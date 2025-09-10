Napoli, parla il dottor Canonico: "Il recupero di Lukaku procede bene"

Napoli, 10 settembre 2025 - I giocatori, gli allenatori, ma anche lo staff che c'è alle loro spalle e che magari paga soltanto la colpa di non essere visibile ai più: gli ingranaggi che muovono il complesso meccanismo delle società calcistiche sono tanti e tra essi c'è il comparto sanitario, che in casa Napoli vede nel dottor Raffaele Canonico il responsabile. Nonostante la stagione sia appena alle prime battute, con soltanto due giornate di campionato in archivio e il cammino europeo non ancora iniziato, i problemi nell'infermeria azzurra non sono mancati e proprio di questo si è parlato nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc.

Le condizioni di Lukaku

Il campionato non era ancora cominciato quando il Napoli, durante l'amichevole contro l'Olympiacos, di fatto salutava Romelu Lukaku almeno fino a dicembre inoltrato a causa di una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra: il club partenopeo aveva già prelevato dal mercato Lorenzo Lucca ma, dopo questa pessima notizia, ha acquistato anche Rasmus Hojlund per consegnare ad Antonio Conte un reparto avanzato all'altezza di una stagione ricca di appuntamenti e ambizioni. Nonostante questo, i tifosi azzurri e lo stesso tecnico salentino aspettano ancora con ansia il ritorno di Lukaku, sulle cui condizioni attuali il dottor Canonico si è espresso in termini rincuoranti, specialmente per la gravità della situazione iniziale. "Con Lukaku ci siamo sentiti ieri sera. Il suo iter riabilitativo procede bene, secondo quelli che erano i tempi prefissati. Va chiarito che Romelu ha avuto una lesione molto importante al retto femorale con anche interessamento di uno dei due tendini inserzionali. Si potevano scegliere due strade: quella conservativa e quella interventistica, con un'operazione chirurgica. Il ragazzo ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili. Lui è in Belgio, previa autorizzazione da parte del nostro staff medico: io ho un'interazione continua con i terapisti e con il collega che lo sta seguendo lì. Nel giro di un paio di settimane - continua il dottor Canonico - anche uno dei nostri terapisti salirà in Belgio per valutare anche dal vivo quello che sta facendo, fermo restando che a noi arrivano report quotidiani sulla sua evoluzione. Tutto sotto controllo e supervisionato da noi". Il responsabile dello staff sanitario del Napoli generalizza il suo discorso, allargandolo ai requisiti fondamentali dello stile di vita degli sportivi professionisti come appunto i calciatori. "Più si sale di livello come atleta, più l'attenzione ai particolare diventa fondamentale. Noi abbiamo delle Ferrari, perché siamo ad un livello altissimo: l'alimentazione, lo stile di vita, la gestione del ritmo sonno-veglia sono cose fondamentali nell'atleta. L'idratazione è importantissima, perché il muscolo, che è ricco d'acqua, ne ha bisogno. Per l'alimentazione si parte da quelli che sono i principi della dieta mediterranea, adattati ai fabbisogni calorici degli atleti e differenziando in base al tipo di allenamento".

L'incidenza degli infortuni in casa Napoli e le condizioni di Neres, Buongiorno e Rrahmani

La chiacchierata del dottor Canonico prosegue parlando degli infortuni, croce di ogni sportivo e dei relativi appassionati che da fuori vivono con pathos ogni ingresso dei propri beniamini in infermeria, aspettandone con estrema impazienza l'uscita. "Si vive ancora con il mito degli infortuni zero: chi fa sport, a qualsiasi livello, è destinato ad avere delle problematiche o dei fastidi. C'è ovviamente una base genetica, ci sono stati atleti che non hanno mai saltato un allenamento, ma i fattori sono tantissimi. Si parla dei nostri 15 infortuni muscolari, ma altre squadre ne hanno avuti 40. Noi siamo stati tra quelli con la percentuale di incidenza di problematiche muscolari più basse rispetto a gran parte della Serie A. E' importante chiarire questo aspetto, perché sembra che siano tanti gli infortuni, ma in realtà ci sono dei dati ben precisi". Dal generale si passa al particolare, perché in casa Napoli non c'è soltanto Lukaku ai box: lo stesso David Neres ha saltato la partita contro il Cagliari, quella che aveva preceduto la sosta. "Ha avuto un affaticamento il giorno della rifinitura, prima della partita. Avendo due settimane senza partite davanti, non abbiamo voluto rischiare contro il Cagliari. Era una problematica minore che si andava a risolvere da lì a pochi giorni: queste settimane sono servite proprio a permettergli di recuperare". Contro i rossoblù, seppur da subentrato e 'solo' nelle vesti di assistman, è stato invece decisivo Alessandro Buongiorno, autore dell'assist vincente per André-Frank Zambo Anguissa e ora in procinto di debuttare pure da titolare. "Buongiorno si allena in gruppo da Castel di Sangro, è entrato anche con il Cagliari e non c'è niente da aggiungere su di lui: è completamente recuperato". Si chiude con la nota dolente della sosta, Amir Rrahmani, che è tornato dalla spedizione con il suo Kosovo con pessime notizie: il dottor Canonico aggiorna sulle condizioni del difensore e sulla data del possibile rientro, che forse potrebbe avvenire prima del previsto. "Ha avuto un trauma minore: una lesione di basso grado del bicipite femorale. Già ha iniziato l'iter riabilitativo. Gli infortuni muscolari possono avere una prognosi che va dalle 2 alle 10-12 settimane e dipende da vari fattori: questo è un trauma minore, quindi credo che salterà un paio di partite. Potrebbe essere a disposizione per la gara contro il Pisa, considerando che c'è anche una settimana tipo che precederà il match con il Milan. Dopo la guarigione clinica va completata la guarigione sportiva e l'inserimento in gruppo: sono aspetti che vanno a incastrarsi con il calendario".