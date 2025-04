Narnese travolge Castigione del Lago 5-0 e punta alla promozione in Serie D

Narnese

5

C. Del Lago

0

NARNESE: Falocco s.v., Mora 7, Pinsaglia 7, Bernardini 6.5, Blasi 6.5 ( 11° st. Grifoni 6), Aldair 6.5, Bagnato 6.5 ( 35° st. Persici s.v.), Marchetti 6.5 ( 15°st. Manni 6.5 ), Tramontano 7 ( 1° str. Confessore 6.5), Colangelo ( 25° st. Petrini s.v.), Perotti 7. All. Defendi 7.

C. DEL LAGO: Ranieri 5, Bavone 5 ( 25’ st. Nicoletti s.v.), Manchia 5, Vesiglioni 5, Roscini 6, Edu 5, Treppiedi 5 ( 40° st. Galeotti s.v.), Pompoli 5, Alessi 5 ( 15° st. Skendaj 5.5), Mennini 5 ( 29° Giannini s.v.), Vassallo 5 ( 22’ st. Rachini 5.5). All. Machi 5

Arbitro: Sig. Fanelli di Perugia 6

Marcatori: 2° Perotti, 4° Tramontano, 44°Colangelo, 27° st. Bagnato, 41° st. Confessore

NARNI - La Narnese vincendo con una cinquina che non lascia dubbi sul Castigione del Lago, non solo ipoteca l’accesso ai play-off , ma strizza l’occhiolino anche alla promozione diretta in serie D. I rossoblù di mister Marino Defendi, sono in parità con gli scontri diretti con la capolista Sansepolcro che dovrà giocare l’ultima gara in trasferta in casa dell’Agape che non è salva. Stessa situazione per la Narnese che dovrà vedersela con il Tavernelle. I padroni di casa mettono in ghiaccio il risultato già nei primi 5 minuti Colangelo si invola sulla fascia elude il fuorigioco, apparecchia per l ‘accorrente Perotti che calcia di prima intenzione mettendo alle spalle di Ranieri. I padroni di casa insistono e due minuti dopo raddoppiano con Tramontano che raccoglie un invito irrinunciabile di Perotti per mettere dentro. Nel finale del primo tempo al 34° Tramontano si divora un gol, che però giunge dieci minuti dopo ad opera di Colangelo. Nella ripresa prima Marchetti dall’altezza del dischetto si mangia una occasione colossale, poi a Confessore vengono annullati due gol per altrettanti fuorigioco millimetrici. Al 27° Bagnato prima con un gran fendente colpisce in pieno la traversa, poi pero’ va in rete da due passi, su di una pennellata dalla sinistra di Perotti. La Narnese chiude al 41° con la manita di Confessore.

Luca Pelusi