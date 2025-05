Napoli, Raspadori ancora uomo della provvidenza. Con vista sullo scudetto

Napoli, 4 maggio 2025 - Da possibile partente, nonché addirittura pedina di scambio, a uomo scudetto, praticamente per un revival di quanto accaduto già due anni fa: quando c'è da fare sul serio, Giacomo Raspadori non si tira mai indietro, diventando l'emblema del Napoli proprio nei momenti chiave della stagione. Correva la stagione 2022-2023, ma corre anche quella in corso, sulla quale ancora una volta si imprime a fuoco il marchio di fabbrica del classe 2000.

I numeri di Raspadori al Napoli

Reti, appunto, mai banali in ogni senso possibile. Si parte dal rapporto tra minuti in campo, molti dei quali da subentrato, e gol segnati: nell'ordine, 863' spalmati in 23 gettoni in campionato nei quali Raspadori ha trovato 5 gol e 1 assist, al quale aggiungerne un altro nel breve e deludente cammino degli azzurri in Coppa Italia (in questa competizione i minuti trascorsi sul rettangolo verde sono 228). Se si allarga la visuale all'intera avventura al Napoli dell'ex Sassuolo, il fatturato sale a 17 reti e 10 assist in 106 presenze: numeri, in teoria, non particolarmente brillanti per un giocatore costato in totale, a livello di cartellino, la bellezza di 35 milioni e che fin dal suo approdo all'ombra del Vesuvio, datato agosto 2022, ha sempre faticato a trovare il cosiddetto posto fisso in campo nonostante i ribaltoni in panchina e le alterne vicende della squadra. Eppure, esiste un peso specifico ben diverso di tutto ciò che Raspadori fa quando ha una chance di giocare. Basti pensare che delle sue 17 reti totali in azzurro, ben 12 sono risultate decisive per sbloccare partite che, dalla prospettiva del Napoli, languivano in parità o addirittura in svantaggio. E che nel frattempo, scaramanzia e aritmetica a parte, il club partenopeo ha vinto praticamente uno scudetto e mezzo e su entrambi c'è la firma proprio dell'ex enfant prodige del calcio italiano. Dalla zampata all'ultimo respiro dell'Allianz Stadium, buona a battere la Juventus in una sfida mai banale per un'intera città e a mettere un'ipoteca sul terzo tricolore, in attesa dell'ufficialità che sarebbe arrivata di lì a poco, alla beffarda punizione buona a espugnare il Via del Mare: il protagonista è sempre lui, l'eterno precario, nonché forse il miglior dodicesimo giocatore dell'intero campionato. Guai però a ridurre a tutto ciò (e non sarebbe comunque poco) l'apporto del nativo di Bentivoglio, uno che le cosiddette castagne dal fuoco le ha tolte anche in momenti della stagione meno delicati e in match magari meno plateali. Ben prima del gol che ha steso un Lecce caparbio ma spuntato, Raspadori aveva regalato al Napoli reti a dir poco cruciali. La prima in stagione arrivò proprio in chiusura di 2024, un anno solare negativo per il classe 2000 e per l'intera formazione partenopea: un guizzo buono a stendere il Venezia, togliendo così a Romelu Lukaku i rimpianti per il rigore fallito nel primo tempo. Poi Jack si ripete con il miglior profitto possibile per i suoi contro Lazio e Fiorentina, firmando invece a Como l'illusione in un pomeriggio horror che a molti sembrò la resa sul fronte scudetto del Napoli appannaggio dell'Inter. Mai valutazione fu più errata.

Il rischio di addio a gennaio e il ruolo di Conte

E dire che a gennaio, se non addirittura in molte delle sessioni di mercato precedenti, Raspadori, avrebbe potuto partire con il rischio di essere ridotto a una mera merce di scambio o, peggio ancora, di rinforzare qualche rivale diretta. Forse il punto più critico dell'avventura in azzurro dell'ex Sassuolo è stato proprio nel recente mercato di riparazione, quello che, per intenderci, aveva visto il clamoroso addio di Khvicha Kvaratskhelia, la stella dell'altro scudetto: un altro evento che, sempre erroneamente, era stato interpretato come un segnale di resa e debolezza da parte del Napoli. Stappato il flusso delle cessioni di lusso mandando il georgiano al Paris Saint-Germain, in teoria ogni altra partenza sembrò quasi legittima: compresa quella di Raspadori, che poche settimane prima, dal ritiro della Nazionale, aveva chiaramente reclamato più spazio, consapevole che intanto gli anni passano, portandosi via la parte migliore della propria carriera. Difficile dire quanto oggi le cose siano davvero cambiate, nonostante quel modulo a due punte utilizzato spesso da Antonio Conte (anche) per dare più minuti alla riserva di lusso per eccellenza del torneo. Proprio il tecnico salentino, in una delle sue tante conferenze stampa al vetriolo, aveva pubblicamente bloccato la cessione di Raspadori, che piaceva tanto soprattutto a Juventus e Roma. Conte, con i suoi metodi forse troppo enfatici ma spesso tremendamente efficaci, aveva paventato il rischio di un Napoli che a metà stagione stava vendendo tutti i pezzi pregiati, inserendo nel novero Kvaratskhelia e proprio Raspadori. Uno se ne sarebbe davvero andato da Fuorigrotta, un altro invece ne è ancora idolo e protagonista e, a meno di crolli nelle ultime tre partite, di nuovo uomo scudetto. Poi certo, a bocce ferme con ogni probabilità di sarà (ancora) da discutere di questo ruolo di Raspadori mai al centro del progetto, seppur alleviato da due consolazioni: il posto fisso, lì sì, in Nazionale, e la perdurante presenza nell'elenco dei giocatori italiani giovani in un momento in cui la stampa estera non ha lesinato ilarità per l'inserimento nello stesso elenco di Alessio Zerbin, 26enne tra l'altro con la casa madre proprio a Napoli. Insomma, forse all'ombra del Vesuvio, in una città dove notoriamente il tempo ha una scansione tutta particolare, si invecchia più lentamente. Fatto sta che Raspadori continua a essere decisivo ben al di là di ciò che dicono la carta d'identità, i minuti trascorsi in campo e l'efficacia negli stessi. Il Napoli ai piedi di Jack, atto due, e guai a parlare di sorpresa: in fondo, se al giocatore per antonomasia della provvidenza quando si respira aria di scudetto aggiungi l'allenatore specialista nella caccia al titolo, il risultato è presto fatto e conduce al traguardo tricolore.

