Napoli, McTominay a secco dalla prima giornata. Con la Scozia c'è la rinascita

Napoli, 14 ottobre 2025 - Quando si è l'MVP del campionato precedente, arricchito da 12 gol e 6 assist in 34 presenze, con tanto di nomination per il Pallone d'Oro, classificandosi al 18esimo posto, l'asticella delle aspettative si alza inesorabilmente e quindi, quando qualche numero cala, scatta subito un primo campanello d'allarme. In casa Napoli è la fotografia di Scott McTominay, il simbolo dello scudetto della scorsa stagione che quella in corso l'ha aperta sulla stessa falsariga (gol alla prima di campionato contro il Sassuolo) prima di incepparsi in zona gol. Praticamente, fin dall'inizio della sua avventura in azzurro, un evento inedito.

McTominay, la crisi allo United e la rinascita al Napoli

Correva il 30 agosto 2024 e in sordina, dietro pagamento di 30,5 milioni più il 10% della futura rivendita, dal Manchester United arrivava lo scozzese, all'epoca considerato quasi un tappabuchi dopo il clamoroso dietrofront di Marco Brescianini, poi andato all'Atalanta nonostante le visite mediche sostenute con il club partenopeo. La storia dello scorso campionato avrebbe ribattezzato questa sliding doors in sede di mercato come, tanto per restare in tema di anglicismi, il primo turning point della passata Serie A. Brescianini, tormentato dagli infortuni, sarebbe stato (e tuttora è) poco più di un oggetto misterioso per l'Atalanta, mentre McTominay, nonostante i 4 anni in più sul groppone, sarebbe diventato presto il trascinatore del Napoli, in campo e fuori: praticamente il prototipo del moderno 'tuttocampista' capace di coprire l'intero rettangolo verde, box to box, in entrambe le fasi. Prima mezzala in un 4-3-3, poi interno in quel 3-5-2 adoperato con il contagocce da Antonio Conte e, infine, finto esterno sinistro nell'attuale 4-1-4-1 in vigore fin dall'arrivo in azzurro di Kevin De Bruyne, uno che nell'altra metà di Manchester, quella sotto l'egida del City, ha scritto pagine di storia personale e della Premier League. Allo United, invece, McTominay si era perso: un destino negli ultimi anni comune a tanti giocatori di vari ruoli, come lo stesso Rasmus Hojlund (finora già 4 gol in 6 presenze in azzurro) può testimoniare. Poi l'approdo al Napoli e la rinascita, tecnica ma forse anche personale, con la stessa metamorfosi nel look che è sembrata palese fin da subito. Insomma, un matrimonio riuscito fin dall'inizio e proseguito sugli stessi binari aurei nell'intero corso di quello che per il giocatore nato a Lancaster, in Inghilterra, è stato il classico anno di grazia, quello in cui tutto riesce: anche le rovesciate più spettacolari, come quella contro il Cagliari valsa, lo scorso maggio, a mettere il primo sigillo sullo scudetto prima della ratifica di Romelu Lukaku, suo malgrado il grande assente di questo inizio di stagione del Napoli con il tricolore sul petto proprio per raccogliere i frutti dello scorso torneo. In un certo senso, ed è una notizia, anche McTominay ha un po' latitato in questo primo trancio di stagione.

L'inizio complicato e il lungo digiuno

Il gol al debutto contro il Sassuolo e poi, appunto, poco o nulla, a eccezione di un assist servito nella vittoria dei suoi ai danni del Pisa in quella che per il Napoli era stata una serata molto più complicata del previsto. In entrambi questi match McTominay è stato schierato a sinistra, una sorta di finta ala dopo che la zona centrale del campo, quella preferita, fin dall'estate è ormai proprietà di De Bruyne. Poi, contro Milan e Genoa, rispettivamente una sconfitta e una vittoria (ancora tribolata) per gli azzurri, lo scozzese è tornato a centrocampo, sulle zolle preferite, ma senza vedere le sue prestazioni impennarsi in maniera significativa come un'intera piazza si aspettava, né (notizia ancora più clamorosa) senza sbloccarsi in zona gol da quell'ormai lontano 23 agosto. Seppur mitigato dai risultati comunque positivi del Napoli, arrivato alla seconda sosta del campionato da primo della classe, il problema cominciava a sorgere, magari allargando la riflessione anche a quella posizione in campo quasi inedita scelta per non detronizzare De Bruyne, l'ultimo arrivato intorno al quale Conte ha di fatto costruito il suo Napoli post scudetto che vuole riconfermarsi in Italia e magari cominciare a vincere anche a livello internazionale. Proprio da quest'ultimo ambito, ma sponda Nazionali, arrivano le notizie migliori a Conte riguardo McTominay, che segna con la sua Scozia contro la Bielorussia, interrompendo così un digiuno in zona gol che durava da 50 giorni: un'eternità per la formazione britannica, che sogna un pass per i prossimo Mondiali, ma anche per il Napoli, che già contro il Torino conta di aumentare la propria pericolosità offensiva. Complice l'assenza per infortunio di Matteo Politano, a destra potrebbe toccare al peperino David Neres. Poi c'è il rebus McTominay, o dirottato ancora a sinistra, una posizione che non sta convincendo del tutto, oppure di nuovo di scena in mezzo al campo, con De Bruyne che a quel punto potrebbe essere a sua volta decentrato. Problemi, ammesso che siano tali, che probabilmente molti allenatori invidiano a Conte, che intanto tramite le tanto vituperate Nazionali registra ottime notizie dal suo pupillo, che vuole ritrovare presto il feeling con questo campionato dopo aver dettato legge in quello passato. L'impressione è che, oltre alla posizione sul rettangolo verde e al digiuno in zona gol, che al Napoli sta per toccare i 2 mesi, McTominay debba ancora trovare la forma migliore, quella che la scorsa stagione gli garantì anche uno strapotere fisico nei confronti dei dirimpettai. Anche in questo, la recente spedizione con la sua Scozia sarà servita: minuti in più nelle gambe per provare a tornare il trascinatore dello scudetto, capace di prendersi i riflettori in campo e fuori come oggi sta facendo De Bruyne, uno degli acquisti più mediatici e chic della storia del Napoli. Tocca ora a McTominay provare a tornare in cattedra e vincere così questo (vecchio) derby di Manchester.

