Nunez strizza l'occhio al Napoli, ma serve l'intesa tra i club

Napoli, 23 giugno 2025 – Darwin Nunez vuole il Napoli, il Napoli vuole Darwin Nunez, ma di mezzo c'è il Liverpool. Secondo quando riportato da Fabrizio Romano, c'è un'intesa di massima tra il giocatore e il club partenopeo, alla ricerca dei profili adatti per rinforzare il reparto offensivo, ma ora servirà trovare la formula giusta per convincere il Liverpool a privarsi dell'attaccante uruguaiano, e non sarà per niente facile. Il classe 1999 si è trasferito dal Benfica ai reds nell'estate del 2022 per una cifra altissima di 100 milioni di euro, 75 di parte fissa e 25 di bonus. In tre stagioni, però, l'attaccante non è riuscito ad esprimersi al meglio e col tempo è scivolato indietro nelle gerarchie. In totale, con il Liverpool ha collezionato 143 presenze, condite da 40 gol e 26 assist. Numeri non entusiasmanti se si pensa ai costi dell'operazione. L'ultima stagione è stata decisamente complicata per l'attaccante, che è riuscito a segnare solo 7 gol e a fornite appena 7 assist ai compagni in 47 apparizioni tra Premier League, Champions League, FA Cup e EFL Cup. Inoltre, il Liverpool ha appena completato l'acquisto di Florian Wirtz e il rischio per Nunez è quello di vedere ancora più ridotto il suo minutaggio. Il Napoli ha fiutato l'occasione e si è interessato al giocatore: i contatti delle scorse settimane sono stati positivi, tanto che ci sarebbe un'intesa di massima tra il club partenopeo e il giocatore uruguaiano, che sarebbe ben lieto di trasferirsi in Serie A per provare a rilanciarsi, ma il difficile viene ora. Nunez, infatti, ha un contratto che lo lega al Liverpool fino al 30 giugno 2028 e, dato l'esborso economico per acquistarlo tre estati fa, la dirigenza dei reds non ha alcuna intenzione di svenderlo. Il Napoli, quindi, dovrà fare leva sulla volontà del giocatore per riuscire a comprarlo a prezzi ragionevoli, ma la sensazione è che si tratterà di una trattativa lunga. I partenopei, però, non hanno alcuna intenzione di arrendersi, con Aurelio De Laurentiis che vuole alzare ancora di più il livello e rafforzare ulteriormente la squadra, per far sì che Antonio Conte e i suoi difendano il titolo appena conquistato e possano ben figurare anche in Europa. Se Nunez sarà un futuro giocatore del Napoli si saprà solo nelle prossime settimane, ma il segnale dei partenopei è chiaro: dopo De Bruyne, il club vuole mettere a segno un altro pezzo da 90.