Napoli, al via la partita dei rinnovi

Napoli, 11 settembre 2025 - Al netto di qualche mercato esotico ancora aperto, la sessione estiva è ormai alle spalle, per la gioia in particolare di tutti gli allenatori, e così la partita importante diventa quella dei rinnovi. La priorità va ai contratti in scadenza a giugno 2026, che in teoria già a partire da gennaio consentirebbero ai relativi giocatori in questione di legarsi a zero ad altre società, ma in casa Napoli i casi più o meno spinosi sono anche altri.

I giocatori in scadenza a giugno 2026

Nel primo ambito rientrano Nikita Contini, Juan Jesus, Giuseppe Ambrosino e Leonardo Spinazzola, un mix di gioventù ed esperienza che, in quanto tale, richiederà determinati ragionamenti da ambo le parti. Al di là delle sorti del terzo portiere, per Juan Jesus e Spinazzola avranno un peso anche le condizioni fisiche e le aspirazioni personali da contemperare con il minutaggio presunto garantito, mentre Ambrosino è un patrimonio del club partenopeo che quest'ultimo farà di tutto per non perdere a zero, puntando invece a un nuovo accordo con scadenza molto in là (fino al 2029 o addirittura al 2030). Ciononostante, fino a gennaio il classe 2003 rischia di essere chiuso là davanti da Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund, prima che Antonio Conte riaccolga in gruppo il titolare designato Romelu Lukaku. Insomma, in teoria nulla che aiuti le trattative per il rinnovo, ma il Napoli crede in Ambrosino e, in ottica futuro, farà di tutto per blindarlo o almeno per non perderlo a zero. Sempre il prossimo giugno, ma in altro senso, si decideranno le sorti dei giocatori in prestito con diritto o in obbligo di riscatto condizionato, come appunto gli stessi Lucca e Hojlund, che rientrano nel secondo ambito: in loro compagnia c'è Vanja Milinkovic-Savic, mentre al primo elenco è da annettere Eljif Elmas, il jolly di centrocampo e attacco rientrato alla base con la formula del prestito oneroso per 2 milioni e un diritto di riscatto fissato a 17 milioni più 500mila euro di bonus eventualmente da versare al Lipsia. Il macedone, che nel primo post scudetto aveva spinto con determinazione per andare altrove a caccia di spazio, gloria e minuti, trovando invece una miseria tra Torino e soprattutto Lipsia, è tornato in punta di piedi, consapevole di dover scalare di nuovo le gerarchie in seno a una squadra che nel frattempo è cresciuta ancora di più, vincendo un altro tricolore e stavolta al termine di un lungo e teso testa a testa con l'Inter che ne ha consacrato la grande forza mentale. Dalla parte di Elmas e del possibile riscatto a fine anno c'è però l'estrema versatilità che ne fa un elemento prezioso in numerose zolle del campo: praticamente il profilo che cercava Antonio Conte, forte anche in questo caso della conoscenza dell'ambiente e della piazza da parte del macedone. E viceversa.

I rinnovi in cantiere

Guai però a collegare l'urgenza di rinnovare un contratto alla sola scadenza dello stesso. Tra la lungimiranza di provare a prevenire problemi futuri, cresciuta a dismisura nel quartier generale di Castel Volturno dopo diversi addii a parametro zero degli anni scorsi, impattanti sulle casse del club ma - con il senno del poi - non sul rendimento in campo della squadra, e importanza di alcuni elementi della rosa da riconoscere come premio per quanto fatto finora, la macchina azzurra dei rinnovi si avvierà a breve e toccherà deadline anche non esattamente prossime. Il primo in ordine cronologico a legarsi ulteriormente al Napoli dovrebbe essere Matteo Politano, che potrebbe firmare almeno fino al 2028: (forse) un solo anno in più dell'attuale scadenza, fissata appunto al 30 giugno 2027, ma simbolicamente un atto di vede che, a meno di clamorosi e impensabili colpi di scena, lo vedrà scegliere l'azzurro fino a fine carriera. Immaginarsi Politano ancora al Napoli a 35 anni e passa ora appare quasi fisiologico, dopo due scudetti vinti da protagonista a suon di gol e assist e un lavoro oscuro in fase di ripiegamento che fa impazzire gli allenatori e in particolare Conte, ma i momenti di tensione e incertezza in un passato neanche tanto lontano non sono mancati. Tutto appare oggi archiviato: il presente e il futuro dell'esterno romano saranno ancora azzurri. Poi c'è chi come Antonio Vergara la sua storia con il Napoli deve ancora scriverla, con appena le prime righe abbozzate dall'estate ad oggi: il contratto del prodotto del vivaio scadrà nel 2027, proprio come Politano, ma anche in questo caso alle viste c'è un rinnovo importante per blindare un trequartista capace di spostarsi anche sulle bande che, dopo aver ottenuto (forse a sorpresa) la conferma in azzurro, con tanto di debutto in Serie A contro il Sassuolo (seppur per appena 1' trascorso in campo), sogna ora di ritagliarsi sempre più spazio alla corte di Conte. Spazio che invece, a maggior ragione dopo il gol che ha deciso all'ultimo respiro la gara con il Cagliari, André-Frank Zambo Anguissa ha già guadagnato, così come ha già preso atto dalla primavera dell'opzione di rinnovo fino al 2027 attivata unilateralmente dal Napoli: uno step importante, ma non ancora sufficiente a blindare anche in questo caso il protagonista di due scudetti fino al termine della carriera. Il 30 giugno 2027 al momento è la data che segna la fine del sodalizio tra gli azzurri e anche Amir Rrahmani, attualmente ai box per infortunio ma con le prospettive di tornare forse prima del dovuto, di sicuro entro la fine del mese e pure in questo caso qualche vento di addio, soffiando dall'Arabia, non è mancato nel recente passato. Venti, appunto, diventati via via delle brezze leggere spazzate via dalla voglia di rimanere in azzurro, recependo un po' l'input primario arrivato da Conte: vincere, sì, ma anche e soprattutto provare a confermarsi e pure crescere ulteriormente in ambito internazionale.

