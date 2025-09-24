Napoli, Milinkovic-Savic: "Buon inizio, ma potevamo e dovevamo prendere meno gol"

Napoli, 24 settembre 2025 - Dopo un ottimo inizio, la difesa del Napoli, 5 gol incassati nelle ultime 3 partite tra Serie A e Champions League, sta attraversando una fase complicata e senza le certezze di un tempo: molto c'entra il forfait per infortunio, accusato in Nazionale e tuttora in corso, di Amir Rrahmani, al quale nel recente match vinto a fatica contro il Pisa si è aggiunto Alessandro Buongiorno, che per una lesione muscolare rischia di averne per le prossime 3-4 settimane. Se dietro le rotazioni si accorciano, tra i pali del Maradona regna l'abbondanza e, in un certo senso, anche un governo a due teste: se fino al recente passato Alex Meret era il titolare fisso e indiscutibile, oggi nel ballottaggio perenne si inserisce Vanja Milinkovic-Savic, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc.

Le dichiarazioni di Milinkovic-Savic

L'avventura del serbo è ufficialmente cominciata con la vittoria in casa della Fiorentina, di cui oggi vengono ricordate le emozioni. "Sicuramente è stato un buon inizio: quando giochi in trasferta e riesci a portare a casa i tre punti è sempre importante". Subito dopo, l'ex Torino è stato confermato tra i pali da Antonio Conte, grande fautore del suo acquisto, anche nel match che ha segnato il ritorno del Napoli in Champions League e il debutto assoluto a livello personale. "La Champions League è un sogno per tutti i bambini, sono cresciuto guardando questa competizione e tifando tante squadre. Non vedevo l'ora di prendervi parte: è stata una grande emozione. E' importante quando arrivi in un gruppo nuovo trovarti come a casa: qui è così, sono dei ragazzi splendidi". Insomma, dietro l'ottimo inizio in azzurro di Milinkovic-Savic in tutte e due le competizioni assaggiate finora c'è un ottimo inserimento nel gruppo e pure un buona intesa con Meret, l'omologo di ruolo che contro il Pisa ha apposto il suo mattoncino alla causa a dispetto di una partita più complicata del previsto. "La sana competizione spinge entrambi a migliorarci e a lavorare il più ed il meglio possibile. Alex è un bravissimo ragazzo, mi fa molto piacere allenarmi con lui. Con Conte devi lavorare tanto: questa è la richiesta principale che fa il mister". Una richiesta ben nota e che finora ha portato nel palmares del Napoli uno scudetto in più: la missione di quest'anno è provare a confermarsi e l'inizio, il migliore degli azzurri a partire dalla stagione 2021-2022, sembra molto rincuorante in tal senso, anche se dalla prospettiva di Milinkovic-Savic, di professione portiere, qualcosa avrebbe potuto essere fatto meglio. "Secondo me potevamo prendere qualche gol in meno, ma siamo partiti sicuramente molto bene. Dobbiamo continuare così". Tra le peculiarità più rinomate e positive del serbo c'è il gioco con i piedi, che di fatto lo rende un regista arretrato aggiunto: una qualità che anche all'ombra del Vesuvio stanno provando a conoscere. "Io penso che per lavorare bene con i piedi ci voglia continuità: più si lavora, più si migliora sotto questo aspetto. Mi piace il coinvolgimento del portiere nel gioco della squadra: in partita - continua il classe '97 - penso che più hai il contatto con la palla e più facile è essere sempre sul pezzo e concentrato. Questa cosa mi piace molto". La chiacchierata di Milinkovic-Savic a Radio Crc si chiude con un primo parzialissimo bilancio del suo approccio con la nuova realtà, stavolta parlando del campo e di ciò che c'è intorno nel capoluogo campano. "Il Maradona è sempre bello, anche quando venivo da avversario. Ora che faccio parte del Napoli è ancora più particolare: non vedo l'ora di esordire in casa. Quanto alla città, non sono riuscito a visitare nulla: faccio solo casa-centro sportivo. Mi sto ambientando bene, mi piace stare qui: le città con il mare hanno un'energia diversa. Sto molto bene qui".

Rrahmani vicino al rientro?

Milinkovic-Savic, dall'alto dei suoi 202 centimetri, ostenta e trasmette sicurezza, ma nei fatti pratici il Napoli ha già due centrali in meno nelle rotazioni, almeno per quanto riguarda le prossime settimane. Per la lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, Buongiorno rischia di essere fuori causa fino all'ottava giornata, confermandosi così un giocatore tanto forte e affidabile in campo quanto, al contempo, fragile sul piano fisico. Se questa è la cattiva notizia accolta da Conte oggi ma praticamente temuta già nell'immediato dopopartita contro il Pisa, la buona è che Rrahmani potrebbe provare ad accelerare i tempi per rientrare già domenica sera, nella gara in casa del Milan che potrebbe fungere a entrambe le squadre una prima risposta sulle rispettive chance di sognare in grande. Con la consapevolezza di non poter rischiare una ricaduta, l'eventuale ritorno addirittura da titolare del kosovaro aprirebbe un quesito su Sam Beukema. Benissimo contro la Fiorentina, con tanto di gol siglato al debutto, e decisamente meno bene contro il Pisa, tra rigore procurato e gravissima amnesia difensiva, l'olandese in estate da Conte è stato presentato come un'alternativa appunto a Rrahmani. Oggi le carte dietre si rimescolano e lo stesso tecnico salentino rischia di dover tornare sui suoi passi, a meno che non venga rispolverato Juan Jesus, che tra estate e inizio di stagione male non aveva fatto e la cui esperienza potrebbe essere preziosa su un palcoscenico come San Siro da lui ben conosciuto. All'orizzonte per Conte ci sono altri giorni per poter riflettere, nel contesto della proverbiale settimana piena di lavoro, una rarità in questa stagione densa di impegni, e c'è da giurare che il comandante del gruppo azzurro farà di tutto per prendere la decisione migliore su una difesa che, pur perdendo pezzi per strada (e forse riabbracciandone altri), deve ritrovare subito le certezze dei giorni d'oro.

