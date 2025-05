Duro attacco di Zola contro il Man United: “Vendere McTominay un errore gravissimo”

Napoli, 30 maggio 2025 – Se il Napoli è riuscito a vincere il campionato, il quarto della sua storia, gran parte del merito è anche di Scott McTominay, centrocampista arrivato l'estate scorsa dal Manchester United. Cresciuto nel vivaio dei red devils, dal 2017 al 2024 ha giocato in prima squadra, collezionando totalmente 255 presenze e segnando 29 reti. La scorsa estate è passato al Napoli per 30,5 milioni di euro, sovrascrivendo un contratto quadriennale, e fin da subito è diventato un pilastro della squadra. Con i partenopei, lo scozzese ha giocato 34 partite in Serie A, segnando 12 reti e fornendo 6 assist per i compagni, mentre in Coppa Italia in due presenze ha messo a segno un gol. Il centrocampista è stato protagonista anche della vittoria nell'ultima gara di campionato in casa contro il Cagliari, che ha permesso ai partenopei di sollevare al cielo il tricolore: è stato suo, infatti, il primo gol della partita, con una mezza rovesciata che ha beffato Sherri e ha permesso ai suoi di andare in vantaggio. Dell'importanza di McTominay nel corso della stagione ne ha parlato anche Gianfranco Zola, che con il Napoli ha giocato dal 1989 al 1993, vincendo un campionato (nel 1989-90) e una Supercoppa italiana (1990). Inoltre, “The Magic Box” ha criticato fortemente anche il Manchester United per essersi privata del centrocampista. Queste sono state le sue parole a “TalkSport”: “Se devo scegliere il giocatore di riferimento di questo Napoli non posso non citare Scott McTominay. Non capisco davvero come abbia fatto il Manchester United a privarsi di un giocatore così”. Sono stati in tanti a storcere il naso dopo la cessione del centrocampista l'estate scorsa e dopo la stagione appena passata i tifosi dei red devils non possono essere affatto contenti. Quest'anno, infatti, è stato decisamente insufficiente per il Man United, che ha chiuso al quindicesimo posto in Premier League al pari del Wolverhampton con soli 42 punti conquistati, mentre in Europa League è arrivata la sconfitta in finale nel derby inglese contro il Tottenham. Per i red devils ora viene il momento più difficile, quello della ricostruzione, con la società che deve saper fare le mosse giuste per riportare un club come il Manchester United ai vertici del calcio europeo. In più, oggi è arrivata anche l'ufficialità dell'addio a fine stagione di Christian Eriksen, che con un messaggio sui propri canali social ha voluto salutare la squadra.