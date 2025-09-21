Napoli-Pisa: probabili formazioni e dove vederla in tv. Chance per Lucca

Napoli, 21 settembre 2025 - Dal Manchester City al Pisa: in questa parabola, tra Champions League e Serie A, il Napoli, nel match in programma lunedì 22 settembre alle 20.45 al Maradona, dovrà essere bravo a evitare cali di tensione che potrebbero giocare un brutto scherzo in un match all'apparenza non impossibile.

Le probabili formazioni

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino

Orario e dove vedere Napoli-Pisa in tv e streaming

Napoli-Pisa (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la cui app è disponibile anche sui dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, TIMVISION Box e sulle console di gioco PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251): disponibile anche lo streaming sul dispositivo Sky Go.

Qui Napoli

Vigilia silenziosa per Antonio Conte ma non di certo per la voglia di sottovalutare il Pisa, fermo a 1 punto in classifica, quello strappato all'Atalanta nella prima giornata. Certo, alle spalle c'è la dispendiosa (a maggior ragione dopo la lunga inferiorità numerica) trasferta dell'Etihad Stadium e più davanti ancora c'è il Milan, il primo vero scontro diretto per gli azzurri in ottica scudetto. Qualcosa, dunque, cambierà, ma vietato parlare di turnover vero e proprio da parte di Conte, notoriamente non proprio un estimatore delle rotazioni fitte. Davanti avrà una chance Lorenzo Lucca per provare a far male al suo passato e a far benissimo a quel suo presente che fa fatica a prendersi nonostante una campagna estiva di amichevoli eccellente a suon di reti. L'ex di giornata sarà assistito da Matteo Politano, André-Frank Zambo Anguissa, Scott McTominay e Kevin De Bruyne, che contro il 'suo' Manchester City ha giocato appena 25' prima del sacrificio scelto dall'allenatore per ovviare all'uomo in meno: dunque, forze fresche che, in caso di buone notizie strada facendo, nel corso della partita potrebbero spalancare un vero e proprio turnover. Tra i pali dovrebbe essere riconfermato Vanja Milinkovic-Savic tra meriti propri (eccellente la sua prestazione in Champions League) e l'acciacco muscolare ancora totalmente da smaltire di Alex Meret. In difesa spazio a capitan Giovanni Di Lorenzo (a sua volta, causa espulsione, poco impiegato giovedì scorso), Sam Beukema, Juan Jesus e Mathias Olivera, con Stanislav Lobotka in cabina di regia.