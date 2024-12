Nations, il 20 MARZO. Italia-Germania, i quarti a San Siro

La Nazionale tornerà a giocare a San Siro. Lo farà in occasione di Italia-Germania, gara di andata dei quarti di finale di Nations League in programma giovedi 20 marzo alle 20.45. Il Meazza riabbraccerà gli azzurri a 123 giorni di distanza dal match con la Francia dello scorso 17 novembre che aveva fatto registrare il tutto esaurito (68.000 spettatori e record d’incasso), ma che era coinciso con la sconfitta per 3-1.