Napoli sogna lo scudetto: +3 sull'Inter dopo la vittoria sul Torino

Sogni, entusiasmo, e una comprensibile superstizione. Napoli è elettrica per la fuga in vetta, quel +3 sull’Inter che avvicina a un traguardo non più così lontano. Lo scudetto compare all’orizzonte e di certo non è un miraggio. Il 2-0 sul Torino di domenica è valso agli azzurri la terza vittoria consecutiva e il sorpasso a un’Inter dal fiato corto. Conte (nella foto) ha il pallino in mano a quattro giornate dalla fine del campionato. L’entusiasmo però può essere pericoloso come sottolinea su Instagram il capitano azzurro Di Lorenzo, che da napoletano ’adottivo’ scrive: "A meglio parola è chella ca nun se dice". ‘La migliore parola è quella che non si dice’ è il proverbio partenopeo che accompagna e nasconde la parola scudetto. Scott McTominay è la nuova star della città con gli 11 gol messi a segno da centrocampista. Lo scozzese ex United è già ribattezzato dai tifosi ‘McFratm’, a indicare che lo scozzese ormai è sentito come un fratello.

La prossima degli azzurri è in casa di un Lecce che lotta per la salvezza, in uno stadio che sarà invaso dai tifosi azzurri residenti in Puglia e altre regioni vicine. Dopo i giallorossi, le sfide contro Genoa, Parma e Cagliari. Nessuna partita di vertice, ma il pericolo resta vivo per una squadra che deve fare anche i conti con una rosa stanca. Tutti da valutare, poi, gli infortuni di Anguissa e Buongiorno usciti nel corso della partita col Torino. "Napoli da scudetto? – commenta Ottavio Bianchi, tecnico del titolo 1986-1987 – Non voglio portare iella, ma merita il primo posto".