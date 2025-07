Napoli, rebus Ndoye: gap economico ridotto, ma il Bologna frena a caccia del sostituto

Napoli, 7 luglio 2025 - Mai come quest'anno, alla voce degli intrecci di mercato, figurano Napoli e Bologna, e non solo per i giocatori dell'una e dell'altra squadra che piacciono alla controparte, per un asse che potrebbe promettere ancora molto nelle prossime settimane anche su nomi in teoria non di prima linea, come Alessandro Zanoli. Molto di questa vicenda si muove sulle corsie laterali, con il club partenopeo a muovere i fili praticamente fin da quando, a gennaio, Khvicha Kvaratskhelia era partito alla volta del Paris Saint-Germain: per chiudere la falla, almeno numericamente, fu prelevato Noah Okafor dal Milan con la formula di un prestito oneroso (a 1,5 milioni) con un diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni che fin dagli albori, per tante ragioni (economiche e non) sapeva tanto di prestito secco. E così è stato: a inizio luglio lo svizzero sveste la maglia azzurra per tornare a indossare (forse a sua volta a tempo determinato) quella rossonera, riaprendo una voragine a sinistra. In realtà, l'ambizioso Napoli campione d'Italia ha voglia di plasmare una squadra ancora più forte di quella dell'anno precedente per essere competitivo su tutti e quattro i fronti: un obiettivo di squadra, ma anche personale di Antonio Conte, desideroso di scrollarsi di dosso l'etichetta di allenatore vincente 'solo' quando in ballo c'è lo scudetto. Ecco perché gli azzurri sono a caccia di più esterni, e l'arrivo di uno non esclude l'approdo di un altro. Il più vicino alla causa è Noa Lang, il cui sbarco nel capoluogo campano, per appunto uno strano intreccio di mercato, rischia di complicare l'acquisto già di per sé non semplice di Dan Ndoye.

L'intreccio di mercato tra Napoli e Bologna

Nella questione, infatti, esistono due attori protagonisti: il Napoli, ma anche il Bologna, chiamato nel caso a rimpiazzare lo svizzero. Per molti il sostituto designato potrebbe essere Federico Bernardeschi, vicino ad accasarsi alla corte di Vincenzo Italiano, ma quest'ultimo pare aver richiesto una batteria di esterni molto numerosa, a sua volta in vista delle quattro competizioni da disputare l'anno prossimo con buone ambizioni in campo nazionale e internazionale. Da qui la caccia a un altro profilo, possibilmente giovane da abbinare eventualmente all'esperienza dell'ex Toronto FC, per una linea seguita da tempo dal club felsineo su un mercato che procede su due binari anagrafici paralleli: l'indiziato numero uno è Ruben Van Bommel dell'AZ Alkmaar, per una pista battuta da tempo ma che rischia di complicarsi proprio ora e anche 'a causa' del Napoli. Il figlio d'arte (papà Mark, tra le altre cose, nel 2011 ha vinto lo scudetto con il Milan) piace però anche al PSV Eindhoven, che è a caccia del rimpiazzo di Lang (per il quale incasserà 25 milioni di parte fissa e 5 di bonus), promesso sposo del Napoli: a catena, dunque, si intasa il mercato del Bologna, che potrebbe dover virare altrove per procacciarsi eventualmente un altro esterno. Dunque, involontariamente, proprio gli azzurri rischiano di rallentare l'affare Ndoye nonostante, ad oggi, la forbice tra domanda e offerta si sia notevolmente ridotta, per la precisione a circa 5 milioni. Il Bologna potrebbe infatti accettare anche un'offerta da 40 milioni, con il Napoli che al momento ne mette sul piatto una da 35 milioni di parte fissa e 5 di bonus. Ironia del destino, proprio in questo momento in teoria positivo, la vicenda potrebbe subire una frenata dall'Olanda, per uno bizzarro intreccio tra quattro club: Napoli e Bologna da una parte, appunto, ma pure AZ Alkmaar e PSV Eindhoven dall'altra. Il fulcro centrale è Ndoye, il preferito del quartier generale di Castel Volturno soprattutto per l'ottimo apprendistato già fatto in Serie A (e in Europa) nelle ultime due stagioni, ma qualora alla fine la quadra non arrivasse, possibilmente entro la partenza del ritiro di Dimaro, sono al vaglio diverse alternative.

Le alternative a Ndoye

Dalla Spagna rimbalza la notiza di un affare quasi alla battute finali per Juan Luis Sanchez Velasco, meglio conosciuto come Juanlu, per il quale il Siviglia potrebbe accontentarsi di 17 milioni qualora nessun club esercitasse la clausola rescissoria da 40 milioni: la volontà del giocatore, che preme per essere allenato da Conte, potrebbe fare la differenza, portando a una rapida fumata bianca. Con l'operazione Lang praticamente già quasi ultimata, il Napoli rischia di avere quasi un surplus di esterni, passando rapidamente da una carenza a un eccesso: Juanlu però può essere schierato anche come laterale basso, ricordando molto Giovanni Di Lorenzo per caratteristiche e duttilità lungo tutta la banda. Come se non bastasse, esistono anche altri nomi sul taccuino di Giovanni Manna che intanto, parlando del Bologna, punta a chiudere in fretta la querelle legata a Sam Beukema: anche in questo caso, l'obiettivo si chiama Dimaro. Tornando agli esterni, piacciono, e non esattamente da poco tempo, anche Federico Chiesa ed Edon Zhegrova, entrambi già sondati (senza esito) nella sessione invernale di mercato. All'epoca, rispettivamente Liverpool e Lille non erano propensi a cedere due tasselli comunque importanti, tecnicamente e numericamente, a metà stagione, per un diktat che ovviamente potrebbe cambiare nettamente in piena estate: la situazione in casa Reds, dopo la tragica scomparsa di Diogo Jota in un incidente stradale, potrebbe tuttora presentarsi in continuo divenire e, dunque, allontanare l'ex Nazionale da un eventuale ritorno in patria. Il casting e le alternative non mancano, ma la priorità continua a chiamarsi Ndoye nonostante, a distanza, il doppio filo tra Lang e Van Bommel potrebbe complicare ulteriormente la questione. In realtà, a prescindere da come si svolgerà la caccia a un nuovo esterno in casa Bologna, il Napoli non mollerà facilmente lo svizzero, il preferito di Conte e tanto basta per renderlo il primo del lungo elenco di laterali da tempo seguiti sul mercato: a maggior ragione ora che la distanza economica tra i due club sembra essersi notevolmente ridotta.