Nazionale domani con la Francia. Pallone d’Oro, l’azzurro dice solo Giugliano

Non ci sono giocatori italiani nella lista dei trenta calciatori candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2024, diramata ieri da France Football. Tra gli atleti impegnati in serie A, presenti i soli Lookman (Atalanta), Hummels e Dovbyk (Roma), Lautaro e Calhanoglu (Inter). Gigio Donnarumma (nella foto) è stato candidato per la vittoria del Premio Kepa, che sarà assegnato, sempre il mese prossimo, al miglior portiere del globo. L’Italia si consola, al femminile, con Manuela Giugliano: la 27enne che veste la maglia numero 10 della Roma è la prima azzurra di sempre a essere inserita nella Top 30 delle giocatrici mondiali, potendo così ambire al Pallone d’Oro. Ancelotti e Gasperini sono invece tra i tecnici che potranno aggiudicarsi il riconoscimento riservato agli allenatori.

Domani sera alle 20.45 la Nazionale maschile affronta la Francia a Parigi per l’esordio in Nations. In attacco l’unico certo del posto sembra Retegui: Zaccagni, Kean e Raspadori si candidano al ruolo di seconda punta.