Napoli, sconfitta da record con il PSV. E Conte rischia di imbarazzare il club

Napoli, 22 ottobre 2025 - Antonio Conte e il Napoli, un matrimonio bis celebrato quest'estate a dispetto dei forti venti di addio con la ferma intenzione di confermarsi in Serie A e di provare anche a fare la voce grossa in Champions League. Quanto all'ambito europeo, delle tre sinfonie suonate finora solo una è stata intonata: battuto lo Sporting nella cornice amica del Maradona, le altre due, tra Manchester City e soprattutto PSV Eindhoven, sono state due canzonette stridule e tutt'altro che memorabili. O forse no, perché il ko patito al Philips Stadion, a suo modo, entrerà nella storia della competizione continentale più prestigiosa e soprattutto del club partenopeo.

Una serataccia da record negativi

Dopo che negli ultimi anni i record sono stati ritoccati quasi tutti in positivo, stavolta il Napoli deve aggiornare l'album delle memorie non per motivi lusinghieri. Il 6-2 incassato ieri contro il PSV diventa, infatti, la peggior sconfitta degli azzurri in ambito europeo, superando così (ovviamente in peggio) il 5-0 inferto dall'Hibernian nella Coppa delle Fiere della stagione 1967-1968. Allargando lo spettro a tutte le partite ufficiali, di qualsiasi ordine e grado, il Napoli non incassava 6 gol dall'annata 1997-1998, quella che avrebbe condotto la squadra in Serie B: il 5 ottobre 1997 la Roma batteva gli azzurri all'Olimpico per 6-2, proprio lo stesso score tennistico tristemente in voga nel capoluogo campano in queste ore. Il 'secondo set' perso sarebbe arrivato un paio di mesi dopo, al Ferraris: era il 21 dicembre e la Sampdoria si imponeva per 6-3. Cifre pesanti per il club partenopeo e per Conte, che conferma lo scarso feeling con la Champions League, specialmente se rapportato ai numeri ben più lusinghieri raccolti nei campionati domestici nelle sue tante avventure in panchina: finora, nella competizione europea più prestigiosa, il tecnico salentino ha collezionato 16 vittorie, 14 pareggi e 15 sconfitte, con una media in pratica di un successo ogni tre partite. In ordine cronologico, quella di ieri come passivo è la sconfitta peggiore di Conte in Champions League, ma in termini di rendimento il trend di lungo corso non è rincuorante né migliore: finora lo step più alto raggiunto, i quarti di finale, è arrivato nella stagione 2012-2013, quella in cui alla guida della Juventus esordiva in Champions League. Da lì in poi, pur cambiando i club di appartenenza, il risultato è stato lo stesso: quando si varcano i confini nazionali, la proverbiale aura di Conte si depotenzia. Come lo stesso Napoli sta cominciando ad assaporare, incassando al contempo anche una critica per quel mercato faraonico che fino a qualche settimana fa sembrava il grimaldello buono per cominciare a vincere anche in ambito internazionale.

La critica al mercato di Conte e i numeri della difesa

Stanno facendo ancora scalpore le parole di Conte in un dopo partita quasi più nervoso della sfida stessa, di fatto sempre nelle mani dei padroni di casa. Le famose 9 teste nuove di cui ha parlato il tecnico salentino sono Kevin De Bruyne, Luca Marianucci, Noa Lang, Sam Beukema, Vanja Milinkovic-Savic, Rasmus Hojlund, Eljif Elmas e Miguel Gutierrez: quasi una nuova formazione titolare da far invidia, almeno sulla carta, a molte altre squadre, nonché un innesto in blocco necessario per rimpinguare una rosa un anno fa scudettata ma striminzita, sempre per citare il Conte pensiero. Dunque, una contraddizione in termini da parte di un allenatore che, paradossalmente, quest'estate aveva chiesto addirittura altri acquisti: per la precisione un ulteriore centrocampista che potesse fungere da vice di André-Frank Zambo Anguissa, con Andy Diouf corteggiato a lungo, ma anche un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, individuata in quel Juanlu Lopez che potrebbe tornare d'attualità già a gennaio. Dunque, qualora anche questi due acquisti fossero andati in porto, Conte avrebbe avuto di che lamentarsi di ben 11 teste nuove da immettere in uno spogliatoio nel quale, tra le righe, ha fatto intuire l'esistenza di qualche problema di compatibilità tra, appunto, le novità immesse dal mercato e gli eroi dello scudetto, a loro volta 'bastonati' per la necessità di ritrovare l'appetito di un anno fa. In tutto ciò, il grande assente della serataccia (da record) di Champions League è Aurelio De Laurentiis, silenzioso in quei profili social invece molto attivi nei giorni di festa e, tanto per restare in tema, quando c'erano da annunciare i tanti (e costosi) colpi di mercato tramite quell'ormai famosa sorta di "Here we go" in salsa partenopea che tutti i tifosi attendono con ansia nelle finestre preposte. Ironia del destino, per accontentare il proprio allenatore, il patron ha fin dall'estate 2024 snaturato in parte il suo credo in ottica mercato, dando la precedenza ai cosiddetti giocatori fatti e finiti, e in quanto tali onerosi e difficilmente tramutabili in future plusvalenze, a discapito dei prospetti più giovani e aleatori ma, al contempo, anche meno costosi e con il senno del poi più remunerativi. Il primo anno del nuovo connubio ha dato ragione alla linea varata e praticamente pretesa da Conte, con il Napoli a vincere lo scudetto grazie ai nuovi innesti ma anche a coloro che avevano trionfato nel 2023 prima di perdersi nel meandri del crollo fino al decimo posto. Ripetersi, si sa, è sempre più difficile: specialmente quando gli oneri aumentano e, con loro, salgono anche le competizioni da disputare, con la Champions League a svettare sulle altre. La prima fotografia, seppur ancora parziale, fornisce un quadro preoccupante: se in campionato l'andatura vede il Napoli non dominare ma stazionare nel gruppone delle grandi (a tal riguardo rischia di essere già decisivo il match di sabato con l'Inter), in Europa il ritmo è balbettante e, da ieri, anche imbarazzante. Così come, ai piani altissimi del club partenopeo, potrebbero destare non poco imbarazzo le parole di Conte sul mercato.

