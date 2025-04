Napoli-Torino, probabili formazioni e dove vederla. Conte pensa a Olivera centrale

Napoli, 26 aprile 2025 - L'operazione aggancio all'Inter, sconfitta all'ultimo secondo a Bologna, è stata ultimata con la complicità della propria vittoria, sempre di misura, a Monza: ora il Napoli sogna di mettere la freccia, sfruttando magari già la gara contro il Torino, in programma domenica 27 aprile al Maradona alle 20.45.

Le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Conte Torino (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci, Casadei; Elmas, Karamoh; Adams. Allenatore: Vanoli

Orario e dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming

Napoli-Torino (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la cui app è disponibile sulle console Playstation e XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a 'Zona DAZN', la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Qui Napoli

Senza gli infortunati Nikita Contini, Juan Jesus, David Neres e Alessandro Buongiorno, che non sarà rischiato nonostante il recupero quasi ultimato, Antonio Conte (che ha scelto di non parlare alla vigilia) è pronto a virare su un 4-4-2 non senza una probabile sorpresa bella grossa in difesa, nonché l'unico ballottaggio aperto. Rafa Marin ha convinto, ma evidentemente non pienamente e così il tecnico salentino pensa di spostare al centro Mathias Olivera, che con la propria Nazionale ha già ricoperto con buon profitto questo ruolo, con Leonardo Spinazzola che agirebbe a sinistra: a destra spazio a capitan Giovanni Di Lorenzo, con Amir Rrahmani a completare il reparto davanti ad Alex Meret. A centrocampo la scelta dovrebbe ricadere su André-Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, con Matteo Politano e Scott McTominay 'fluidi': in attacco, invece, si rivedrà il tandem composto da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori che tanto bene aveva fatto prima del ritorno del 4-3-3.

Qui Torino

Ai lungodegenti Duvan Zapata e Perr Schuurs e ai già fermi Alieu Njie, Zanos Savva, Amine Salama ed Emirhan Ilkhan si aggiunge la probabile defezione di Nikola Vlasic, il cui recupero dell'ultim'ora è complicatissimo, e quella per squalifica di Gvidas Gineitis. Nonostante questo, Paolo Vanoli ha non pochi dubbi nel contesto del 4-3-2-1 da schierare al Maradona. Tra i pali spazio a Vanja Milinkovic-Savic, con Sebastian Walukiewicz (in vantaggio nel ballottaggio con Marcus Pedersen), Guillermo Maripan, Saul Coco e Cristiano Biraghi a formare il pacchetto difensivo. Sulla mediana toccherà a Karol Linetty (anche se stuzzica l'idea Valentino Lazaro, a sua volta reduce da un acciacco), Samuele Ricci e Cesare Casadei, osservato speciale nel recente passato (e forse pure nel futuro) in ottica mercato, mentre a supporto dell'unica punta Ché Adams ci saranno il grande ex Eljif Elmas e Yann Karamoh, in ballottaggio con Antonio Sanabria.

