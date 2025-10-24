Napoli, Spinazzola: “Servono concentrazione e fame. L'Inter? Più forte dell'anno scorso”

Napoli, 24 ottobre 2025 – Dopo una sconfitta dalle proporzioni tennistiche (e da record), i veterani ci mettono la faccia: nel dopo partita di Eindhoven, subito dopo il pesantissimo 6-2 incassato per mano del PSV nella terza giornata di Champions League, aveva parlato capitan Giovanni Di Lorenzo, mentre oggi ai microfoni di Radio Crc tocca a un altro senatore come Leonardo Spinazzola fare lo stesso.

La debacle con il PSV e le ambizioni in Champions

Inevitabilmente, la chiacchierata del terzino davanti ai microfoni si apre proprio da quanto accaduto in Olanda: un tonfo difficile da prevedere nelle proporzioni, specialmente considerando che fino a pochi mesi fa la difesa azzurra era un autentico fortino. "Abbiamo preso dei gol non da noi. Mancanza di concentrazione, mancanza di paura di subire gol: questo sta un po' venendo meno, anche nelle altre partite che abbiamo vinto. Contro il Manchester City, invece, abbiamo resistito 70' minuti in dieci con grande concentrazione per cercare di non prendere gol: secondo me dobbiamo partire da queste cose positive e poi migliorare sotto l'aspetto del gioco. Non deve mai mancare la fame che ci ha contraddistinto". Dunque, il numero 37 ci tiene subito a distinguere le due sconfitte patite finora in una Champions League a cui il Napoli tiene, come confermato dal successo casalingo (a sua volta molto tribolato) contro lo Sporting e soprattutto dalle parole proprio dell'ex Roma.

“Al momento il nostro focus è sulle prossime partite di campionato. Ovviamente in Champions League dobbiamo provare a vincere il più possibile, ma si passa per le vittorie in Serie A e sull'essere uniti. Io cerco di dare sempre il mio massimo in ogni partita, ma sinceramente preferisco che la squadra vinca: è il mio unico desiderio”. A prescindere dalla competizione, mai come in questo momento, il primo delicato dell'inizio di stagione, il Napoli deve vincere per dare linfa ai propri obiettivi ma ancora di più per ritrovare se stesso: parola di Spinazzola, non esattamente un novellino del mondo del pallone che ancora una volta ci tiene a precisare, nel contesto della sua estrema duttilità, la propria posizione in campo preferita, discorso che va a intersecarsi con il gioco generale e quest'anno altalenante del Napoli.

“Mi sento molto a mio agio a giocare più avanzato, quando ho la possibilità di avere campo e fare le cose che so fare meglio: alto o basso, cambia poco, perché tanto la fascia è quella e la linea è sempre lì. Penso che stiamo facendo bene la pressione, ricordo poche azioni create dagli avversari quando noi pressavamo alti. Le altre squadre hanno creato occasioni soprattutto quando noi abbiamo la palla, penso ad esempio al Torino. Sotto l'aspetto difensivo - continua il terzino - mancano i dettagli dal mio punto di vista: è il non pensare che possano farci male. Un centimetro in meno anche può fare la differenza”.

Verso l'Inter

Dopo due sconfitte consecutive, quelle contro Torino e PSV Eindhoven, una pesante nell'economia della lotta scudetto e l'altra nelle proporzioni del risultato e del prosieguo del proprio cammino in Champions League, gli azzurri hanno la chance di riscattarsi sabato 25 ottobre, quando arriverà l'Inter in quel Maradona nel quale finora sono arrivati solo successi e che nell'arco dell'anno solare nessuna squadra ha ancora espugnato: esattamente il contesto amico di cui ha bisogno una squadra che nelle ultime settimane ha perso diverse certezze, ma dall'altro lato ci sarà una formazione che sta invece attraversando un periodo diametralmente opposto. "L'Inter è una squadra fortissima, anche più dell'anno scorso: sappiamo di dover fare una grande partita con la concentrazione e la fame giusta. Hanno preso giocatori molto forti, rinforzando anche le seconde linee: sono più in forma anche sotto il profilo fisico, ci sarà da lottare". In partite del genere, la forza del collettivo, tanto rievocata da Spinazzola, si incrocia con i duelli tra i singoli che possono fare la differenza nel contesto di sfide dal coefficiente di difficoltà altissimo che, non a caso, spesso si rivelano delle autentiche partite a scacchi tra gli allenatori: nel caso del terzino azzurro, dal suo lato ci sarà da tenere a bada uno stantuffo del calibro di Denzel Dumfries, temibile in fase offensiva ma forse più fragile in quella di ripiegamento.

“Si tratta di un giocatore che si affronta con grande attenzione e grande corsa”. Dal Napoli alla Nazionale di Gennaro Gattuso che spera di tornare al Mondiale dopo 12 anni di assenza: a dispetto degli oltre 32 anni, Spinazzola è tornato nel giro dell'azzurro di tonalità più scura dell'Italia e non soltanto per fare numero o gruppo, ma con un ruolo operativo che dà risalto al giocatore che aveva brillato nel successo di Euro 2020 prima del terribile infortunio occorso contro il Belgio. Un cerchio romantico che potrebbe chiudersi la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico, ma purtroppo la strada da fare per la Nazionale, che a meno di miracoli dovrà passare da quel playoff che rievoca due bruttissimi recenti ricordi, è ancora lunga e tortuosa.

“La convocazione in Nazionale per me ha significato tantissimo: è una grande soddisfazione dopo qualche anno. Significa che sto facendo bene il mio lavoro e mi dà una spinta in più”. Anche nel Napoli, il cui contratto è in scadenza proprio la prossima estate, Spinazzola si sta distinguendo come un giocatore sì esperto nello spogliatoio ma anche parecchio utile (ancora) sul rettangolo verde. Per la verità, l'età media degli azzurri è piuttosto alta, con tutti i pro e contro consueti in questi casi, ma Spinazzola fa storia a sé. lo sa bene Antonio Conte, che negli ultimi tempi non ha proprio intenzione di rinunciare al proprio numero 37, con il campo a dargli ragione anche nel contesto della recente altalena di prestazioni e risultati.