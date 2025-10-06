Napoli, prove di convivenza tra De Bruyne e Neres

Napoli, 6 ottobre 2025 - Vincere è importante: a maggior ragione quando si è reduci da una sconfitta e quando, all'orizzonte, c'è la seconda sosta del campionato, quella che comincia a fornire una fotografia della classifica ancora molto parziale ma già piuttosto indicativa. Alla seconda pausa di Serie A, il Napoli ci arriva da capolista insieme alla Roma, in un contesto, quello delle zone altissime della graduatoria, molto affollato ed equilibrato. Rispetto a un mese fa, è salito il borsino virtuale di altre compagini, su tutte l'Inter, mentre è sceso quello di altre che hanno mancato il colpo valido a provare il primo allungo della stagione: appunto il Napoli, caduto in casa del Milan nel giorno che avrebbe potuto portare proprio al primo tentativo di fuga, ma poi bravo a rialzarsi subito, prima battendo lo Sporting Lisbona in Champions League e poi il Genoa in campionato, ed è storia di ieri. Seppur passando dalle ormai solite peripezie quando dall'altro lato del campo c'è una compagine sulla carta meno attrezzata tecnicamente.

Il sacrificio di De Bruyne

I rossoblù si erano presentati al Maradona da fanalino di coda della classifica, con appena 2 punti in carniere, e con tante incognite legate anche alla panchina di Patrick Vieira, che sotto tanti aspetti nella sua ancora giovane carriera di allenatore sembra ispirarsi molto al ben più scafato Antonio Conte. Come già successo contro Cagliari e Pisa, ancora una volta gli azzurri vengono a tratti abilmente chiusi da formazioni, appunto, più votate alla fase difensiva, ma stavolta Conte, esattamente il tecnico scafato ed esperto, aveva provato a disinnescare la trappola cambiando qualche nota rispetto al consueto spartito di inizio stagione. Il sacrificato di turno, chiaramente anche in nome del turnover che la farà da padrone, piaccia o no, ora che la squadra è in ballo su più fronti, è stato Kevin De Bruyne: una notizia da prima pagina, se si pensa alle polemiche successive alla sostituzione di San Siro, ma decisamente più annunciata per quanto era trapelato invece nei giorni scorsi dal blindatissimo quartier generale di Castel Volturno e non solo per le già citate logiche da turnover. L'idea di Conte per disinnescare la trappola Genoa era provare ad aprire la manovra lanciando, seppur sempre nell'ormai consueto solco del 4-1-4-1, un'ala pura come David Neres a sinistra e a destra un esterno ben più 'conservatore' come Matteo Politano, che poi lascerà il campo per un infortunio tutto da verificare così come in precedenza aveva fatto Stanislav Lobotka. Un'asimmetria alla quale si affidano molti allenatori e che già un anno fa, seppur a sprazzi, aveva fatto le fortune del Napoli prima che il brasiliano incappasse in una serie di guai fisici che gli hanno di fatto impedito di raccogliere appieno il titolo di erede di Khvicha Kvaratskhelia. La copertura alle spalle dei due esterni era affidata a Mathias Olivera e Giovanni Di Lorenzo, ma proprio il primo pecca nella velocità nello stretto quando Brooke Norton-Cuffy lo salta agilmente e mette in mezzo per Jeff Ekhator, a sua volta bravo con un tacco fantascientifico a beffare prima Sam Beukema in marcatura e poi Vanja Milinkovic-Savic tra i pali. All'intervallo il Genoa ultimo in classifica si presenta clamorosamente in vantaggio al Maradona, finora un fortino inespugnabile e, dettaglio non da poco, senza praticamente aver sofferto quasi mai la lenta e farraginosa manovra di un Napoli che però, si sa, sotto la gestione Conte non muore mai. Neanche nei giorni più complicati.

L'ingresso di De Bruyne e la convivenza con Neres

Nonostante due cambi forzati per altrettanti guai fisici, quelli appunto di Lobotka e Politano, e senza contare i giocatori tuttora presenti ai box, la panchina azzurra resta lunga e profonda e il jolly buono risponde ancora al nome di De Bruyne. Stavolta non arrivano assist diretti, ma l'ingresso del belga ha alzato ulteriormente il livello offensivo della squadra già garantito dalla scelta di lanciare Neres dall'inizio. Il resto lo hanno fatto il baricentro fisiologicamente più alto degli azzurri, chiamati a rimontare, e la scelta, più o meno voluta, del Genoa di rinunciare ad attaccare per provare a difendere quel vantaggio arrivato con un lampo nel contesto dell'unica azione degna di nota di un primo tempo tutt'altro che memorabile. Se poche settimane fa, sempre a Fuorigrotta, il Pisa aveva provato a reagire colpo su colpo, comunque uscendo dal Maradona a mani vuote, il Genoa di Vieira prova ad alzare una cortina intorno a quel preziosissimo e insperato 0-1. Chiudersi contro il Napoli, anche contro quello che non è proprio il miglior Napoli, resta un azzardo, per non dire un errore, specialmente quando i centrocampisti con il vizio del gol come André-Frank Zambo Anguissa arrivano a riempire l'area avversaria e attaccanti on fire come Rasmus Hojlund confermano lo stato di grazia. In entrambe le azioni, è stato immancabile lo zampino di De Bruyne, il faro del gioco offensivo degli azzurri, lo smistatore di palloni più o meno elaborati che ieri ha confermato a Conte che può convivere con Neres, e naturalmente viceversa. Ovviamente, in situazioni di partita e risultato diversi e contro avversari di altra caratura, il tutto andrà verificato forse partendo addirittura da zero, ma intanto Conte accoglie buone notizie tutt'altro che scontate. Si parte da De Bruyne, come emerso già in Champions League sul pezzo, come si suol dire, dopo il momento di nervosismo di San Siro. Si passa a un centrocampo che segna anche ora che la verve di Scott McTominay si è un po' appannata (e questa sì che è una notizia). E si arriva ai segnali di convivenza tra appunto De Bruyne, il simbolo di quei trequartisti un po' spariti nel calcio di oggi, e un esterno offensivo come Neres. Per non parlare dei tre punti, sempre la migliore medicina a qualsiasi mal di testa. E di pancia.