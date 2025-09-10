Nazionale dai due volti. La dura rincorsa di Ringhio

Giuseppe TassiDieci gol in due partite. Ma pure tanti brividi e tanta approssimazione in difesa, come denuncia il rocambolesco 5-4 con Israele. Ringhio Gattuso, che è uno spirito romantico del calcio ma non un sognatore, sa che dovrà correggere molti meccanismi della sua squadra per giocarsi fino in fondo la chance mondiale. Tonificare la classifica può bastare per il secondo posto ma non bisogna dimenticare che il percorso di ripescaggio è cervellotico e insidioso. Delle 16 che approderanno ai playoff ne resteranno solo quattro. E la vecchia Europa, madre del football, avrà al mondiale solo sedici presenze su 48. Dunque meglio puntare al bersaglio grosso della qualificazione diretta, sperando in un calo di tensione della Norvegia.

Gattuso può contare su giovani motivati, sulla fame mondiale che deriva dalla lunga astinenza e sulla praticità delle sue scelte. Il vecchio 4-4-2, rispolverato da Ringhio all’esordio, consente l’impiego contemporaneo di due attaccanti centrali come Retegui e Kean (coppia da 5 gol in 2 partite) e l’utilizzo di esterni offensivi. Insomma la vocazione aggressiva è dichiarata e i risultati si vedono sul campo. Eccellente anche la coppia di mediani Barella-Tonali, due maratoneti pensanti abili pure negli inserimenti in zona gol. In piena evoluzione la difesa, il reparto più nutrito di giovani,con Bastoni e Calafiori alle prese con qualche luna storta. Per agguantare il mondiale servono una crescita collettiva e una riflessione tattica che preveda anche il 3-5-2 come strumento di protezione della difesa. Buon lavoro Ringhio.