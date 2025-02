Nations League donne: decide Bonansea. Italia, buona la prima con il Galles

ITALIA 1 GALLES 0

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari; Bonansea (dal 32’ st Merlo); Giugliano, Caruso, Greggi (dal 18’ st Dragoni), Oliviero (dal 37’ st Serturini); Cantore (dal 32’ st Piemonte), Girelli (dal 18’ st Cambiaghi). All: Soncin

GALLES (5-4-1): Clark; Roberts (dal 37’ st Green), Davies, Ladd, Evans, Woodham; Holland (dal 22’ st Griffiths M.), James, Fishlock (dal 22’ st Joel), Jones C. (dal 1’ st Morgan); Cain (dal 37’ st Estcourt). All: Wilkinson

Arbitro: Kulcsar (Hun).

Rete: Bonansea (5’ pt)

Note: ammonite Jones C e Girelli.

L’Italia ha cominciato con una vittoria il suo cammino nel Gruppo A4 della Nations League donne, battendo 1-0 il Galles a Monza. Come previsto è stata una partita dura con l’Italia che, dopo aver trovato il vantaggio in apertura con Bonansea al 5’ di gioco, ha peccato in precisione sbagliando parecchie conclusioni fino agli ultimi minuti di gara. Il prossimo incontro è in programma martedì prossimo alla Spezia, contro la Danimarca. Nell’intervallo, lo stadio ‘Brianteò ha dedicato un applauso a Natalina Ceraso Levati, 81 anni di cui 50 dedicati al calcio tra club e federazione. Ha ricevuto un mazzo di fiori dalle presidenti della Divisione Serie A e della Divisione serie B, Federica Cappelletti e Laura Tinari.