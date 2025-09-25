Napoli, maledizione infortuni per Buongiorno. E De Laurentiis junior va all'attacco

Napoli, 25 settembre 2025 - Le fortune di un calciatore, notoriamente, ruotano intorno a diversi fattori: le performance, l'ingresso nei progetti più competitivi, la vittoria di titoli ma, forse più di tutto, lo stato di salute. Succede così che, impietosamente, una serie di guai fisici possa influenzare la carriera di un giocatore, rendendolo fragile in ogni senso possibile a dispetto di un'indiscutibile qualità sul rettangolo verde di gioco: è quanto sta accadendo ad Alessandro Buongiorno, vittima dell'ennesimo acciacco che lo toglierà di mezzo per altre settimane, rendendolo anche oggetto di una polemica ai piani altissimi del Napoli.

L'infortunio di Buongiorno e la polemica di De Laurentiis junior

C'entra un De Laurentiis ma stavolta, colpo di scena, non si tratta del presidente Aurelio, bensì del vice Edoardo. In seguito all'ufficializzazione della diagnosi dell'infortunio di Buongiorno (lesione di basso grado all'adduttore lungo della coscia sinistra, con il rientro che potrebbe avvenire tra 3-4 settimane), il numero due del club partenopeo ha attaccato Lega Serie A e StatsSport, l'azienda che fornisce dispositivi di monitoraggio e di analisi delle prestazioni per atleti e squadre sportive professionistiche, ree a suo dire di non mettere a disposizione dei club uno storico sugli infortuni dei calciatori. Parole pesanti, che cozzano con l'invito recente del palazzo dei bottoni del calcio italiano di abbassare i toni e che a distanza, probabilmente, non avranno fatto piacere a Buongiorno, mai come ora 'cornuto e mazziato', tanto per restare in tema a livello geografico e dialettale. Tra le righe, De Laurentiis junior lascia intuire che con altri dati a disposizione del suo Napoli forse sul mercato sarebbero state fatte altre scelte. Queste le parole del vicepresidente azzurro. "E' inaccettabile non mettere a disposizione di professionisti e preparatori atletici i dati necessari. Senza informazioni strategiche non si possono sviluppare algoritmi in grado di preservare la salute e la performance dei giocatori. L'infortunio di Buongiorno rappresenta l'ennesima conferma: la responsabilità ricade su Lega e StatsSport". Parole a caldo, di impeto, figlie del calvario che il classe '99 ha vissuto fin dalla prima metà della sua prima stagione in azzurro, quando innanzitutto la frattura di due vertebre lombari lo ha tenuto fuori causa per 44 giorni. Poi, probabilmente come conseguenza di uno stop inizialmente preventivato anche di 2 mesi, per Buongiorno, che appena arrivato al Napoli si fermò per una settimana per una distorsione alla caviglia, è cominciato la dolorosa Via Crucis degli infortuni muscolari: per un guaio agli adduttori, simile a quello patito nel finale del match contro il Pisa, il classe '99 è stato fermo in tutto 65 giorni, saltando praticamente quasi del tutto l'epilogo vincente della stagione degli azzurri, prima di operarsi in estate per risolvere un problema di pubalgia prima della partenza per il ritiro di Dimaro, con una prognosi di 3 settimane.

Lo storico degli infortuni di Buongiorno (fonte Transfermarkt)

In realtà, tramite il noto portale Transfermarkt è possibile consultare il tanto chiacchierato storico degli infortuni di ogni singolo calciatore. In un database molto popolare tra addetti ai lavori ma anche semplici appassionati del pallone, esiste anche il nome di Buongiorno, che già ai tempi della sua fortunata militanza al Torino era incappato in diversi guai fisici. Partendo da quelli di origine traumatica e dalla stagione 2016-2017, il difensore è stato fermo 16 giorni per la frattura dell'osso nasale, 34 giorni per un infortunio al gomito, 40 giorni per un infortunio alla spalla e 6 giorni per una distorsione alla caviglia. Nel mezzo ci sono 6 giorni di stop generici e 17 giorni per la positività al Covid-19, retaggio di un'era nerissima per il mondo del pallone (e non solo) prima, appunto, di focalizzarsi sugli infortuni muscolari, quelli che notoriamente fanno arrabbiare di più gli allenatori e anche i dirigenti anche perché, purtroppo, tendono spesso a essere recidivanti. Nel maggio 2022, Buongiorno è stato fermo 13 giorni per una lesione al polpaccio, ma l'adduttore della discordia diventa suo malgrado protagonista per la prima volta a fine settembre 2023, con uno stop di 32 giorni. Insomma, l'inizio dell'autunno non porta fortuna a Buongiorno, che anche stavolta rischia un'assenza dal campo non lontana al mese. A tal riguardo, sempre stando ai dati forniti da Transfermarkt, a partire dalla stagione 2016-2017, il classe '99 è stato infortunato per 297 giorni, saltando in totale 46 partite. Dati in linea, purtroppo, con quelli di un giocatore non nuovo fin dai tempi del Torino, tra eventi traumatici e guai muscolari, a restare a lungo ai box. L'infortunio cronologicamente più recente, quello che ha fatto adirare De Laurentiis junior, potrebbe far saltare a Buongiorno le sfide contro Milan, Sporting e Genoa, con la sosta a correre in aiuto per poi sperare di tornare in campo dopo la pausa per le Nazionali per sfidare il 'suo' Torino. Dunque, quasi un cerchio simbolico che si potrebbe chiudere, sperando che il conto con la mala sorte possa essere saldato dopo quest'ennesimo dazio da pagare e, magari, senza provare ad accelerare i tempi, onde evitare davvero di entrare in una spirale di cadute e ricadute. Non solo il Napoli e Antonio Conte, che intanto dovrà tornare a bussare alla porta del veterano Juan Jesus per allungare le rotazioni difensive già monche di Amir Rrahmani: anche la Nazionale e Gennaro Gattuso monitorano le sorti di uno dei difensori più promettenti dell'attuale covata, considerando il lunghissimo infortunio di Giovanni Leoni e la tendenza analoga a frequenti problemi muscolari di Riccardo Calafiori. Nell'anno che potrebbe condurre al Mondiale (per l'Italia il condizionale è tristemente d'obbligo), le partite in ballo sono multiple e su più tavoli. Lo sa bene Buongiorno, un muro quasi invalicabile per gli avversari che 'soltanto' i problemi fisici riescono a scalfire tra situazioni inedite e traumatiche, quelle davvero impossibili da prevedere, e danni muscolari che di tanto in tanto tornano a fare capolino sul fisico nel giocatore e sul suo storico, a prescindere dalla fonte dello stesso.

Calcio, Monza venduto a un fondo americano