Napoli-Torino, dubbio 3-5-2 o 4-4-2. Ma la certezza sarà la coppia Lukaku-Raspadori

Napoli, 25 aprile 2025 - Passata l'euforia per le tantissime buone notizie raccolte dal precedente turno di Serie A, per il Napoli, ora capolista a pari punti con l'Inter a quota 71 punti, è tempo di pensare al futuro e a quel calendario, sulla carta, più agevole di quello dei rivali. La prima tappa si chiama Torino, squadra piazzata esattamente a metà classifica e dunque, sempre in teoria, resa più mansueta dalla mancanza di velleità e ambizioni varie. Ma sarà proprio così? A questa corrente di pensiero si oppone quella antitetica che tira in ballo invece la spensieratezza proprio di chi non ha più nulla da perdere: vale per il collettivo, ma forse ancora di più per qualche singolo che, con la sessione estiva di mercato alle porte, punta magari a mettersi in mostra. Come se non bastasse, a complicare ulteriormente i piani di Antonio Conte ci si mette il ritorno dell'emergenza infortuni in alcune caselle, che potrebbe sparigliare ancora le carte a livello di modulo.

Il ritorno della coppia Lukaku-Raspadori

Alla fine, il verdetto sulle condizioni di David Neres è stato negativo al punto che comincia a farsi largo il timore di un'altra stagione chiusa in anticipo come potrebbe essere per il connazionale Juan Jesus: lesione distrattiva del soleo sinistro e, a meno di recuperi miracolosi, non meno di 30 giorni ai box. In questo caso, il problema è che intanto il campionato sarebbe bello che concluso. In teoria, le alternative a disposizione di Conte non mancano ma nessuna, per motivi diversi, sembra convincere più di tanto: né Noah Okafor, suo malgrado un po' il 'tappabuchi' prelevato per chiudere la falla lasciata aperta dall'addio di Khvicha Kvaratskhelia, né Cyril Ngonge, il jolly tuttofare che rischia di essere penalizzato proprio da queste sue caratteristiche. Se è vero, per citare una nota canzone, che certi amori fanno giri lunghissimi e poi ritornano, il distacco tra Conte e il 3-5-2 è stato ben più breve prima del ricongiumento che potrebbe avvenire a strettissimo giro di posta proprio a causa dell'emergenza. Senza Neres, infatti, per il tecnico salentino sembrano saltare un po' tutti i dispositivi offensivi. Non solo. In realtà, anche il Neres a mezzo servizio a livello di forma delle settimane pre infortunio aveva rimescolato le carte in chiave modulo e, di conseguenza uomini. Il salvagente per ogni necessità continua a chiamarsi 3-5-2, uno schema che tra l'altro il Napoli ha dimostrato di saper assorbire bene e senza troppi contraccolpi: specialmente questo Napoli targato Conte che non fa esattamente dello spettacolo il proprio marchio di fabbrica. Se si parla di concretezza, poi, la 'premiata ditta' composta da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori offre garanzie sufficienti a cambiare modulo senza troppi rimpianti. Anzi: tra sponde, assist, reti e aiuti reciproci, il belga e l'italiano si fanno tanto bene a vicenda da aver fatto rimpiangere la coppia quando si è tornati al 4-3-3, nonostante intanto il gioco ne abbia effettivamente beneficiato. Se Big Rom ha continuato, seppur sempre a singhiozzo, a dialogare con i partner di turno, l'ex Sassuolo è di fatto tornato in cantina. Fino almeno al complicatissimo match di Monza, che proprio una sua giocata da subentrato ha risolto, con Scott McTominay a scartare il regalino confezionato anche dall'uscita così così del portiere di casa Stefano Turati.

Le posizioni di McTominay, Di Lorenzo e Politano e l'altra ipotesi 4-4-2

Proprio la posizione dello scozzese, autentico trascinatore degli azzurri in particolare negli ultimi mesi, incuriosisce in caso di sempre più probabile ritorno al 3-5-2: non senza il timore di qualcuno di danneggiare colui che è praticamente un autentico fattore in casa Napoli. Il suo ruolo sarebbe un ibrido tra la classica mezzala e l'esterno aggiunto, per una soluzione che potrebbe riproporsi anche qualora alla fine la spuntasse l'altra ipotesi sul tavolo chiamata 4-4-2. Guai a temere un ridimensionamento delle prestazioni di McTominay, di professione 'tuttocampista' e dunque capace di assorbire meglio degli altri gli scossoni relativi al posizionamento in campo. La scelta sulla difesa da schierare contro il Torino ruoterà intorno anche alle condizioni del grande ex Alessandro Buongiorno, che difficilmente sarà rischiato nonostante le intenzioni della vigilia. Dunque, al centro avanti con Amir Rrahmani e Rafa Marin, la strana coppia che non convincerà mai del tutto ma che sta dimostrando che in Serie A può coesistere: a maggior ragione in una fase, questa conclusiva del calendario, non esattamente caratterizzata da avversari impossibili. Un altro jolly che non risente particolarmente dei cambiamenti di modulo è Giovanni Di Lorenzo. O terzino puro o braccetto di destra, per il capitano fa poca differenza, così come per Conte, che non se ne priva nonostante la richiesta esplicita, finora ancora lettera morta, di tornare decisivo in zona gol. A ruota, potrebbero cambiare le mansioni di Matteo Politano, tra esterno offensivo e basta e quinto che deve anche dare una mano dietro, ma anche in questo caso talento ed esperienza dell'elemento in questione sembrano non preoccupare il tecnico salentino. Insomma, tra variazioni del tema più o meno marcate e invece semplici dettagli o poco più, il Napoli ha già dimostrato di saper indossare diversi abiti tattici senza risentirne particolarmente. Anzi, con le due punte vicine qualche miglioria in zona gol, un po' il tallone d'Achille dell'intera stagione a fronte di una difesa sempre più prima della classe, c'è stata. Merito di Lukaku, di Raspadori ma soprattutto del giusto mix tra i due, tra esperienza, gioventù, fisicità e agilità. La coppia è pronta a tornare in scena domenica sera e dovrebbe essere così a prescindere dall'utilizzo del 3-5-2 o del 4-4-2. Alle loro spalle Conte mischerà le carte in un senso o nell'altro, ma davanti la 'premiata ditta' sta per ricomporsi e per qualcuno questo scenario doveva accadere a prescindere dai verdetti emessi dall'infermeria: l'ultimo messaggio in tal senso lo ha mandato Raspadori in persona all'U-Power Stadium.

