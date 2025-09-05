Napoli, Vergara: "Un sogno giocare per la squadra della mia città"

Napoli, 4 settembre 2025 - Il Napoli delle grandi stelle, tra eroi dello scudetto dell'anno scorso e di quello di due anni fa confermatissimi e altri rinforzi arrivati dalla sessione estiva di mercato appena conclusa, ma anche il Napoli delle giovani leve che sperano di crescere al meglio sotto la guida di Antonio Conte: è il caso dell'omonimo Antonio Vergara, rimasto un po' a sorpresa in azzurro, senza dunque l'ennesimo viaggio in prestito in giro per l'Italia, e pronto a ritagliarsi il suo spazio nel corso delle quattro competizioni che attendono la squadra della sua città, come raccontato ai microfoni di Radio Crc.

Gli inizi di Vergara, tra gioie e dolori

Si parte dal debutto: appena 1' giocato contro il Sassuolo, match di esordio del campionato dei detentori del titolo, vinto per 2-0. Quasi un simbolo, un'inezia, ma dal valore specifico importante. "Esordire con questa maglia è stata per me un'emozione unica. Immagino che qualsiasi ragazzo abbia come sogno di giocare per la propria squadra. Inoltre, esordire nello stadio dove ho giocato per due anni e dove mi sono rotto il crociato ha rappresentato una soddisfazione ancora maggiore. Significa che si può ripartire da dove si è caduti". In effetti, dopo una vita nelle giovanili del Napoli, Vergara ha militato in prestito prima alla Pro Vercelli e poi alla Reggiana, che gioca proprio al Mapei Stadium. Un inizio, come ricordato dal diretto interessato, non privo di intoppi, superato brillantemente al punto da essersi guadagnato la conferma nel roster della prima squadra dopo gli ottimi ritiri disputati a Dimaro e Castel di Sangro. Dietro a tutto questo e a quel singolo minutino disputato finora in Serie A, c'è tanta fatica a livello di settore giovanile, esperienza di cui il classe 2003 prova a ricordare qualche momento saliente. "Ricordo l'azione in cui mi procuro il rigore del 3-2 contro la Fiorentina e sicuramente la salvezza miracolosa con la Primavera. Ho avuto un po' di difficoltà ad arrivare fino a qui. Da bambino ero minuto, piuttosto bassino, non giocavo quasi mai: per me è stata dura, tante volte ho pensato di smettere. Sono felice ora di aver raggiunto questi primi obiettivi, ma non è stato facile. Per questo consiglio a chi magari sta iniziando il percorso come me dal settore giovanile di non mollare mai. Anche quando non ci credi più, bisogna trovare qualcosa per continuare a lavorare". Oggi invece Vergara, 182 centimetri per 70 chilogrammi, ha tutte le carte in regola a livello fisico per militare nel calcio dei grandi, mettendo a disposizione di Conte tra l'altro una duttilità forse non ancora esplorata: il prodotto del vivaio, coetaneo di Giuseppe Ambrosino, compagno di tante battaglie a livello giovanile e ora anche nella prima squadra, è un centrocampista di piede mancino ma può agire anche sulla trequarti o, a piede invertito, spostarsi sulla fascia destra, coperta quasi integralmente. Insomma, un jolly che nel lungo periodo potrebbe tornare utile. A maggior ragione alla luce dell'ottimo inserimento con i big della rosa, raccontato proprio dal diretto interessato.

I compagni, Conte e l'inizio stagione del Napoli

Vergara parla infatti delle sue prime settimane da giocatore del Napoli e dei compagni con cui va più d'accordo, con due nomi su tutti. "Alcuni dei miei compagni attuali già li conoscevo, perché facevamo i ritiri insieme e mi allenavo qualche volta con loro. Mi sto trovando benissimo anche con i nuovi: sono molto legato in particolare a Lorenzo Lucca e ad Alessandro Buongiorno". Dai giocatori all'allenatore, quel Conte plenipotenziario all'ombra del Vesuvio che sicuramente avrà avuto il suo peso in positivo sulla scelta di tenere in rosa il classe 2003. "Il mister è un vincente. Allenarsi con lui ed apprendere anche solo il suo modo di fare e di vivere la gara è un'esperienza incredibile". Il resto Vergara sta provando ad apprenderlo dai colleghi, con una gamma molto variegata di 'maestri'. "Dai miei compagni di reparto posso solo imparare. C'è Kevin De Bruyne, che ha giocato per anni con ottimo profitto al Manchester City, ma cito anche André-Frank Zambo Anguissa, Scott McTominay e Stanislav Lobotka: sto facendo la scuola da loro, sono seduto al banco e imparo". Dai grandi del centrocampo azzurro, e dell'intera Serie A, con vista sull'intero calcio europeo, al 'piccolo' Vergara, che prova a presentarsi a chi ancora non lo conosce. "Mi piace giocare più avanzato, però dentro al campo. Mi piace avere la libertà di andare a destra e a sinistra, piuttosto che avere i piedi sulla linea. Ma ovviamente sono a disposizione del mister: sono disponibile per giocare anche in porta o come terzino". La chiacchierata del classe 2003 a Radio Crc si chiude passando dal personale al collettivo e parlando dell'inizio stagione del Napoli: due partite e due vittorie, contro Sassuolo e Cagliari, la prima netta e quasi 'comoda', la seconda sudatissima e ottenuta all'ultimissimo secondo nonostante la mole di occasioni create, con 3 gol fatti e 0 subiti. Un ruolino di marcia praticamente perfetto che, al netto di una fotografia molto parziale, sembra il viatico per un'altra stagione trionfale, perché come si suol dire chi ben comincia è a metà dell'opera: il tutto impreziosito dall'ennesima dichiarazione d'amore di Vergara per il suo Napoli, una storia che potrebbe essere appena ai primissimi capitoli. "Era importante ripartire da dove avevamo interrotto, soprattutto quando sei campione d'Italia. Dovevamo dimostrare di poter portare questo scudetto e così stiamo facendo in questo avvio di stagione. La maglia azzurra per me è una seconda pelle. Giocare con questi colori significa sentirmi a casa".

