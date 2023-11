NAZIONALE FEMMINILE SCONFITTA DALLA SPAGNA. La Hermoso torna al gol e batte le azzurre

Per certi versi probabilmente era già tutto scritto: il ritorno di Jenni Hermoso

in nazionale, dopo la vicenda del bacio rubato che è costato il posto al presidente della federcalcio iberico, poteva concludersi soltanto così. Con la vittoria delle campionesse del mondo e con un gol della stessa Hermoso. Peccato che a fare le spese della storia col finale già scritto siano state le azzurre, nel match di Nations League che si è giocato all’Arechi di Salerno, terza giornata di Nations League. La Hermoso, 33 anni, è entrata in campo nel secondo tempo dopo essere stata lasciata fuori nelle prime partite dalla nuova ct, Montse Tome, per "proteggerla".

Il destino ha aspettato l’ultimo momento per compiersi: quando tutti pensano ormai allo 0-0, all’89’ Putellas costringe Giuliani a compiere il secondo miracolo della serata, ma sulla respinta si avventa Hermoso. Poco dopo Giacinti manca l’occasione del pareggio.

Ora le azzurre si concentreranno sulla sfida di martedì contro la Svezia a Malmö (18.30, diretta Rai 2). "Bisogna fare veramente tanti applausi alle ragazze perché hanno fatto una partita di cuore – ha detto alla fine il ct Soncin –, meritavano una gioia, l’abbiamo cercata, voluta ma purtroppo non è arrivata. Queste gare permettono di guardare al futuro con grande fiducia e ottimismo. Lo spirito delle ragazze è stato esemplare, questa deve essere la base per affrontare i prossimi impegni, a cominciare da quello contro la Svezia".