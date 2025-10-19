Napoli, tabù Baroni per Conte. E Lucca scontenta perfino De Bruyne

Napoli, 19 ottobre 2025 - Nel calcio le statistiche e i tabù sono fatti per essere sovvertiti e infranti, ma evidentemente non sempre: lo a bene Antonio Conte, che quando sull'altra panchina scorge Marco Baroni vede i proverbiali sorci verdi. Granata, in questo caso.

Conte e il tabù Baroni: i precedenti

Grazie al grande ex Giovanni Simeone, che conferma così un altro vecchio brocardo del calcio segnando contro il suo passato, il Torino ha infatti battuto il Napoli, regalandosi il secondo successo in campionato: il precedente era maturato in casa della Roma, l'altra squadra prima dell'inizio di questo turno di campionato piazzata a quota 15 punti in classifica e destinata a mantenere lo stesso bottino al termine dello stesso. Dunque, per i granata appena 2 vittorie in 7 turni disputati di campionato, ma entrambe di fatto degli scalpi di lusso. Quello di ieri ha visto Baroni fare ancora una volta scacco matto a Conte, come accade praticamente sempre da dopo il 22 novembre 2009, giorno di un Siena-Atalanta che finì 0-2: sulla panchina nerazzurra sedeva proprio l'attuale tecnico del Napoli. Poi, per tanti anni, i due tecnici non si sono più sfidati prima di incontrarsi ancora quando Baroni guidava la Lazio e Conte il Napoli, come tra l'altro fa ancora oggi. Nella scorsa stagione, tra l'altro nel giro di appena 3 giorni, i biancocelesti battevano gli azzurri sia negli ottavi di finale di Coppa Italia che in campionato, rispettivamente 3-1 all'Olimpico e 1-0 al Maradona: se il 5 dicembre 2024, giorno nel quale curiosamente sponda Napoli segnò Simeone, a fungere da difesa a Conte c'era il fitto turnover operato per dare chiaramente la precedenza alle prime gemme del sogno scudetto ancora in fieri, nel giorno dell'Immacolata cadde ogni alibi, perché gli azzurri, ben più riposati dei rivali, sfoderano comunque una prestazione non all'altezza appunto di quelle ambizioni cullate fin da inizio autunno. La storia di quel campionato, alla fine dei giochi, avrebbe però premiato la linea di Conte nonostante di mezzo ci fosse stata un'altra amarezza firmata Baroni: un 2-2 strappato dalla Lazio all'Olimpico il 15 febbraio con una rimonta firmata praticamente in zona Cesarini che all'epoca assunse le sembianze di una frenata scudetto pesante per gli azzurri e, viceversa, di un punto prezioso per chi ospitava il match. A maggio tutto sarebbe stato ribaltato dai verdetti definitivi emessi dal campo: Napoli campione d'Italia e Lazio clamorosamente fuori da tutto, con la Conference League, non proprio l'obiettivo di inizio stagione, scivolata via all'ultima giornata. In questi casi, si sa, tutto viene abbuonato, ma quando la palla torna a rotolare, per il medesimo motivo, si traccia una riga e si riparte da zero. O quasi, perché nel caso di Conte, ed è storia di ieri, il tabù Baroni torna implacabile quasi come una tassa. Conte e Baroni, cognomi alla mano una lotta tra nobili che stavolta fa ancora più male al primo e al suo Napoli.

Il pomeriggio no di Lucca

Per un Simeone che segna e, seppur senza esultare e scusandosi, fa male al suo passato c'è un attaccante che invece delude la sua attuale squadra (e non è neanche la prima volta che ciò accade) facendo invece un piacere alla formazione che è stata a un passo dal prelevarlo quest'estate e nella quale ha militato a livello di giovanili. Il protagonista è 'mister 40 milioni', al secolo Lorenzo Lucca, il nativo di Moncalieri, comune a meno di 10 km da Torino, che ieri ha sfoderato forse la sua peggior prestazione nel contesto della sua già (finora) non eccellente avventura al Napoli. Certo, a referto nelle 8 presenze collezionate finora, per 286' trascorsi in campo, c'è il gol pesantissimo siglato al Pisa, la sua ex squadra, tanto per restare in tema: nel contesto di una partita più complicata del previsto per gli azzurri, la rete del subentrante Lucca, l'ultima del tris, risultò decisiva e anche di pregevole fattura, ma evidentemente non sufficiente a convincere tutti i detrattori, tra tifosi e addetti ai lavori. Nell'ultimo novero si potrebbe annettere anche Kevin De Bruyne, a sua volta fagocitato dal pomeriggio complicato dello Stadio Olimpico Grande Torino: nel contesto di quella che non è stata la sua miglior prova in carriera, per usare un eufemismo, il belga è stato immortalato in diverse occasioni intento a mostrare segni di insofferenza verso Lucca, avulso da un gioco collettivo già farraginoso, specialmente nel primo tempo. Passando invece alla ripresa, Conte si è detto soddisfatto della prestazione degli azzurri, a suo dire puniti oltre i propri demeriti anche a causa di un pizzico di sfortuna nella carambola che Simeone ha sfruttato al meglio. Anzi, per Conte praticamente tutti o quasi i 7 gol subiti dai suoi finora in campionato sono stati frutto di rimpalli e mai generati da amnesie di singoli o reparti: lo stesso Conte che un anno fa, quando il suo Napoli di gol del genere ne segnava tanti, per giunta anche nei finali di partita, si esprimeva in maniera diversa. Anche ieri i partenopei hanno rischiato il colpaccio in pieno recupero grazie a Noa Lang, che segna ma alla fine, complice la sua posizione di fuorigioco, rimedia solo un cartellino giallo per aver esultato togliendosi la maglia. Un po' lo specchio di un pomeriggio no che, a dispetto del Conte pensiero, per molti ha solo ricalcato il copione di diverse prestazioni finora tutt'altro che brillanti del Napoli in stagione specialmente contro squadre di fascia medio-bassa. L'ago della bilancia, si sa, sono i risultati e quando non si vince o addirittura si perde come ieri ogni criticità riemerge con tutta la sua potenza. Dai problemi di ambientamento di Lucca al calo di De Bruyne, passando per una difesa non esattamente ermetica e fino ad arrivare al tabù Baroni, una certezza inconfutabile per Conte a partire dal 2009.