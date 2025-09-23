Napoli a punteggio pieno, la partenza migliore degli ultimi 4 anni. Ma Conte si “nasconde”

Napoli, 23 settembre 2025 – Unica squadra a punteggio pieno (12) dopo quattro turni disputati di campionato, miglior partenza dalla stagione 2021-2022 e piccolo, piccolissimo tentativo di allungo sulle altre sfruttando al massimo una prima parte di calendario (in teoria) piuttosto agevole nonostante l'inserimento faticoso di qualche nuovo acquisto: per i 'risultatisti' tanto basta per promuovere il Napoli anche dopo la sudatissima vittoria sul Pisa, che da questa prospettiva assume i crismi del classico successo della grande squadra capace di sfruttare appieno gli episodi a favore e di limitare i danni su quelli avversari, ma il 3-2 del Maradona ha offerto molti altri spunti a tutti. Compreso Antonio Conte, che torna a 'giocare a nascondino'.

Il 'gioco' di Conte

Nonostante una sessione di mercato faraonica, la seconda estiva di fila nel segno di 150 milioni spesi solo per i cartellini dei giocatori, senza contare l'incremento di oltre il 30% del monte ingaggi, il tecnico salentino ridimensiona gli sforzi profusi dalla società partenopea e, all'apparenza, fa lo stesso anche del roster a sua disposizione, elogiando quelli altrui ritenuti più rodati. Se fino a qualche mese fa queste esternazioni avrebbero prestato il fianco al sospetto di acredini con i piani altissimi del club, capitanati da Aurelio De Laurentiis, oggi passano invece quasi in sordina: il 'gioco' di Conte, atto a togliere pressione alla sua squadra appena quest'ultima comincia a mettere la testa fuori dal gruppone delle candidate allo scudetto, non è infatti esattamente inedito. Dunque, nessun ridimensionamento del mercato estivo: a maggior ragione nella gara decisa da Lorenzo Lucca, pagato 40 milioni e già finito nell'occhio del ciclone per qualche prestazione non esattamente all'altezza dei costi, delle aspettative e dei numeri in termini realizzativi dell'infortunato Romelu Lukaku e dell'ex azzurro Giacomo Raspadori.

In realtà, proprio Conte nei giorni scorsi aveva sollecitato determinati volti nuovi sul proprio inserimento in una macchina vincente e rodata, checché ne dica oggi al riguardo. L'ex di turno risponde presente da subentrato, facendo stavolta molto meglio di Rasmus Hojlund, che aveva rilevato: falli guadagnati, palle alte difese per far salire la squadra e, soprattutto, un gol non banale esattamente nel sette per completare il tris aperto da Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola. Peccato, dalla prospettiva del Napoli, per gli 'intermezzi' poco graditi prima di M'Bala Nzola e poi di Lorran, a bersaglio nella serata delle tante crepe difensive.

L'esame Milan e la tenuta difensiva

Sbaglia Sam Beukema, autore del fallo di mano da rigore ma ancora di più della clamorosa amnesia difensiva che spalanca la porta a Matteo Tramoni (che poi lo grazia), ma sbaglia pure capitan Giovanni Di Lorenzo, già reduce dal rosso rimediato all'Etihad Stadium. Proprio il match di Champions League perso contro il Manchester City ha inevitabilmente lasciato delle scorie, tra energie fisiche e mentali spese e, forse, qualche certezza difensiva in meno: il doppio prezzo da pagare quando ci si misura sul palcoscenico delle più grandi del mondo. Eppure, tornando alle origini, nonostante tutto il Napoli è a punteggio pieno in campionato: non esattamente un ruolino di marcia scontato, come dimostrano quelli delle rivali, che hanno tutte lasciato qualcosa per strada contro formazioni di caratura inferiore. Lo ha fatto, tra l'altro all'esordio, anche chi come il Milan quest'anno non avrà impegni europei, potendo così usufruire di quella settimana piena di lavoro tanto cara a Conte nella stagione alle spalle. Non a caso, c'è già chi vede nei rossoneri il 'nuovo Napoli', cogliendone delle analogie con il recente passato che affondano le proprie radici nel ko al debutto del campionato (un anno fa gli azzurri persero a Verona, il Diavolo è caduto in casa contro la Cremonese) e nella guida tecnica dal profilo simile che risponde al nome di Massimiliano Allegri.

Conte e Allegri, due allenatori reputati più 'risultatisti' che 'giochisti' e dalle esternazioni davanti a microfoni e taccuini mai banali e a volte addirittura iconiche si affronteranno nel prossimo turno con ambizioni e aspettative altissime e con tre lunghezze di gap che, a questo punto del campionato, possono significare poco o nulla. In realtà, in questa fase della stagione, ancora più dei punti, diventano indicativi altri dati, come quello della tenuta difensiva tanto cara a Conte. Se è vero che gli attacchi vincono le partite e le difese i campionati, le 3 reti subite nelle ultime 2 partite di campionato, alle quali sommare le 2 incassate in Champions League, non avranno di certo reso felice il tecnico salentino, che attende buone notizie dall'infermeria per quanto riguarda Alessandro Buongiorno. Quest'ultimo è in forte dubbio per la gara in casa del Milan in un reparto che, a meno di recuperi lampo, dovrà ancora fare a meno di Amir Rrahmani, la cui assenza comincia a sentirsi parecchio, forse più del dovuto e ipotizzato.

In realtà, il calo di tensione di ieri sera non è da addurre a un singolo ma probabilmente a un collettivo distratto e salvato ancora una volta a più riprese dal portiere. Prima Vanja Milinkovic-Savic, il nuovo che avanza, e poi Alex Meret, la solita certezza da tante stagioni a questa parte: chiunque si trovi nell'area di rigore del Napoli, al netto delle prove più o meno brillanti dei difensori, sa che davanti a sé si staglierà un portiere di alto livello, con l'aggiunta quest'anno da parte di Conte di poter effettuare un turnover tra i pali senza alcun contraccolpo negativo sulle prestazioni.

Un lusso non da tutti che l'allenatore vuole sfruttare al meglio durante la stagione: proprio lui che non si può certo definire un amante delle rotazioni estreme. Conte vuole certezze da tutto, a cominciare dagli uomini scelti come suoi pretoriani: con la speranza che neanche loro risentano, né fisicamente né mentalmente, delle fatiche del doppio impegno che cominciano già a presentare il conto. Se questa è la cattiva notizia, un inedito rispetto all'anno scorso, la buona è che intanto il Napoli in campionato, seppur con qualcosa da aggiustare, non ha ancora pagato dazio. Mica poco.