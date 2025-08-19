Napoli, il legame speciale tra Conte e Lukaku e un'assenza che peserà

Napoli, 19 agosto 2025 - Per gli allenatori ci sono giocatori normali e altri che assumono le vesti di pretoriani senza che nessuno se ne abbia a male. Questione di feeling, come cantavano Mina e Riccardo Cocciante e come sanno bene Antonio Conte e Romelu Lukaku, legati a doppia mandata da un filo che giocoforza si spezzerà nei prossimi mesi. Per quanto tempo esatto ancora non si sa, ma le certezze sono al momento due: la gravità della lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e il vuoto che il belga lascerà nel cuore dell'attacco di un Napoli che, non a caso, è tornato con forza sul mercato. Esiste però una voragine che neanche l'innesto più fortunato sembra poter colmare: quella che appunto affliggerà Conte, che perderà il suo prolungamento dalla panchina al campo.

Conte e Lukaku, un legame speciale che si interromperà (momentaneamente)

Nell'economia del gioco degli azzurri peserà la mancanza del bottino offensivo di Big Rom (14 gol e 11 assist nella sua prima stagione in azzurro) ma, soprattutto, peserà l'assenza di prerogative più uniche che rare che spiccano soltanto quando non ci sono più, seppur solo momentaneamente. Lukaku non offrirà molto allo stile, specialmente in rapporto ad altri attaccanti transitati di recente a Fuorigrotta, ma il suo apporto alla causa quasi non ha eguali grazie a quel gioco spalle alla porta che lo rende un pivot perfetto per aprire le difese avversarie. Certo, la missione non sempre riesce, facendo del belga un giocatore spesso discontinuo anche nell'arco di una stessa partita, ma quando la mossa funziona lo scacco matto è quasi sempre assicurato. Lo sa bene Conte, che con Lukaku ha diviso oltre 130 partite ufficiali (per la precisione 133 gettoni) tra Inter e Napoli, vincendo uno scudetto per parte, per poi sfiorarsi anche in Premier League: durante la sua militanza al Chelsea, il tecnico salentino provò ad attirare a sé Big Rom, che però preferì la corte del Manchester United, con successiva virata su Alvaro Morata. In terra inglese i due si sarebbero affrontati da avversari, allorché Lukaku tornò al Chelsea, con Conte invece in sella al Tottenham. Prima, appunto, c'era stata l'Inter, curiosamente rivale del Napoli di entrambi nello scorso campionato. In nerazzurro i due hanno diviso 95 presenze ufficiali, con il belga a mettere a referto 64 gol e 16 assist. All'ombra del Vesuvio, invece, il bottino nei 38 gettoni collezionati è soltanto parziale, pur rischiando di restare in sospeso per diverso tempo, specialmente qualora alla fine fosse necessario l'intervento chirurgico per ridurre uno strappo gravissimo. Ironia del destino, ad accomunare le esperienze all'Inter prima e al Napoli poi di Conte e Lukaku non ci sono solo il fortissimo feeling anche umano e i due scudetti vinti: anche all'epoca della sua militanza alla Beneamata, per la precisione durante la seconda parte, quella però senza Conte in panchina, infatti Big Rom subì un infortunio simile che avrebbe poi presentato anche una ricaduta che allungò ulteriormente i tempi. Il problema per Conte e per il Napoli è anche quella accusata contro l'Olympiacos può essere considerata una ricaduta: stesso arto e stessa lesione di 3 anni fa, con l'aggravante che intanto è trascorso tanto tempo (soprattutto a livello sportivo) e che il telaio imponente di Lukaku richiede ancora più impegno per guarire. Non a caso, il club partenopeo valuta l'esclusione da tutte le liste del belga fino a gennaio, rischiando così di porre fine con larghissimo anticipo a un 2025 che finora per entrambe le parti era stato perfetto. Poi c'è Conte, che perderà per diversi mesi il suo pretoriano, che a sua volta con il mentore ha messo a referto finora 78 gol e 27 assist: un bel pasticcio, che ha la sola 'fortuna' di essere capitato a mercato ancora in corso.

I sostituti: Lucca, ma non solo

L'altra fortuna, più che altro un'illuminazione, è che il Napoli ha da settimane prelevato Lorenzo Lucca dall'Udinese. Quasi prevedendo, prima o poi, una défaillance fisica di Lukaku, o comunque una sua gestione nell'arco della stagione delle quattro competizioni da disputare, gli azzurri si erano portati avanti con il lavoro, spendendo 40 milioni per un profilo molto simile fisicamente e tatticamente, ma tutto ciò anche solo sul 'semplice' piano numerico non basta più. A caldo le prime piste sondate da Giovanni Manna portavano al vecchio pallino Joshua Zirkzee e all'usato sicuro rappresentato da Aleksandar Mitrovic, ma con il passare delle ore il casting si sta arricchendo di nomi e profili molto diversi, quasi come a voler guardare già ben oltre questa stagione che comincerà soltanto sabato, giorno del debutto in campionato in casa del Sassuolo. Il Napoli sta infatti sfidando il Milan per Rasmus Hojlund, che al Manchester United non ha mantenuto le aspettative nate durante la fortunata parentesi all'Atalanta, che per questo trasferimento aveva incassato la bellezza di 80 milioni. Zirkzee oppure Hojlund, dei costosissimi reietti tra le fila dei Red Devils che Conte potrebbe far rinascere: un po' l'iter che ha reso Scott McTominay l'MVP dello scorso campionato proprio dopo aver salutato un club reduce da diverse annate complicate. Sul taccuino dell'area mercato azzurra esistono anche nomi più 'domestici', ma non per questo meno funzionali alla causa. Nikola Krstovic non ha mai nascosto l'aspirazione di salutare Lecce per sbarcare in una squadra che gli consentirebbe di cullare ambizioni più alte, uno stop che anche Andrea Pinamonti potrebbe gradire. Precedente curriculum alla mano, nessuno dei due rischierebbe di diventare un problema in termini di pretese di minutaggio quando Lukaku tornerà, necessariamente nel 2025 se l'esclusione dalle liste passasse dallo step dell'ipotesi a quello di una certezza. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Per ora nel quartier generale di Castel Volturno ci si lecca ancora le ferite, specialmente nella persona di Conte, per un'assenza che peserà in tutti i sensi possibili.

Cosa ha avuto Sinner: le ipotesi sul malessere costato il ritiro a Cincinnati