Napoli-Pisa 3-2, azzurri ancora a punteggio pieno. Ma che fatica

Napoli, 22 settembre 2025 - Il precedente, e impegnativo, match di Champions League contro il Manchester City, il successivo turnover effettuato, seppur soft, e un avversario sulla carta non insormontabile come il Pisa: le insidie per il Napoli nel monday night sono tante e si palesano puntuali nonostante il gol di Gilmour a fine primo tempo che sembra mettere la pratica in discesa dopo un inizio complicato soprattutto per merito degli indomiti ospiti. Indomiti, appunto, al punto da procacciarsi l'episodio buono per pareggiare i conti: Beukema tocca la palla di mano e per l'arbitro Crezzini ci sono gli estremi di un rigore trasformato da Nzola. Gli azzurri hanno il merito di non scomporsi e di tornare ad attaccare, trovando con Spinazzola, di destro, la rete del nuovo vantaggio prima che l'ex di turno Lucca sembri chiudere i conti subentrando dalla panchina. Invece i padroni di casa staccano la spina e commettono due amnesie difensive: la prima, di Beukema (negativa la sua prova dopo il gol all'esordio), vede la 'grazia' di Tramoni, ma la seconda no, con Lorran, altro subentrato, a firmare il 3-2 definitivo che cagiona tanti, tantissimi rimpianti a un Pisa gagliardo e coraggioso ma anche molte riflessioni per il Napoli, che vola al comando in solitaria, restando l'unica squadra a punteggio pieno, ma lo fa perdendo molte certezze difensive.

Le formazioni ufficiali

Conte conferma il suo 4-1-4-1, con Meret tra i pali e la linea difensiva formata da Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola: in cabina di regia c'è Gilmour, mentre davanti tocca a Hojlund, rifornito da Politano, Elmas, De Bruyne e McTominay. Gilardino replica con un 3-5-2 aperto da Semper, protetto da Canestrelli, Caracciolo e Lusuardi: i quinti sono Leris e Bonfanti, con Akinsanmiro, Aebischer e Marin in mezzo al campo e la coppia Moreo-Nzola in attacco.

Primo tempo

Il Pisa approccia male e al 6' Semper quasi combina una frittata regalando la palla a Politano, che sciupa l'occasione invece di servire Hojlund, solo in area. Poi McTominay prova la sforbiciata centrando in pieno Leris, con Beukema che dall'altro lato fa lo stesso sulla botta tentata dal limite da Nzola. Il focus si sposta proprio nell'area azzurra quando l'arbitro Crezzini viene richiamato al monitor per un pestone rifilato da De Bruyne a Leris sulla linea dell'area di rigore: un tocco di mano del numero 7 ospite precedente il contatto con l'11 locale salva i padroni di casa. Il belga, che ha rischiato grosso, prova a riscattarsi subito con una conclusione preda però di Semper. Al 19' Moreo, complice una deviazione di Buongiorno, guadagna un corner dai cui sviluppi svetta Lusardi, che colpisce in pieno il fianco di Beukema. Il Napoli replica con un cross di Di Lorenzo che vale il primo giro dalla bandierina, con Semper che si salva come può. Al 25' Politano serve Elmas, che conclude trovando la deviazione provvidenziale di Caracciolo: proprio il macedone, al 26', fa esplodere il Maradona con un colpo di testa innescato dalla conclusione di Hojlund deviata da Semper, ma tutto viene annullato per fuorigioco. Al 39' è tutto buono quando Spinazzola mette in mezzo una palla respinta così così dalla difesa ospite e diventata buona per Gilmour: finta con il destro per saltare Akinsanmiro e botta con il sinistro che, complice una deviazione amica, si insacca nell'angolino. Dopo un momento di crisi, il Pisa torna in attacco e al 45' serve un miracolo di Meret per impedire il tap-in vincente di Leris (partito in posizione sospetta) sul lancio di Aebischer. I minuti di recupero sono 4 che gli ospiti provano a sfruttare per riequilibrare il match, con Canestrelli a esibirsi in una rovesciata che Meret blocca. Il Napoli si difende e riparte e al 49', su una brutta palla persa dal centrocampo ospite, Hojlund prova il raddoppio ma guadagna solo un corner, sul quale l'arbitro interrompe le ostilità.

Secondo tempo

Le squadre rientrano in campo con gli stessi effettivi, tra cui c'è Di Lorenzo, che mette in mezzo una palla direzione Hojlund invece intercettata dalla difesa toscana: dall'altro lato, su un'azione simile ma con traversone di Spinazzola, Politano liscia clamorosamente per poi aprire troppo il compasso sull'azione successiva. Il Napoli prova a chiudere i conti, ma il Pisa è ancora in campo e al 57' batte un colpo con Akinsanmiro, che con un destro al volo chiama Meret ad alzare la palla in corner: dagli sviluppi Beukema 'para' una botta da distanza ravvicinata. Per Crezzini è rigore e Nzola dal dischetto spiazza Meret, che mastica amaro come Conte, che poco prima del 'fattaccio' aveva inserito Lobotka e Anguissa per Gilmour ed Elmas, mentre Gilardino dà spazio a Cuadrado e Meister per Leris e Moreo. Incassato il colpo, il Napoli torna a caricare a testa bassa e al 73', dopo una lunga azione avvolgente, Spinazzola riporta avanti i suoi con una rasoiata destra da fuori su imbeccata di Lobotka sulla quale Semper è in leggero ritardo. Gilardino rimette mano alla panchina inserendo Angori e Tramoni per Bonfanti e Nzola: Conte invece inserisce Lucca per Hojlund. Si ferma poi Buongiorno, non esattamente una novità, e così dalla panchina azzurra si alza Juan Jesus, mentre Gilardino per l'assalto finale si affida a Lorran in luogo di Marin. Assalto destinato a complicarsi ulteriormente quando, all'83', Lucca, lanciato da un tocco di McTominay, trova il sette con un colpo di potenza e precisione che ne conferma l'ottimo impatto sul match. All'85' Beukema perde una palla sanguinosa e apre lo specchio della porta a Tramoni, che grazia lui e il Napoli calciando sul fondo. Al 90', su un'altra sbavatura difensiva, è invece impeccabile Lorran, che manda nel sacco il suggerimento di Angori, che poco dopo si divora il colpo del pareggio con la complicità di un miracolo di Meret, prima che tutto venga cancellato dalla segnalazione di fuorigioco. I minuti di recupero sono 6 che scorrono via con molte interruzioni prima del triplice fischio di Crezzini che fa calare il sipario al Maradona: vince il Napoli, che resta così l'unica squadra a punteggio pieno. Ma che fatica.