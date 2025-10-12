Napoli, contro il Torino chance di riscatto per Neres

Napoli, 12 ottobre 2025 - Un esperimento a partita in corso, quasi improvvisato per l'inatteso vantaggio nel fortino Maradona del Genoa fanalino di coda della classifica, che però potrebbe diventare qualcosa di più a stretto giro di posta: magari già nella trasferta di Torino che per il Napoli e le altre segnerà la ripresa delle attività dopo la pausa riservata alle Nazionali. In ballo c'è l'idea di Antonio Conte di plasmare una squadra più offensiva che abbia in campo in contemporanea Kevin De Bruyne e David Neres, la pedina indicata per dare ancora più verve all'attacco azzurro.Neres chiuso da De Bruyne?

Una scelta, quella del tecnico salentino, che già contro i rossoblù aveva visto il primo vagito, ma anche un'esigenza alla luce dell'infortunio di Matteo Politano, che conta di tornare in campo prima della fine del mese. A destra, dunque, si libera un posto in una zolla di campo che da anni ha un solo padrone, appunto l'esterno romano che nel tempo ha convinto tutti gli allenatori passati dalle parti di Fuorigrotta grazie alla sua straordinaria capacità di abbinare le due fasi, garantendo quantità in ripiegamento e qualità davanti. In realtà, Neres sa agire anche a sinistra e proprio quella doveva essere la sua zona di competenza nelle intenzioni del Napoli, quando nell'estate 2024 furono versati ben 30 milioni nelle casse del Benfica.

Da allora, complici i numerosi infortuni muscolari, il classe '97 ha solo in parte ripagato l'investimento operato dal club partenopeo all'epoca anche per cominciare a imbastire un futuro a sinistra dopo l'imminente addio di Khvicha Kvaratskhelia, che si sarebbe concretizzato questo gennaio direzione Paris Saint-Germain. Parlando solo di questa stagione, finora Neres ha accumulato soltanto 6 presenze, per appena 173' trascorsi in campo: troppo poco per un giocatore in cui il Napoli crede ancora tanto, nonostante tutta la linfa nuova arrivata dalla scorsa sessione estiva.

In effetti, Noa Lang (per ora) non ingrana, e in questo caso i minuti passati sul rettangolo verde sono addirittura appena 51', spalmati in 4 gettoni. Lo stesso modulo nel frattempo è cambiato, con il 4-1-4-1 che ha preso piede anche e soprattutto per valorizzare l'innesto di De Bruyne, il tassello di lusso che ha (piacevolmente) sbilanciato la trequarti.

A parte il già citato Politano, più un equilibratore che un semplice esterno, ne ha fatto le spese proprio Neres, che invece curiosamente aveva aperto il suo 2025 nel migliore dei modi. Correva il 4 gennaio e un Napoli reduce dallo shock dell'addio di Kvara espugnava il Franchi proprio grazie a una gemma del brasiliano, che tornava a esultare dopo tanto tempo: nel mezzo diversi guai fisici e anche molti mugugni su un giocatore per molti indisciplinato nel contesto delle idee tattiche di Conte e, dopo il boom iniziale, anche ormai studiato e neutralizzato dalle altrui difese.

Neres titolare a Torino?

Da quel gennaio ad oggi all'ombra del Vesuvio è (ancora) successo di tutto, con la vittoria dello scudetto ad avvolgere tutto il resto, nel bene e nel male. Nel 'resto' ci è finito anche Neres, fagocitato dai suoi problemi fisici, dal nuovo modulo del Napoli e, forse, dalle stesse preferenze di Conte, che per questo primo lasso di stagione ha varato una squadra più verticale proprio nel segno di De Bruyne, il regista offensivo per eccellenza: figurarsi ora che il vero playmaker azzurro, Stanislav Lobotka, è infortunato e ne avrà per un mesetto, pronto a essere rimpiazzato dal pari ruolo Billy Gilmour. Lo scozzese ha però qualità diverse dallo slovacco e, dunque, qualcosa il Napoli rischia di perdere in tema di ordine, precisione e fosforo. Nelle prossime settimane, dunque, gli azzurri potrebbero essere meno verticali e più (di nuovo) aperti sugli esterni, magari anche grazie a Neres, in forte predicato di giocare titolare a Torino nel prossimo turno.

La trasferta, in teoria, si preannuncia ostica, ma la difesa granata finora non si è mostrata tra le più solide del campionato: quale migliore occasione per provare a far sbloccare un digiuno che per Neres che sabato prossimo, giorno del match, avrà toccato quota 287 giorni, con di mezzo ben 17 partite? In titolare, il brasiliano in azzurro ha segnato finora solo 3 reti in 36 presenze: troppo poco per i 30 milioni spesi, al punto che passano in secondo piano anche gli 8 assist serviti, un numero sicuramente più congruo alle aspettative di due estati fa.

L'occasione buona per sbloccarsi sembra offerta proprio dal Torino, forse per caratteristiche l'avversaria migliore, dalla prospettiva di Neres, per tornare a far male e magari pure a mettere qualche dubbio in più a Conte sulla questione modulo e le relative difficoltà degli esterni, che torneranno in auge quando Politano si sarà ristabilito. Anche al Franchi, a gennaio, il Napoli si presentava con diverse assenze e quel giorno Neres fu bravo a cogliere la sua chance, regalando al Napoli una vittoria fondamentale per indirizzare quel campionato e, chissà, anche tutto l'anno solare.

Se al Maradona finora gli azzurri hanno sempre vinto, un'altra costante o quasi di un 2025 da imbattuti in casa, in trasferta qualche crepa c'è stata e lo dicono anche le uniche due sconfitte patite in stagione, quelle contro Manchester City e Milan, l'ultima in ordine cronologico e, quindi, da riscattare al più presto. Dopo il Torino, passando alla Champions League, il Napoli sarà atteso da un'altra trasferta, quella in casa del PSV Eindhoven prima poi di accogliere al Maradona l'Inter: con Politano (forse) ancora ai box o comunque da gestire dopo un brutto infortunio muscolare, tre chance per Neres per riprendersi il Napoli o forse per prenderselo davvero per la prima volta e definitivamente dopo un primo anno solare trascorso troppo a singhiozzi. O forse, guardando alle qualità del brasiliano, verrebbe da dire a scatti, e non sempre di quelli che fanno male alle difese avversarie.

