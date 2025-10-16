Napoli, recupero lampo per Politano. I ballottaggi di Conte per Torino

Napoli, 16 ottobre 2025 - Un recupero lampo, che ha quasi del prodigioso: a meno di due settimane dall'infortunio occorso contro il Genoa e diagnosticato in una lesione distrattiva al gluteo destro che gli ha fatto saltare la delicatissima tornata dell'Italia contro Estonia e Israele sulla strada ancora molto tortuosa verso i prossimi mondiali, Matteo Politano è pienamente recuperato e si candida verso una convocazione per il match di sabato 18 ottobre del Napoli in casa del Torino. Non solo: in realtà, l'esterno romano è già in ballottaggio con David Neres addirittura per provare a partire dall'inizio.

Il primo snodo della stagione del Napoli

Ottime notizie per Antonio Conte, che fin dal suo arrivo nel capoluogo campano fa molta fatica a rinunciare a colui che è forse l'unico giocatore della rosa capace di coprire un'intera corsia con lo stesso profitto in entrambe le fasi, oltre a fornire quell'apporto di esperienza che è un ingrediente essenziale in particolare in certi contesti e match, come potrebbero essere quelli che nel prossimo turno si troveranno di fronte gli azzurri. Il Torino, infatti, ha cominciato il campionato con una marcia a singhiozzo che cozza con le ambizioni estive, più o meno esternate dai piani alti del club e per il resto corroborate da un'interessante campagna acquisti, di provare a entrare nel lotto delle squadre che dalla metà della classifica sognano di scalare posizioni fino alla zona Europa: l'incipit del torneo, con appena 1 vittoria nelle 6 giornate già andate in archivio, non sembra molto rincuorante. Per tutti però c'è ancora tempo per svoltare e dalla prospettiva di Marco Baroni l'occasione buona, a dispetto della differenza tecnica e di punti in classifica, potrebbe offrirla un Napoli alle prese con qualche infortunio di troppo e con gli inevitabili ragionamenti in ottica turnover che porterà con sé il tour de force che ci sarà da qui alla prossima sosta per le Nazionali, quella di novembre. Poi ci sono gli azzurri, che allo scattare della luce verde della propria stagione dovranno affrontare due trasferte di fila, quelle contro appunto il Torino e il PSV Eindhoven, prima di ospitare l'Inter al Maradona: un trittico che potenzialmente potrebbe dire tanto delle prospettive dell'intera annata del Napoli, che non a caso vi si vuole presentare nel migliore dei modi possibili nonostante le recenti criticità. In tal senso, il rientro nei ranghi ampiamente anticipato di Politano è manna dal cielo per Conte, che comunque in vista di sabato (e di conseguenza del successivo match in Champions League) ha almeno altri tre dubbi da dirimere.

Gli altri ballottaggi di Conte

Si parte dai pali, nei quali l'ex di turno Vanja Milinkovic-Savic sembra in vantaggio nel ballottaggio con Alex Meret: non esattamente una novità in questa prima parte di stagione, al punto che qualcuno ipotizzava un malumore più o meno leggero da parte del friulano, fresco di rinnovo fino al 2027, quindi (quasi) a vita. A quanto pare, invece, la situazione è ancora tranquilla, proprio alla luce dei quattro impegni stagionali che dovrebbero garantire un minutaggio equo per tutti: il condizionale però è d'obbligo per la forma del serbo, a sua volta però reduce da un problemino alla schiena che durante la sosta lo ha privato della partenza alla volta della propria Nazionale. In realtà, con le sue qualità da playmaker aggiunto, Milinkovic-Savic sembra più adatto al gioco di Conte e, unito al fattore ex mai banale, non è da escludere che specialmente fuori casa i suoi proverbiali lanci lunghi dalle retrovie potrebbero fungere da aiuto in più. Davanti al portiere di turno potrebbero rivedersi, almeno nella lista dei convocati, i lungodegenti Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno: tra i due è più facile che ci sia l'ex di giornata, che potrebbe rivedere il campo almeno a partita in corso, con Luca Marianucci (fuori dalla lista Champions League) in lizza per provare a riscattare la partita no con il Milan e anche per salvaguardare Sam Beukema, con Juan Jesus che sembra forse l'unico certo di una maglia. Sempre in difesa, ma a sinistra, l'uomo da tutelare si chiama Leonardo Spinazzola, che nelle gerarchie ha scavalcato Miguel Gutierrez e soprattutto Mathias Olivera: uno scenario difficile da prevedere fino a qualche mese fa, quando i problemi fisici non avevano risparmiato l'ex Roma, che invece sta conquistando anche Gennaro Gattuso e la sua Italia.

Jolly Elmas

A sinistra, dunque, c'è abbondanza, ma a sorpresa vale lo stesso anche per l'altra corsia nella quale, è bene ribadirlo, all'occorrenza può agire anche Elijf Elmas, il jolly che è tornato in azzurro proprio per mettersi a disposizione dove ce n'è più bisogno. Difficile però che, almeno contro il Torino, venga scomodato il macedone, a sua volta uno dei tanti ex di giornata: per lui un semestre in granata con un ottimo rendimento (4 gol in 13 presenze) buono a ripartire dopo le scorie lasciate dalla deludente esperienza al Lipsia. Più facile che sabato Neres, che sembrava (per una volta) il titolare designato, possa essere insidiato da Politano, protagonista di un recupero quasi miracoloso rispetto alle previsioni iniziali che parlavano di uno stop di almeno 3 settimane. Lo staff sanitario del club partenopeo ha fatto il suo, rimettendo in piedi il classe '93 in tempi record: il resto del lavoro dovrà farlo Conte, che avrà meno di due giorni per decidere se giocarsi subito una delle sue carte preferite o se non rischiare pericolose ricadute in vista dei prossimi delicatissimi impegni tra Serie A e Champions League.