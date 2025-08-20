Mercato Napoli, si lavora per il ritorno di Elmas: ecco la prima offerta ufficiale al Lipsia

Napoli, 20 agosto 2025 – In casa Napoli si continua a lavorare per cercare un giocatore offensivo che completi il reparto composto già da Politano, Noa Lang e Neres. L'obiettivo principale della dirigenza partenopea era sicuramente Dan Ndoye, che, però, ha lasciato il Bologna per trasferirsi al Nottingham Forest, in Premier League. Per questo, il direttore sportivo Manna ha osservato a lungo Grealish, Chiesa e Sterling, ma senza mai affondare realmente il colpo. L'ex Aston Villa è passato all'Everton, mentre Chiesa, dopo il gol segnato nella prima giornata di campionato contro il Bournemouth, ha riacquistato un po' di fiducia e ora il Liverpool non sembra orientato a cederlo. Sterling, invece, è stato più una suggestione che una trattativa reale. Per questo, i partenopei hanno iniziato a guardarsi attorno e, scorrendo le vecchie foto, hanno visto un viso noto: quello di Eljif Elmas, che tanto bene ha fatto nella sua esperienza in Campania. Il macedone, infatti, ha vestito la maglia del Napoli dal 2019 al 2024, segnando 19 gol in 189 presenze. Nel gennaio del 2024 è passato al Lipsia per 25 milioni di euro, ma dopo un solo anno ha fatto ritorno in Italia, precisamente al Torino, dove in sei mesi ha messo a segno 4 gol in 13 presenze. Numeri che hanno convinto il Napoli a puntare nuovamente su di lui: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i partenopei avrebbero fatto la prima offerta ufficiale al Lipsia per un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni. Si attende soltanto la risposta del club tedesco, ma la sensazione è che si possa chiudere a breve. Inoltre, Manna è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante. L'inforunio di Lukaku ha modificato ulteriormente i piani della squadra partenopea, che negli ultimi giorni è tornata sul mercato per cercare una punta che potesse sostituire il belga. Tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo, da Rasmus Hojlund a Dusan Vlahovic, ma attenzione anche a Dovbyk della Roma. I giallorossi sarebbero disposti a vendere l'ucraino a patto che arrivi un'offerta allettante, e chissà che i partenopei non possano soddisfare le richieste della Roma.