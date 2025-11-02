Napoli, Milinkovic-Savic sempre più determinante. Nonostante le perplessità iniziali

Napoli, 2 novembre 2025 - Quando il migliore in campo è spesso il portiere, le notizie per l'allenatore di turno sono agrodolci. Ancora una volta, infatti, il Napoli viene salvato da Vanja Milinkovic-Savic, che contro il Como prima causa il rigore con un'uscita avventata dai tempi tutt'altro che perfetti e poi si fa perdonare dicendo di no ad Alvaro Morata e alla sua esecuzione tutt'altro che perfetta, come d'altronde lo era stata anche quella di Francesco Camarda disinnescata appena pochi giorni prima a Lecce, terra di conquista dopo ben 4 sconfitte di fila fuori casa tra Serie A e Champions League. Proprio in quest'ultima competizione dovranno ora tuffarsi gli azzurri, che martedì sera accoglieranno l'Eintracht Francoforte al Maradona per riscattare la debacle in casa del PSV Eindhoven e rilanciare così le proprie quotazioni in ottica qualificazione: tra turnover più o meno voluto e l'ormai consueta tassa infortuni, le scelte di Antonio Conte sembrano piuttosto ristrette. E tutte le opzioni vedono Milinkovic-Savic ormai padrone dei pali di Fuorigrotta: uno scenario che non tutti avrebbero potuto prevedere in estate.

Milinkovic-Savic al Napoli: i costi dell'operazione e i numeri sui calci di rigore

All'epoca della bella stagione, ci furono addirittura dei mugugni intorno all'operazione che spostò il serbo dal Torino al Napoli con la formula del prestito oneroso per 15 milioni, con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni e tramutabile in obbligo all'ottenimento di almeno un punto in campionato degli azzurri a partire dall'1 febbraio 2026: per qualcuno una spesa non da poco per un portiere tutt'altro che giovane e non sempre dal rendimento continuo. Parlando di quest'ultimo ambito, nella sua esperienza in granata e in quelle trascorse in prestito in giro per l'Italia (e non), al 28enne sono stati spesso rimproverati degli errori marchiani tra i pali o in uscita, alternati ad autentici miracoli nelle medesime situazioni: un'altalena emotiva e di prestazioni dalla quale esulava la capacità di neutralizzare i calci di rigori grazie anche a una stazza non banale (202 centimetri per 92 chilogrammi). Passando alla freschissima attualità, ieri il fratello d'arte (curiosamente, Sergej è stato più volte accostato al Napoli nei suoi anni d'oro alla Lazio) ha mostrato un campionario dei due eccessi antitetici: uscita bassa a travolgere Morata e poi (con la 'gentile complicità proprio dello spagnolo) ennesimo rigore respinto, il secondo di fila dopo quello su Camarda al Via del Mare. Ennesimo, appunto, perché dal campionato 2024-2025 ad oggi il serbo ha neutralizzato 6 tiri dal dischetto su 11 assegnati contro le sue squadre, mentre il computo totale in carriera recita 9. Meglio di lui nessuno in Italia: neanche Alex Meret ed Elia Caprile, due nomi non proprio a caso.

Rebus Meret e rimpianto Caprile

Il primo, al netto di qualche infortunio di troppo, è il titolare del Napoli dal 2018, per un sodalizio che ha fruttato ben 2 scudetti vissuti da protagonista. Non solo gli intoppi fisici, con uno tuttora in corso: a mettere un freno nel legame tra Meret e gli azzurri sono state le frequenti beghe contrattuali, risolte quest'estate con il rinnovo fino al 30 giugno 2027 a spegnere i venti di addio. Sembrava il preludio di una titolarità ancora più blindata per il friulano, ma Milinkovic-Savic fin dall'estate ha scalato le gerarchie agli occhi di Conte, prima 'obbligandolo' a un turnover regolare e poi diventando di fatto il padrone dei pali del Maradona, specialmente ora che il collega è fermo ai box. Poi c'è Caprile, una meteora al Napoli, con appena 6 presenze a referto, prima del passaggio al Cagliari in prestito con un diritto di riscatto fissato ad 'appena' 8 milioni: un invito a nozze che il club sardo non si è fatto ripetere due volte, mettendo le mani su colui che viene considerato uno dei migliori prospetti emergenti dei pali italiani oggi finito già in orbita top club, con l'Inter in particolare molto attenta alle prestazioni del classe 2001. Complice la 'partnership' con il Bari, il Napoli era stato lesto a mettere le mani su Caprile, che poi probabilmente non ha mai sedotto Conte, vedendo il suo minutaggio compresso all'infinito in un'alternata con Meret che, nella prima parte della scorsa stagione, ci sarebbe stata con il contagocce. Il potere totale conferito al tecnico azzurro nell'ultimo anno e mezzo potrebbe aver avuto un peso decisivo sull'addio dal capoluogo campano del veronese e come sempre in questi casi solo il tempo e il campo appureranno se e in quale misura l'operazione può essere annessa all'ambito dei rimpianti, specialmente da parte di una società, quella partenopea, nei prossimi anni chiamata a un processo di ringiovanimento della rosa. Il presente, con buona pace delle spese e della carta d'identità dei protagonisti, premia la scelta, a sua volta figlia dei desideri di Conte, di investire sull'usato sicuro chiamato Milinkovic-Savic, spesso protagonista in questa prima parte di stagione che sta vedendo la difesa del Napoli ben lontana dalla solidità di un anno fa. E se negli ultimi due turni, contro Lecce e Como (curiosamente al sesto rigore consecutivo fallito in Serie A a partire dal lontano 2003), sono arrivati due 'clean sheet' i meriti sono soprattutto del portierone serbo, due volte su due perfetto nel neutralizzare le minacce più temute, quelle dal dischetto. Per il momento, a questo Napoli incerottato che aspetta giorni migliori non solo per quanto riguarda l'infermeria, tanto basta: limitare i danni, specialmente considerando che quello contro il Como è stato il primo pareggio stagionale del Napoli. Dunque, il tempo dei rimpianti, almeno per i risultati, è ancora lontano, così come quello sulle considerazioni che si allargano fino a Caprile: il presente dei pali azzurri si chiama Milinkovic-Savic e per Conte e il Maradona la notizia è ottima.

