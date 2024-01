Supercoppa, quanti soldi tra le dune. Napoli-Fiorentina vale la finale

Tipicamente italiano. E tipicamente ipocrita. Se da una parte invidiamo i campionatoni d’Europa tipo la Premier o la Liga per la capacità di moltiplicare risorse e danari, dall’altra eccole lì le facce scandalizzate al solo nominarla, la Supercoppa italiana. Gli eroi del pallone – dirigenti e qualche allenatore – la guardano come un topo nella dispensa, si indignano per la trasferta in Arabia, minacciano addirittura di non giocarla (De Laurentiis) per le condizioni del campo (come se da noi fossero perfetti), per il viaggio e chi più ne ha.

Il punto è che se da un lato ci si indigna, dall’altra si piange miseria e si grida al sacrilegio – come per l’abolizione del Decreto Crescita – pur nella perenne ricerca di danari. E allora andiamo un po’ a vedere perché questa Supercoppa araba, piaccia o no, è mica male per le esangui casse dei nostri club. Lazio, Napoli, Inter e Fiorentina comprese: oggi si comincia alle 20 con Napoli-Fiorentina (ore 20, Canale 5, niente supplementari: in caso di parità al 90’ si va ai rigori).

Il trofeo a quattro vale 23 milioni di euro complessivi e per le due semifinaliste è previsto un cachet di 1,6 milioni per 90 minuti. Alla finalista andranno 5 milioni di euro, alla vincitrice ben 8 milioni. Per dirne una: la finalista d’Europa League incassa 4,6 milioni, la vincitrice 8,6. Certo, considerando l’intera stagione tra gironi e fase ad eliminazione diretta, si arriva a circa 23 milioni di premi. Ok, ma solo per raggiungere gli ottavi ci vogliono 6 partite di girone e nel caso delle seconde classificate altri due match di playoff, come nel caso di Milan e Roma. Poi, altre 4 partite, finale compresa. Cioè 12 gare per chi vince se passa per i playoff, 11 per chi accede direttamente agli ottavi. Se la vincesse, per dire, il Milan o la Roma, avrebbero guadagnato in media 1,9 milioni a partita.

Eppure Sarri aveva detto: "Andiamo a elemosinare in giro per il mondo. Questo è tutto fuorché sport, è un prendi i soldi e scappa". Ieri è arrivata la tagliente replica dell’ad della Lega di Serie A Luigi De Siervo: "Non penso proprio possa aver detto una sciocchezza simile... Sarri fa parte di un sistema in cui professionisti vengono pagati dalla ricerca di ricavi e anche dalla possibilità di organizzare queste partite".

E non è solo una questione di soldi. Prendete il Napoli ad esempio, protagonista di un pessimo dopo Spalletti con Garcia prima e Mazzarri dopo. Vincere questo trofeo vorrebbe dire una botta di vita in un momento fortemente negativo. E Mazzarri che c’era nella finale 2012 delle mille polemiche a Pechino, dice: "Fu... particolare, ma io guardo avanti, ho bisogno di una partita che dia entusiasmo ai miei". Anche Italiano che di finali ne ha giocate due, perdendole contro Inter e West Ham, non vede l’ora e dice: "Quelle finali ci hanno insegnato quale sia la testa per le partite secche". L’Inter favorita? A mani basse. Così dice il bookmaker internazionale WIlliam Hill, che piazza l’Inter a 1,75 contro il 4,00 di Napoli, 5,50 della Fiorentina e il 6,00 della Lazio.