quelle di Conte a prescindere da ciò che è accaduto nell'amichevole contro l'Olympiacos. Non a caso, resta il tecnico salentino e resta il belga, che con i suoi 6 milioni di stipendio è ancora il 'Paperone' della rosa nonostante l'arrivo in pompa magna del connazionale Kevin De Bruyne, secondo con 5,5 milioni all'anno: il podio viene chiuso da un altro volto nuovo, che curiosamente deve ancora esordire, come Rasmus Hojlund (5 milioni), sbarcato nel capoluogo campano proprio per tamponare la piccola emergenza in attacco destinata a durare per quasi l'intera prima metà della stagione. Scorrendo verso il basso la classifica dei giocatori azzurri più pagati emerge un'altra 'chicca': il 'figliol prodigo' Eljif Elmas guadagna la stessa cifra di Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo e David Neres (3 milioni), rispettivamente l'MVP dello scorso campionato, il capitano di ben due scudetti e un giocatore che, complici i tanti problemi fisici, forse deve ancora prendersi la fascia sinistra e l'esigente piazza partenopea. Ci sono però anche esempi più 'virtuosi' di come qualità e costi alla fine vedano la prima prevalere sui secondi: è il caso di Juan Jesus, che guadagna 1 milione e che, un po' a sorpresa, si è ritrovato titolare fisso in questo primo scorcio di campionato, in attesa del rientro a ranghi completi di Alessandro Buongiorno (2,5 milioni), che intanto si è ripresentato a partita in corso confezionando l'assist last minute con cui André-Frank Zambo Anguissa (2,2 milioni) ha steso il Cagliari. Restando alla difesa, lo stesso Amir Rrahmani, titolare fisso (seppur oggi con l'ansia di scoprire i tempi di recupero dell'infortunio occorso con la sua Nazionale), guadagna curiosamente molto meno del neo arrivo Sam Beukema, il suo rimpiazzo designato che ancora deve debuttare in azzurro: nell'ordine, 1,8 milioni e 2,5 milioni.

Le condizioni di Lukaku e degli altri infortunati

Insomma, come emerso già dalla campagna acquisti senza badare a spese per i cartellini, il Napoli ha varato la linea Conte, accontentando in tutto e per tutto sul mercato il proprio allenatore, anche a costo di creare un sistema interno nel quale gran parte dei volti nuovi finisce con il guadagnare più di chi in azzurro c'era già, contribuendo alla vittoria dell'ultimo scudetto o addirittura anche di quello prima. L'eccezione è rappresentata da Lukaku, proprio colui che è tuttora ai box e che vi resterà a lungo. Già, ma fino a quando? Prognosi ufficiali dal club partenopeo non ne sono arrivate, e non è proprio una novità. Quel che è certo è che i tempi di recupero sono lunghi nonostante la scelta di non ricorrere ai ferri. L'altra certezza è che Big Rom sta facendo la spola tra il capoluogo campano e Bruxelles per valutare come procede il decorso. Il verdetto è stato rincuorante: tutto va secondo i piani, che comunque dovrebbero andare oltre il mese inizialmente fissato per il rientro, novembre. L'ipotesi più concreta è quella che Conte per riavere in gruppo il suo pupillo, comunque fuori dalle liste, debba aspettare dicembre inoltrato. Nel frattempo, Lukaku si sposterà spesso tra il Belgio e Napoli per portare avanti un iter riabilitativo non banale che, non a caso, richiede diversi controlli incrociati tra tutte le parti interessate alla piena guarigione di un gigante dai muscoli spesso fragili. E' comunque assodata l'assenza di Big Rom dal prossimo match, quello del Franchi, nel quale dovrebbe marcare visita pure Rrahmani a prescindere dal verdetto degli esami strumentali effettuati a stretto giro di posta. Poi c'è Neres, che aveva saltato la gara contro il Cagliari per un affaticamento muscolare che non dovrebbe preoccupare in vista della Fiorentina, pur nel contesto di un altro giocatore non nuovo a fermarsi spesso. Tornando ai volti nuovi, deve ancora esordire in azzurro anche Miguel Gutierrez, reduce dall'intervento alla caviglia destra effettuato il 10 luglio, quando ancora militava nel Girona. In questo caso, la tabella di marcia preventivata (circa 6 settimane di stop) è stata pienamente rispettata, con lo spagnolo che va a caccia della convocazione in vista del Franchi.

