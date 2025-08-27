Napoli, Meret: “Spirito di sacrificio per ripeterci”

Napoli, 27 agosto 2025 - Buona la prima: il Napoli vince e convince contro il Sassuolo, riannodando subito il filo con lo scudetto vinto a maggio. Quasi come uno scherzo del destino e del calendario, la prima in casa sarà contro quel Cagliari contro il quale lo scorso 23 maggio arrivò il tricolore: di questo e di molto altro il portiere ha parlato ai microfoni di Radio Crc.

Il match di Sassuolo e la rivalità con Milinkovi-Savic

Si parte proprio dal successo del Mapei Stadium, figlio delle reti di Scott McTominay, l'MVP dello scorso torneo, e di Kevin De Bruyne, l'acquisto forse più suggestivo dell'intera sessione estiva. "Siamo partiti bene, mettendo in scena una buona partita, fatta di grande attenzione e grande sacrificio. Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato con una buona vittoria in trasferta: penso che la squadra sia stata ottima dal punto di vista dell'atteggiamento e questo ci ha facilitato le cose. Una vittoria importante che serviva per partire bene". Si passa poi al modulo, quella sorta di 4-1-4-1 già visto all'ombra del Vesuvio quando davanti c'erano Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori, oggi fuori causa rispettivamente per un infortunio grave e una cessione (all'Atletico Madrid). "Abbiamo giocato con questo modulo anche le ultime partite dello scorso anno. Siamo ripartiti con questa soluzione tattica che conosciamo già. A me non cambia molto, cambiano un po' le pressioni per i giocatori davanti. Ognuno sa quello che deve fare, perché in settimana lavoriamo bene per preparare le partite".

Meret, ormai un leader del gruppo azzurro, parla poi degli obiettivi di squadra e personali. "L'asticella deve essere posizionata sempre più in alto possibile, ovviamente con grande umiltà ed abnegazione. Proveremo a vincere tutte le partite: abbiamo le qualità per farlo e proveremo ad arrivare più in fondo possibile in tutte le competizioni. Da parte nostra c'è la voglia di fare bene sotto tutti i punti di vista: faremo il massimo e lavoreremo al meglio proprio per questo. Sicuramente - continua il friulano - mi sento uno di quelli con più esperienza, che conosce bene la piazza ed i tifosi. Cerco di essere un punto di riferimento per i nuovi e per i più giovani, mi metto a disposizione se hanno bisogno di qualcosa. Sono contento di essere qui da tanti anni, mi sono sempre trovato bene".

Vanja Milinkovic-Savic

Rispetto al recente passato, in casa Napoli e in particolare tra i pali una novità c'è ed è l'innesto di Vanja Milinkovic-Savic, un investimento corposo da parte della società e quindi, dopo anni di 'porte scorrevoli', non il classico portiere di riserva destinato a salutare a fine anno: Meret commenta questa mossa della società e l'eventuale competizione interna in un ruolo molto delicato. "Con Vanja c'è un buonissimo rapporto, di sana competizione: come deve essere all'interno del gruppo portieri. L'importante è lavorare bene e farsi trovare pronti per la partita, indipendentemente da chi giocherà. Quest'anno sono arrivati tanti giocatori nuovi, l'inserimento è stato abbastanza facile, perché sono arrivati presto e c'è stato tempo per lavorare insieme. Siamo un gruppo di bravi ragazzi che cercano di fare gruppo e lavorare bene ogni allenamento: credo sarà facile inserirsi anche per eventuali altri giocatori che arriveranno".

Il Cagliari e i dolci ricordi tricolore

Tutti, tra nuovi arrivi e vecchi beniamini dell'ultimo scudetto o di entrambi gli ultimi due, hanno vissuto un'estate di 'coccole' tra Dimaro e Castel di Sangro. "C'è stato un grande supporto ai ritiri da parte dei tifosi: è stato molto bello per noi, avere il loro sostegno è importante. Noi ce la metteremo tutta per dargli grandi soddisfazioni". Quasi come uno scherzo del destino, il passato e il presente del Napoli, con vista ovviamente sul futuro, si incrociano nel prossimo turno di campionato, quello che riporterà il Cagliari al Maradona: lo stesso Cagliari che a maggio fu battuto, consegnando agli azzurri la matematica dello scudetto dopo un serratissimo testa a testa con l'Inter. "Quel giorno è stata una grandissima emozione. Un campionato impegnativo, vinto all'ultima di campionato: una bellissima serata. Ho ricordi bellissimi, speriamo di ripeterci anche la prossima partita, riuscendo a vincerla". Anche quest'ultimo scudetto, come quello di due stagioni, porta la firma di Meret, che prova a fare mente locale sulla sua parata più bella e più utile alla causa. "Non sono bravo a trovarne una sola. Penso di aver fatto il mio in diverse partite, come a Cagliari o a Genova.

La scorsa è stata una stagione ottima da parte di tutti. Quest'anno dovremmo ripetere quanto fatto lo scorso anno: grande spirito di sacrificio, atteggiamento, unione, voglia di aiutarsi. Ci può stare un errore, ma il compagno deve essere lì a dare una mano. Dobbiamo seguire quello che il mister ci dice durante la settimana: abbiamo un grandissimo allenatore e seguire le sue indicazioni ci aiuterà". Meret prova a dettare la ricetta di quello che sarebbe il quinto scudetto personale, il terzo a livello personale: nel frattempo il mondo del calcio, e in particolare quello dei portieri, ha accolto una nuova regola, quella degli 8 secondi di tempo per rimettere in gioco il pallone dopo esserne venuto in possesso con le mani, pena la concessione di un corner agli avversari. "E' per evitare perdite di tempo, soprattutto per le squadre che sono in vantaggio. Noi portieri dobbiamo sapere che quando abbiamo la palla dobbiamo essere più pronti e rapidi, ma non penso che cambierà molto". Dall'azzurro del Napoli a quello della Nazionale, con il neo commissario tecnico Rino Gattuso chiamato presto ad aprire la sua nuova avventura, con le prime cruciali convocazioni. "L'ho sentito quest'estate una volta, poche parole. Essere parte del gruppo della Nazionale fa sempre piacere e se verrò chiamato sarà un grandissimo orgoglio come sempre".

