Napoli, a Torino la partita dell‘ex factor’

Napoli, 13 ottobre 2025 - Il gol dell'ex, lo spauracchio principale dei tifosi ma anche delle società che magari in sede di mercato hanno fatto scelte diverse, più o meno a cuor leggero: il topos sarà piuttosto ricorrente in Torino-Napoli, in programma sabato 18 ottobre alle 18. Dalla prospettiva azzurra, le bocche di fuoco granata da tenere d'occhio saranno i freschi ex Cyril Ngonge e soprattutto Giovanni Simeone, ma anche i padroni di casa, seppur con l'attenuante dei ruoli in campo diversi, rischieranno di incassare qualche amarezza.

Buongiorno e Milinkovic-Savic, i due ex temuti dal Torino

Tra i pali della porta ospite dovrebbe infatti stazionare Vanja Milinkovic-Savic, che ha già smaltito il fastidio alla schiena che lo ha privato di questa tornata con la Serbia: non esattamente una sagoma facile da superare per gli attaccanti avversari. Il trasferimento è recentissimo, con il Napoli che quest'estate ha sborsato 15 milioni per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni e tramutabile in obbligo all'ottenimento di almeno un punto in campionato a partire dall'1 febbraio 2026: dunque, praticamente un trasferimento a titolo definitivo di colui che, dalla prospettiva del Torino, dopo i tanti giri in prestito tra Italia ed estero, era visto come una potenziale bandiera. La stessa sorte e la medesima tratta, ma con un anno di anticipo, erano toccate ad Alessandro Buongiorno, che passò dal Torino al Napoli per 35 milioni più 5 milioni di bonus: un prezzo alto che gli azzurri versarono nelle casse dei granata per strappar loro il capitano designato, nonché idolo delle folle e prodotto del settore giovanile. La prima annata di Buongiorno al Napoli è a due facce: nel palmares personale si è aggiunto uno scudetto (mica poco), tra l'altro vissuto da protagonista per la prima metà della stagione prima della lunga sequela di infortuni che lo avrebbe tolto a lungo di mezzo dal campo, facendogli anche perdere il treno della Nazionale. Un calvario che il classe '99 spera di chiudere, quasi come fosse un cerchio maledetto, nella 'sua' Torino: difficilmente partendo da titolare, ma strappando una convocazione che avrebbe comunque il sapore del sospiro di sollievo per il diretto interessato ma anche per Antonio Conte, in vista del tour de force che attende il suo Napoli alla ripresa delle ostilità. Discorso analogo per Amir Rrahmani, a sua volta osservato speciale per sabato, quando i titolari saranno ancora Juan Jesus e Sam Beukema, ma ancora di più per il lungo periodo: i rientri sono vicini per tutti, ma non ancora per Matteo Politano e soprattutto Stanislav Lobotka.

Simeone e Ngonge, i due ex temuti dal Napoli

Il cosiddetto 'ex factor' spaventa lo stesso Conte, che sabato dovrà temere Simeone e Ngonge, due ex (appunto) dal trascorso in azzurro molto differente. L'argentino in azzurro ha vinto due scudetti da co-protagonista: raramente titolare, ma spesso letale nei pochi spezzoni trascorsi in campo grazie a gol dal peso specifico mai banale (il bottino totale in azzurro sarà di 14 reti e 4 assist).

Quest'estate, a un anno dalla scadenza del contratto, le parti si sono dette addio sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni più 1 milione di bonus, il tutto pronto a diventare obbligo all'ottenimento di almeno un punto in campionato dei granata a partire dall'1 febbraio 2026. Tra Simeone (già 2 gol in stagione) e il Napoli non ci sono sospesi né rimpianti, ma tanto affetto che però sabato, per 90' o poco più, sarà accantonato nel nome di interessi diversi.

I granata, in particolare, sognano un risultato di prestigio dopo un inizio di stagione complicatissimo che ha ulteriormente inasprito il malcontento della piazza nei confronti della proprietà: gli azzurri, invece, vorranno vincere per difendere il primo posto, cancellando anche il ricordo amaro della precedente trasferta, quella persa in casa del Milan.

Poi c'è Ngonge, a sua volta nell'albo d'oro dell'ultimo scudetto del Napoli ma con un mood ben diverso. Pagato 18 milioni più bonus a gennaio 2024, in azzurro il belga è stato poco più di una meteora, con a referto appena 3 reti e 1 assist in 35 presenze, quasi tutte da subentrato. Poi quest'estate la partenza, tanto per rimanere in tema, destinazione Torino per 1 milione di prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 17 milioni. L'aria nuova fa bene al classe 2000, che in 7 gettoni in granata ha già trovato 1 gol e 2 assist, riportandosi dunque su quegli standard visti ai tempi della breve ma feconda esperienza al Verona che aveva di fatto convinto il Napoli a un corposo investimento quasi a scatola chiusa.

Quello stesso Napoli che per sabato teme uno 'scherzetto' da uno dei suoi ex in campo in una sfida sempre ricca di motivazioni e suggestioni. Sponda azzurra, tanto per restare in tema, viaggia verso una convocazione almeno per la panchina Buongiorno, che in caso di buone notizie dai suoi compagni per quanto riguarda il risultato potrebbe riassaporare il campo per poi magari candidarsi a una maglia da titolare nei prossimi impegni. Il primo, alla sempre delicata ripresa delle ostilità dopo la sosta, vedrà gli azzurri di scena su un campo che negli ultimi anni ha regalato più gioie che dispiaceri. Per fare in modo che la magia resti intatta, Milinkovic-Savic e compagni dovranno opporsi a diverse minacce: uno stadio caldo, a dispetto dei venti di contestazione, una rosa da amalgamare ma ricca di talento, la voglia di rivalsa dopo il rocambolesco (e contestato) 3-3 dell'Olimpico antecedente la pausa e, soprattutto, gli ex (tra i quali citare anche Duvan Zapata), con il dente più o meno avvelenato.

Tra essi, a parti invertite, potrebbe rientrare anche Buongiorno, l'ex idolo granata che vuole saldare una volta per tutte il conto con la malasorte davanti al suo passato.